Iga Świątek pewnie przecierała oczy ze zdziwienia! Skandaliczny terminarz miksta US Open!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-08-18 9:57

Iga Świątek o godzinie 24 polskiego czasu w nocy z poniedziałek na wtorek zagra z Jasmine Paolini w finale turnieju WTA w Cincinnati. Tymczasem w Nowym Jorku wylosowano już drabinkę gwiazdorskiego turnieju miksta US Open, w którym Polka ma zagrać w parze z Casperem Ruudem. Jest też terminarz na wtorek i to chyba jakiś niesmaczny żart!

Iga Świątek

i

Autor: AP Iga Świątek

Terminarz US Open Series generalnie wywołuje ogromne kontrowersje. Turnieje WTA w Montrealu i w Cincinnati rozciągnięto w czasie do 12-dniowych tasiemców i to tak, że aż nakładały się na siebie. Ten w Kanadzie jeszcze się nie skończył, kiedy w Ohio trwała już rywalizacja, co zmusiło kilka zawodniczek do wycofania się z zawodów. Głosy oburzenia wywołuje też dalsza część terminarza.

W dniach 19-20 sierpnia, czyli zaledwie dzień po finałowych meczach w Cincinnati, zostanie rozegrany rewolucyjny gwiazdorski turniej miksta. Iga Świątek ma zagrać w parze z Norwegiem Casperem Ruudem, a poza tym duetem wystąpi jeszcze 15 par złożonych z największych gwiazd. Do tej pory turniej miksta cieszył się tak marnym zainteresowaniem, że zmieniono zupełnie formułę. W skróconym 2-dniowym formacie zagrają czołowi tenisiści, a turniej potrwa tylko 2 dni. Zwycięzcy zgarną okrągły milion dolarów.

Jest już drabinka. Iga Świątek i Casper Ruud mają zacząć rywalizację we wtorek 19 sierpnia meczem z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe. To spotkanie zaplanowano na... godzinę 18 polskiego czasu. A przecież Polka dzień wcześniej o godz. 24 zagra w finale w Cincinnati, po którym pewnie będzie miała jeszcze liczne medialne obowiązki!

Być może Iga Świątek po finale w Cincy postanowi wycofać się z turnieju miksta, żeby nie ryzykować kontuzji i przemęczenia przed US Open. Tak czy inaczej organizatorzy serii amerykańskich turniejów nie popisali się...

IGA ŚWIĄTEK