Dziwne reakcje Igi Świątek wobec dziennikarzy. Daria Abramowicz rozbrajająco szczera! Tak potraktowały temat

Iga Świątek ostro starła się z dziennikarzami na US Open

Iga Świątek zakończyła udział w tegorocznym US Open na ćwierćfinale. Polka przegrała w Nowym Jorku z Amandą Anisimovą 4:6, 3:6, a spotkanie trwało godzinę i 36 minut. Dla Amerykanki było to symboliczne zwycięstwo, bo w lipcowym finale Wimbledonu poniosła wyraźną porażkę właśnie z liderką polskiego tenisa. Nasza tenisistka

Świątek tym razem nie udzieliła wywiadu na korcie, ograniczając się do późniejszej konferencji prasowej. W jej trakcie doszło do niecodziennej wymiany zdań między zawodniczką a jednym z zagranicznych dziennikarzy. Pytany o zmęczenie intensywnym sezonem, Świątek odpowiedziała: „To nie tak, że moje mecze tutaj były wyczerpujące”.

To miało wkurzyć Igę Świątek. Legenda tenisa tłumaczy zamieszanie na US Open

Gdy reporter zasugerował, że może potrzebować przerwy psychicznej, tenisistka ripostowała: „Dlaczego miałbyś tak powiedzieć? To ty potrzebujesz przerwy psychicznej?”. W dalszej części rozmowy Świątek stwierdziła: „Wyglądasz, jakbyś potrzebował przerwy psychicznej”. Na to dziennikarz przyznał: „Tak, potrzebuję”. „No to co ty tutaj robisz?” – odpowiedziała Polka, kończąc wymianę życzeniem „Powodzenia”.

Daria Abramowicz komentuje zachowanie Świątek: Nie rozmawiałyśmy

Daria Abramowicz w rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl opowiedziała o całej tej sytuacji i przyznała, że jej zdaniem niektóre opowieści dziennikarzy są niesłuszne.

- O tę sytuację musiałbyś zapytać samą Igę. Niedawno pan Włodzimierz Szaranowicz napisał felieton o tym, że sport to nie zawsze wynik - że chodzi w nim o opowieść. Iga często wprowadza innych w swój świat, uczłowiecza się w oczach kibiców. Niektórzy po kolejnych opowieściach niesłusznie wnioskują, że jest słaba. A jak jest słaba, to może potrzebuje mentalnej przerwy. Być może z tego wynikała reakcja Igi – powiedziałaby Iga Świątek w rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl.

Pilne wieści ws. Igi Świątek! Musi zrobić sobię przerwę. Lekarz przemówił

Psycholog Igi Świątek dodała, że nie rozmawiała z zawodniczką o tej sprawie. - Przyznaję jednak, że nawet z nią o tym nie rozmawiałam. Właśnie dlatego, że sytuacja nie miała większego wpływu na naszą pracę i na samą Igę – dodała.

Wyniki Igi Świątek w turniejach wielkoszlemowych 2025

US Open był ostatnim wielkoszlemowym turniejem w sezonie. Iga Świątek ma za sobą rok, w którym osiągnęła ćwierćfinał lub lepszy wynik w każdym turnieju tej rangi – półfinały Australian Open i French Open oraz triumf na Wimbledonie.