2025-08-19 2:37

Iga Świątek wygrała turniej WTA w Cincinnati! W finale pokonała 7:5, 6:4 Jasmine Paolini. Rywalizacja w Cincy toczyła się nie tylko o sławę i rankingowe punkty, ale również o duże pieniądze. To zawody WTA 1000, rangą ustępują tylko turniejom Wielkiego Szlema. Wygrać można było naprawdę duże pieniądze. Sprawdź, ile zarobiła Iga Świątek w Cincinnati.

WTA Cincinnati PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Fortuna dla polskiej mistrzyni!

Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati, który był dla niej próbą generalną przed wielkoszlemowym US Open. Korty w Cincy uważane były za bardzo szybkie, najszybsze w tourze. Jednak teraz cały kompleks tenisowy gruntownie przebudowano. Nowa nawierzchnia nie jest już tak szybka jak w poprzednich latach. Kozioł piłki jest jednak niski, a to zawsze dla Igi Świątek dodatkowe utrudnienie.

Iga Świątek słysząc to pytanie, musiała zaprotestować! Zdecydowana reakcja

Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału. Uległa w nim wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence, która wygrała ten turniej, a potem poszła za ciosem i triumfowała również w US Open. Białoruska liderka rankingu wycofała się z turnieju WTA w Montrealu, przedłużając sobie urlop, ale w Cincinnati już grała i do przegranego ćwierćfinału z z Jeleną Rybakiną broniła zeszłorocznego tytułu. Iga Świątek w Cincinnati nie broniła żadnych punktów, bo wywalczony rok temu dorobek (punkty i pieniądze) został jej odebrany po pozytywnym wyniku testu antydopingowego, który przeprowadzono właśnie w Cincinnati tuż przed turniejem (skażona fabrycznie melatonina).

Ile Iga Świątek zarobiła w Cincinnati?

Turniej w Cincinnati to zawody rangi WTA 1000. Iga Świątek za zwycięstwo zarobiła 752 275 dolarów. Plus oczywiście 1000 punktów w rankingu WTA. Poniżej lista premii w turnieju WTA Cincinnati 2025.

Turniej WTA Cincinnati 2025 PREMIE

  • 1. runda - 12 770 dolarów
  • 2. runda - 19 705 dolarów
  • 3. runda - 33 000 dolarów
  • 4. runda - 56 703 dolarów
  • 1/4 finału - 107 000 dolarów
  • 1/2 finału - 206 100 dolarów
  • finał - 391 600 dolarów
  • zwycięstwo - 752 275 dolarów
