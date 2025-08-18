Iga Świątek pewnie przecierała oczy ze zdziwienia! Skandaliczny terminarz miksta US Open!

Terminarz US Open Series generalnie wywołuje ogromne kontrowersje. Turnieje WTA w Montrealu i w Cincinnati rozciągnięto w czasie do 12-dniowych tasiemców i to tak, że aż nakładały się na siebie. Ten w Kanadzie jeszcze się nie skończył, kiedy w Ohio trwała już rywalizacja, co zmusiło kilka zawodniczek do wycofania się z zawodów. Głosy oburzenia wywołuje też dalsza część terminarza.

Iga Świątek została zapytana, czy lubi alkohol. Postawiła sprawę jasno

W dniach 19-20 sierpnia, czyli zaledwie dzień po finałowych meczach w Cincinnati, zostanie rozegrany rewolucyjny gwiazdorski turniej miksta. Iga Świątek ma zagrać w parze z Norwegiem Casperem Ruudem, a poza tym duetem wystąpi jeszcze 15 par złożonych z największych gwiazd. Do tej pory turniej miksta cieszył się tak marnym zainteresowaniem, że zmieniono zupełnie formułę. W skróconym 2-dniowym formacie zagrają czołowi tenisiści, a turniej potrwa tylko 2 dni. Zwycięzcy zgarną okrągły milion dolarów.

Nowy partner Igi Świątek pęka z dumy: Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy!

Jest już drabinka. Iga Świątek i Casper Ruud mają zacząć rywalizację we wtorek 19 sierpnia meczem z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe. To spotkanie zaplanowano na... godzinę 18 polskiego czasu. A przecież Polka dzień wcześniej o godz. 24 zagra w finale w Cincinnati, po którym pewnie będzie miała jeszcze liczne medialne obowiązki!

Być może Iga Świątek po finale w Cincy postanowi wycofać się z turnieju miksta, żeby nie ryzykować kontuzji i przemęczenia przed US Open. Tak czy inaczej organizatorzy serii amerykańskich turniejów nie popisali się...

The US Open Mixed Doubles Championship draw is set! pic.twitter.com/FntRmId9R0— US Open Tennis (@usopen) August 17, 2025

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

IGA ŚWIĄTEK - JELENA RYBAKINA O WIELKI FINAŁ W CINCINNATI. IGA ZNÓW MA TEN PROBLEM Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.