Ranking WTA. Tak wygląda po triumfie Igi Świątek w Cincinnati. Strata przed US Open coraz mniejsza

Iga Świątek w sezonie 2025 zdobywa nowe skalpy. W lipcu po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon, a miesiąc później przełamała się w Cincinnati. Wcześniej jej najlepszym wynikiem w tym turnieju był półfinał, ale teraz przed US Open potwierdziła powrót do wielkiej formy. Zwycięstwo w finale z Jasmine Paolini (7:5, 6:4) dało jej także awans w rankingu WTA, w którym zajmowała do tej pory 3. miejsce. 1000 punktów za triumf w Cincinnati pozwoliło jej przeskoczyć Coco Gauff.

Tak wygląda ranking WTA po wygranej Igi Świątek w Cincinnati

Niezagrożoną liderką rankingu pozostaje Aryna Sabalenka, przed którą jednak gorąca końcówka sezonu. Już w US Open będzie broniła aż 2000 punktów za zeszłoroczny triumf! To otwiera szansę przed Świątek, która po Wimbledonie powoli skraca dystans do Białorusinki. W Nowym Jorku będzie bronić "tylko" 430 punktów za ćwierćfinał. Ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby jej znacząco zbliżyć się do Sabalenki przed azjatycką częścią sezonu.

Oto czołówka rankingu WTA po turnieju w Cincinnati, tuż przed US Open:

1. Aryna Sabalenka - 11225 pkt

2. Iga Świątek (Polska) - 7933 pkt

3. Coco Gauff (USA) - 7874 pkt

4. Jessica Pegula (USA) - 4903 pkt

5. Mirra Andriejewa - 4733 pkt

6. Madison Keys (USA) - 4699 pkt

7. Qinwen Zheng (Chiny) - 4433 pkt

8. Jasmine Paolini (Włochy) - 4116 pkt

9. Amanda Anisimova (USA) - 3869 pkt

10. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3663 pkt

Przypomnijmy, że już dzisiaj (19 sierpnia) Iga Świątek weźmie udział w nowym turnieju miksta US Open. Jej partnerem będzie Casper Ruud, a w pierwszym meczu 1/8 finału zmierzą się z parą Madison Keys/Frances Tiafoe. Mecz zaplanowano na godzinę 18:00 czasu polskiego.