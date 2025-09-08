Iga Świątek ogłosiła wszem wobec. Wielkie poruszenie! Tego jeszcze nie było

Iga Świątek liczyła w US Open na więcej, podobnie jak jej kibice, ale musi zadowolić się powtórzeniem zeszłorocznego ćwierćfinału. To wraz z triumfem Aryny Sabalenki oznacza utrzymanie status quo w rankingu WTA, choć przed nowojorskim Szlemem sporo mówiło się o pogoni Polki. Jej strata do Białorusinki po ostatniej wielkoszlemowej imprezie sezonu wynosi 3292 punkty, ale wciąż jest możliwa do zniwelowania jeszcze w tym roku. Dużą rolę odegrają w tej kwestii najbliższe turnieje w Azji, podczas których Świątek nie będzie bronić żadnych punktów i może wyłącznie zyskać - w przeciwieństwie do Sabalenki.

Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwie Aryny Sabalenki w US Open! Strata Igi Świątek wciąż duża

Spore znaczenie będzie miał zwłaszcza turniej WTA 1000 w Wuhan, który jest swoistym królestwem Sabalenki. Białorusinka wygrywała go już trzykrotnie, w tym w zeszłym roku, po powrocie do kalendarza po pandemicznej przerwie. Oznacza to, że będzie broniła tytułu i 1000 pkt, tymczasem Świątek jeszcze nigdy nie grała w tym turnieju! Wiadomo już, że zmieni się to w tym roku, co potwierdziła sama raszynianka na oficjalnym profilu Wuhan Open.

- Cześć wszystkim! Z tej strony Iga Świątek. Jestem bardzo podekscytowana, że mogę zagrać w tym roku w Wuhan. To będzie mój pierwszy raz tutaj, więc mam nadzieję spotkać się z wami wszystkimi i zobaczyć, jak nas wspieracie. To będzie dobra zabawa, więc chodźcie nas dopingować! - powiedziała w specjalnym filmiku promocyjnym Polka. Obok niej wystąpiła też m.in. Sabalenka.

Turniej w Wuhan organizowano wcześniej w latach 2014-2019. Później aż do 2024 r. zniknął z kalendarza, ale po powrocie trzeci raz z rzędu triumfowała w nim właśnie Sabalenka. Świątek w zeszłym roku opuściła całą azjatycką część sezonu ze względu na pozytywny wynik testu antydopingowego. W tym roku może wykorzystać ten okres, aby znacząco zbliżyć się w rankingu WTA do liderki przed kończącym sezon Turniejem Mistrzyń w Rijadzie.

Kiedy Iga Świątek wraca do gry?

Swoje występy w Azji najlepsza polska tenisistka ma rozpocząć w Seulu. Turniej rangi WTA 500 w stolicy Korei Południowej rozpocznie się już w poniedziałek, 15 września, i potrwa do niedzieli, 21 września. Sabalenka wróci do gry tydzień później w Pekinie, gdzie stawi się cała światowa czołówka. Później zawodniczki przeniosą się właśnie do Wuhan - początek tego turnieju 6 października.