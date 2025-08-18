Nieludzkie, co musi zrobić Iga Świątek. Zagraniczne media oburzone! "Nie do zrobienia"

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-18 16:13

Iga Świątek zmierzy się o północy z Jasmine Paolini w finale WTA Cincinnati. Była liderka światowego rankingu ma jednak coś zupełnie nieludzkiego do zrobienia. Polka dzień po występie w finale ma... grać w US Open. Na szczęście nie w singlu, a w rywalizacji mikstowej. Włoszka już wycofała się z rywalizacji, a zagraniczne media są oburzone. To jest po prostu nie do zrobienia.

Tenis, Wimbledon 2025, Iga Świątek

i

Autor: AP Iga Świątek na Wimblednie

Iga Świątek zagra w finale WTA Cincinnati. Dzień później ma grać w Nowym Jorku

Iga Świątek i Norweg Casper Ruud we wtorek mają zmierzyć się z amerykańską parą Madison Keys i Francesem Tiafoe w 1. rundzie miksta wielkoszlemowego US Open. Start polskiej tenisistki w tej konkurencji pozostaje jednak niepewny z powodu kolizji terminów z finałem turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

Tegoroczny mikst w Nowym Jorku wyjątkowo rozgrywany jest w tygodniu poprzedzającym zasadniczą część US Open, a nie – jak dotąd – równolegle z rywalizacją singlistów. Organizatorzy liczyli, że zmiana podniesie rangę imprezy i przyciągnie największe nazwiska światowego tenisa.

Iga Świątek pewnie przecierała oczy ze zdziwienia! Skandaliczny terminarz miksta US Open!

Okazało się jednak, że nowy termin jest problematyczny. Świątek w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu rozegra finał w Cincinnati przeciwko Włoszce Jasmine Paolini. Na odpoczynek, regenerację i podróż lotniczą z Ohio do Nowego Jorku Polka będzie miała zaledwie kilkanaście godzin.

Tak mieszka Iga Świątek. Zobacz galerię zdjęć!

Zagraniczne media oburzone. „Nie do zrobienia”

Zagraniczne media otwarcie krytykują ułożenie terminarza WTA i jest to kolejna dyskusja w tym temacie. Wcześniej wielokrotnie wypowiadała się o tym Iga Świątek. I teraz także ją dotknie napięty harmonogram.

Polska tenisistka po finale w Cincinnati nie będzie miała czasu odpocząć przed głównym turniejem singlowym.

- To wygląda na coś kompletnie nie do zrobienia dla Igi Świątek. Bardzo prawdopodobne, że to samo dotyczy Alcaraza i Sinnera – wskazuje Jose Morgado, komentator tenisa.

Jasmine Paolini wycofała się z miksta w US Open

Paolini, która w duecie z rodakiem Lorenzo Musettim miała również wystąpić w mikście US Open, poinformowała już o wycofaniu się z turnieju. Świątek na razie nie ogłosiła podobnej decyzji, ale udział w meczu otwarcia stoi pod znakiem zapytania.

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa musi brać pod uwagę kwestie logistyczne i konieczność przygotowania do startu w turnieju singlowym, którego pierwsza runda rozpocznie się 25 sierpnia. Dlatego możliwe jest, że zrezygnuje z debiutu w mikście, aby skupić się na regeneracji i walce o kolejny sukces w grze pojedynczej.

