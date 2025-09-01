Iga Świątek jak w transie! Kapitalny występ, Polka w ćwierćfinale US Open!

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale US Open. Polka powtórzyła zatem wynik sprzed roku, gdy odpadła z US Open właśnie w 1/4 finału. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open i potwierdza klasę. Mecz z Jekateriną Aleksandrową był najlepszym jej występem w tym turnieju. Rosjanka na początku spotkania potwierdziła, że jest w świetnej formie. Potem Iga Świątek ustabilizowała serwis i grała wspaniale. A rywalka jakby traciła wiarę, że może pokonać tak dysponowaną Polkę. I popełniała coraz więcej błędów.

Pierwszy set od początku obfitował w bardzo szybkie wymiany i efektowne wymiany z głębi kortu. Jednak kluczowe były akcje przy siatce przy stanie 3:3 - kapitalny wolej Polki i kiksy Rosjanki. W drugim secie Iga Świątek dominowała już na korcie. Grała jak natchniona, coraz lepiej serwując. Ostatni gem był zacięty, a nasza gwiazda obroniła kilka breakpointów. Na koniec był jej świetny bekhend.

Z kim gra Iga Świątek w 1/4 finału US Open? Rywalka w ćwierćfinale

Iga Świątek rywalkę w ćwierćfinale US Open pozna późno w nocy, już we wtorek nad ranem polskiego czasu. Wyłoni ją mecz Amanda Anisimova (USA) - Beatriz Haddad Maia (Brazylia). Iga Świątek walczy o triumf w Nowym Jorku, ale nie ma już szans na odzyskanie pozycji numer 1 w rankingu po tym turnieju. To dlatego, że Aryna Sabalenka zameldowała się w ćwierćfinale. Białorusinka już na pewno pozostanie liderką notowania tenisistek. Poza Sabalenką w niedzielę w ćwierćfinale zameldowały się również Jessica Pegula, Marketa Vondrousova i Barbora Krejcikova.

Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale US Open? DATA kolejnego meczu

Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału US Open zagra w środę 3 września. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online w Eurosporcie Extra na platformach streamingowych Player i HBO Max.

Na żywo Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale US Open? Z kim kolejny mecz, rywalka w 1/4 finału Third US Open QF for Iga 🙌 pic.twitter.com/ratNyInafS — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025 6:3, 6:1 IGA ŚWIĄTEK W ĆWIERĆFINALE US OPEN! Kapitalny mecz Polki i zwycięstwo 6:3, 6:1 nad Jekateriną Aleksandrową! JAZDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Piłka meczowa po świetnym serwisie! Równowaga. Autowy forhend Aleksandrowej, która podejmuje teraz duże ryzyko Kolejny breakpoint. Znakomity return Rosjanki Równowaga! Dobry serwis Polki Aleksandrowa znów ma szansę na przełamanie. Trafiła mocno w końcową linię 40-40 Mądry drugi serwis Igi na ciało rywalki. Skuteczny 30-40 Aleksandrowa ma breakpointa 30-30 Bardzo niecelny forhend Polki, jakby straciła równowagę przy uderzeniu 30-15 Świetny bekhend Igi zagrany na półkorcie 15-15 As teraz podwójny błąd serwisowy Polki 15-0 As serwisowy Igi! 6:3, 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Aleksandrowej 40-30 Iga wymusiła błąd rywalki i ma breakpointa 30-30 Prosty błąd Aleksandrowej. Forhend w siatkę 15-30 Return Igi w siatkę 15-15 15-0 Autowy bekhend Rosjanki, która coraz bardziej ryzykuje 6:3, 4:1 Gem Świątek. Iga gra znakomicie i jest coraz bliżej awansu do ćwierćfinału 40-30 Agresywny return Aleksandrowej pod nogi Świątek, skuteczny 40-15 Niesamowity bekhend Igi wzdłuż linii! 30-15 Atomowy return Rosjanki, mocna odpowiedź 30-0 As serwisowy Polki! Jak w transie gra teraz 15-0 Dobry serwis Igi 6:3, 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. W ostatniej wymianie Iga błysnęła szybkością, zwrotnością i świetną defensywą. Doczekała się błędu rywalki 40-15 Rosjanka po returnie Polki uderzyła w siatkę. Są breakpointy 30-15 Najpierw znakomity return Igi, a potem spokojne uderzenie w otwarty kort 15-15 Iga ładnie budowała punkt, wywierając presję i doczekała się błędu rywalki 0-15 Dobry serwis Rosjanki, na zewnątrz 6:3, 2:1 Gem Świątek. Iga coraz lepiej serwuje! Tego gema zakończyła kolejnym asem! Brawo! 40-15 Dobry serwis Polki i kolejne bojowe "JAZDA" 30-15 Piękny bekhend Igi na koniec intensywnej i szybkiej wymiany 15-15 As serwisowy Polki! 0-15 Znakomity forhend Rosjanki 6:3, 1:1 Gem Aleksandrowa. Szkoda tego gema, bo była szansa odskoczyć. Był breakpoint, ale Rosjanka wybroniła się asem. Potem Iga popełniała błędy Przewaga Aleksandrowa. Błąd Igi, uderzyła w siatkę 40-40 As serwisowy Aleksandrowej 40-30 Przepiękny bekhend Igi i jest szansa na przełamanie 30-30 Iga bardzo mądrze zagrała przeciwko kierunkowi biegu rywalki 15-30 Bardzo niecelny return Świątek 15-15 Skuteczny wolej Rosjanki 15-0 Autowy slajs Aleksandrowej 6:3, 1:0 Gem Świątek. Na koniec return Rosjanki w siatkę. Iga obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta 40-30 Iga po dobrym serwisie poszła do siatki. Rywalka odegrała w aut 30-30 Po głębokim uderzeniu Aleksandrowej Iga znów zagrała za końcową linię 30-15 Dobry return Rosjanki. Polka pod presją zagrała w aut 30-0 Znów dobry serwis Igi 15-0 Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek 6:3 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! JAZDA! Na koniec fatalny skrót Aleksandrowej. Zagrała w siatkę na półkorcie. Zupełnie się pogubiła w końcówce tego seta! I jeszcze jeden podwójny błąd serwisowy. Iga ma piłkę setową 40-40 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki 30-40 Ale return Igi! Bardzo wysoki poziom meczu. Mnóstwo efektownych zagrań 15-40 Dobry serwis Rosjanki na zewnątrz 15-30 Bardzo dobra reakcja Aleksandrowej na agresywny return Świątek 15-15 Znakomity bekhend na koniec ciekawej wymiany. Trafiła w sam narożnik kortu 0-15 Potężne i dokładne uderzenie Aleksandrowej 5:3 Gem Świątek. Na koniec as serwisowy! Ale serwowała w tym gemie Iga! 40-0 Świetny serwis Polki na ciało rywalki 30-0 As serwisowy Igi i bojowe "JAZDA" 15-0 Return Rosjanki w taśmę i piłka spadła po jej stronie 4:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Co teraz zrobiła Rosjanka! Po returnie Igi piłka spadła tuż za siatkę. Aleksandrowa bez problemu dobiegła do niej i chciała zagrać lekko na stronę Polki. Zamiast tego uderzyła w siatkę. Co za błąd! 40-15 Znów kapitalny return Igi i są breakpointy 30-15 Znakomity return Polki. Rosjanka odegrała daleko w aut 15-15 Niestety niecelny forhend Polki, celowała w boczną linię 15-0 Przepiękny wolej Igi! Co za akcja przy siatce! 3:3 Gem Świątek. Na koniec niecelny return Rosjanki. Mamy znów remis 40-15 Świetny forhend Igi. Dobra reakcja na agresywny return rywalki 30-15 Wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Polka, zagrywając za końcową linię 30-0 As serwisowy Igi! 15-0 Dobry serwis Polki 2:3 Gem Aleksandrowa. Rosjanka zakończyła go asem serwisowym i wraca na prowadzenie 15-40 Dobry serwis Rosjanki 15-30 Instynktowna reakcja Aleksandrowej na dobry return Świątek. Wyszło z tego świetne zagranie 15-15 Niecelny return Polki 15-0 Błąd Aleksandrowej 2:2 Gem Świątek. Na koniec szybka wymiana przez środek kortu. Aleksandrowa zagrała za końcową linię i mamy remis 40-30 Teraz pierwsza pomyliła się Rosjanka. Bekhend w siatkę 30-30 Podwójny błąd serwisowy Polki. Już trzeci dzisiaj 30-15 Dobry serwis Igi 15-15 Bardzo szybka wymiana. Pierwsza nie wytrzymała tempa Polka, popsuła uderzenie 15-0 Dobry serwis Igi 1:2 Gem Aleksandrowa. Na koniec świetna reakcja Rosjanki na mocny return Polki. Zeszła nisko na nogach i uderzyła płaski forhend 15-40 Wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Polka, zagrała w siatkę 15-30 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki mieszkającej na stałe w Pradze 0-30 Autowy return Świątek 0-15 As serwisowy Aleksandrowej 1:1 Gem Aleksandrowa PRZEŁAMANIE. Mamy już remis. Na koniec Iga dobrze zaserwowała, ale jeszcze lepszy był return Rosjanki. Mocny i pod nogi Polki 15-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek i są breakpointy 15-30 Znakomity bekhend Rosjanki wzdłuż linii. Polka nie dała rady odegrać 15-15 Dobry serwis Igi na ciało rywalki, a po chwili pewny bekhend 0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Taśma trochę pomogła Idze. Miała ułatwione zadanie i wymusiła błąd rywalki 40-30 Intensywna i długa wymiana. Na koniec nieczyste uderzenie Polki i duży aut 40-15 Iga pod presją zagrała za końcową linię 40-0 Kapitalny return Igi! Są breakpointy 30-0 Znów autowy forhend Aleksandrowej, teraz niewielki aut 15-0 Bardzo niecelny forhend Rosjanki, choć pozycja do ataku była wymarzona GRAMY! Serwuje Aleksandrowa Za chwilę początek spotkania Trwa rozgrzewka Jekaterina Aleksandrowa nie chciała już być Rosjanką. Od dawna mieszka w Pradze Rosjanka od dawna mieszka w Pradze. Rozważała zmianę obywatelstwa, ale w końcu nie zdecydowała się na ten krok. Tutaj szczegóły Aleksandrowa w trzech meczach w tym turnieju straciła zaledwie 10 gemów. Jest w formie Iga Świątek i Jekaterina Aleksandrowa są już na korcie! Panie zagrają Na Louis Armstrong Stadium, drugiej co do wielkości arenie US Open. Wszystkie poprzednie mecze Iga grała na Arthur Ashe Stadium, głównej arenie Czekamy na tenisistki De Minuar pokonał już Riediego w trzech krótkich setach (6:3, 6:2, 6:1). Zatem Iga Świątek o godzinie 19 powinna pojawić się na korcie De Minaur wygrała dwa pierwsze sety w meczu z Riedim i prowadzi w trzeciej partii. Zatem Iga zacznie pewnie zaraz po godz. 19 Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa w 4. rundzie US Open. Początek spotkania po godzinie 19, po zakończeniu meczu De Minaur - Riedi.

Odśwież relację