Jasmine Paolini wycofała się z turnieju! Zaskakująca decyzja Włoszki, ogłosiła to nagle!

Finał kobiet w turniej WTA w Cincinnati zaplanowano na poniedziałek i zacznie się o godz. 24 w nocy polskiego czasu. A już następnego dnia ruszy turniej miksta US Open, do którego zgłosiły się obie finalistki w Cincy - Iga Świątek i Jasmine Paolini. Wiadomo już jednak, że Włoszka miksta nie zagra. Paolini miała stworzyć parę ze swoim rodakiem Lorenzo Musettim, ale w trakcie wywiadu na żywo po półfinałowym zwycięstwie w Cincinnati nad Weroniką Kudermietową (6:3, 6:7, 6:3) ogłosiła nagle swoją decyzję.

- Nie wiem, czy mogę o tym tutaj mówić. Mogę czy nie? - wybuchnęła śmiechem Jasmine Paolini, odpowiadając na pytanie o turniej miksta US Open. - Potrzebuję odpoczynku. Dlatego nie zagram w turnieju miksta. Postanowiliśmy z moim zespołem, że po tym turnieju będę odpoczywać przez dzień albo dwa, bo to był naprawdę ciężki turniej. Bardzo bym chciała zagrać z Lorenzo. Mam nadzieję, że uda nam się razem zagrać za rok, że dostaniemy znów szansę - dodała Włoszka.

Niewykluczone, że taką samą decyzję podejmie Iga Świątek. Polka w turnieju miksta US Open ma stworzyć parę z Casperem Ruudem i w pierwszym meczu trafili na Amerykanów Madison Keys i Francesa Tiafoe. To spotkanie zaplanowano na wtorek... o godz. 18 polskiego czasu. Czyli 18 godzin po początku finału w Cincinnati, z którego jeszcze trzeba dotrzeć do Nowego Jorku! Bardzo możliwe, że z tego powodu Iga wycofa się z turnieju miksta, żeby nie ryzykować kontuzji i przemęczenia przed US Open. Tak czy inaczej organizatorzy serii amerykańskich turniejów nie popisali się...

Jasmine Paolini wycofała się z turnieju miksta US Open, ale w finale WTA Cincinnati z Igą Świątek oczywiście zagra. Włoszka przegrała pięć poprzednich meczów z Polką. Jaki ma plan na finał?

- Plan gry zawsze polega na tym, żeby być agresywną, szczególnie przy serwisie. Będę starać się serwować dobrze, z wysoką skutecznością. A kiedy będę miała szansę wejść na kort, muszę zmusić ją do biegania, a ona biega bardzo, bardzo dobrze. Więc to będzie trudne. Ale celem jest rozegranie dobrego meczu i próba utrzymania się w każdym punkcie oraz pokazanie wysokiego poziomu na korcie - stwierdziła Jasmine Paolini.

