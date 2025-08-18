Czy Iga Świątek wycofa się z US Open przez WTA Cincinnati? Jest komentarz

Iga Świątek zagra w finale, a dzień później na US Open?

Iga Świątek i Norweg Casper Ruud we wtorek zagrają z Madison Keys i Francesem Tiafoe z USA w 1. rundzie miksta wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka nie zrezygnowała ze startu w Nowym Jorku, choć o północy zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

Turniej gry mieszanej wyjątkowo odbywa się w tygodniu kwalifikacji do US Open, a nie w trakcie singlowego turnieju. Miało to zwiększyć jego prestiż i skłonić do udziału w mikście największe gwiazdy światowego tenisa. Jednak termin gry podwójnej w US Open okazał się niefortunny dla Świątek, która w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego zmierzy się z Paolini w finale turnieju na kortach twardych w Cincinnati.

Nieludzkie, co musi zrobić Iga Świątek. Zagraniczne media oburzone! "Nie do zrobienia"

Czy Świątek wycofa się z US Open? Jest komentarz!

Włoszka poinformowała już o rezygnacji z gry w mikście. W Nowym Jorku miała występować ze swoim rodakiem Lorenzo Musettim. Świątek nie przekazała informacji o wycofaniu się z miksta, choć finał od meczu pierwszej rundy gry mieszanej będzie dzielić kilkanaście godzin.

W tym czasie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa musi znaleźć czas na sen, odpoczynek po meczu finałowym i podróż samolotem z Cincinnati w stanie Ohio do Nowego Jorku. Głos w tej sprawie zabrała PR Manager Igi Świątek Daria Sulgostowska.

- Na ten moment plany się nie zmieniają – powiedziała krótko w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Jasmine Paolini wycofała się z turnieju! Zaskakująca decyzja Włoszki, ogłosiła to nagle!