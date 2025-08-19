Ranking WTA. Tak wygląda po triumfie Igi Świątek w Cincinnati. Strata przed US Open coraz mniejsza

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-08-19 10:21

Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati! W wielkim finale pokonała Jasmine Paolini 7:5, 6:4 i po raz pierwszy w karierze sięgnęła po to prestiżowe trofeum, ale nie tylko. Zdobyła też 1000 cennych punktów do rankingu WTA i tuż przed US Open wróciła w nim na drugie miejsce, zbliżając się do Aryny Sabalenki! Ile wynosi strata Polki? Jak wygląda ranking przed US Open? Sprawdź w poniższym tekście.

Iga Świątek w sezonie 2025 zdobywa nowe skalpy. W lipcu po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon, a miesiąc później przełamała się w Cincinnati. Wcześniej jej najlepszym wynikiem w tym turnieju był półfinał, ale teraz przed US Open potwierdziła powrót do wielkiej formy. Zwycięstwo w finale z Jasmine Paolini (7:5, 6:4) dało jej także awans w rankingu WTA, w którym zajmowała do tej pory 3. miejsce. 1000 punktów za triumf w Cincinnati pozwoliło jej przeskoczyć Coco Gauff.

Iga Świątek została zapytana, czy lubi alkohol. Postawiła sprawę jasno

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...

Tak wygląda ranking WTA po wygranej Igi Świątek w Cincinnati

Niezagrożoną liderką rankingu pozostaje Aryna Sabalenka, przed którą jednak gorąca końcówka sezonu. Już w US Open będzie broniła aż 2000 punktów za zeszłoroczny triumf! To otwiera szansę przed Świątek, która po Wimbledonie powoli skraca dystans do Białorusinki. W Nowym Jorku będzie bronić "tylko" 430 punktów za ćwierćfinał. Ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby jej znacząco zbliżyć się do Sabalenki przed azjatycką częścią sezonu.

Oto czołówka rankingu WTA po turnieju w Cincinnati, tuż przed US Open:

  • 1. Aryna Sabalenka - 11225 pkt
  • 2. Iga Świątek (Polska) - 7933 pkt
  • 3. Coco Gauff (USA) - 7874 pkt
  • 4. Jessica Pegula (USA) - 4903 pkt
  • 5. Mirra Andriejewa - 4733 pkt
  • 6. Madison Keys (USA) - 4699 pkt
  • 7. Qinwen Zheng (Chiny) - 4433 pkt
  • 8. Jasmine Paolini (Włochy) - 4116 pkt
  • 9. Amanda Anisimova (USA) - 3869 pkt
  • 10. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3663 pkt

Czy Iga Świątek wycofa się z US Open przez WTA Cincinnati? Jest komentarz

Przypomnijmy, że już dzisiaj (19 sierpnia) Iga Świątek weźmie udział w nowym turnieju miksta US Open. Jej partnerem będzie Casper Ruud, a w pierwszym meczu 1/8 finału zmierzą się z parą Madison Keys/Frances Tiafoe. Mecz zaplanowano na godzinę 18:00 czasu polskiego.

Iga Świątek wygrała w Cincinnati
10 zdjęć
WTA CINCINNATI
IGA ŚWIĄTEK
WTA