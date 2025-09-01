Iga Świątek jak w transie! Kapitalny występ, Polka w ćwierćfinale US Open!

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale US Open. Polka powtórzyła zatem wynik sprzed roku, gdy odpadła z US Open właśnie w 1/4 finału. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open i potwierdza klasę. Mecz z Jekateriną Aleksandrową był najlepszym jej występem w tym turnieju. Rosjanka na początku spotkania potwierdziła, że jest w świetnej formie. Potem Iga Świątek ustabilizowała serwis i grała wspaniale. A rywalka jakby traciła wiarę, że może pokonać tak dysponowaną Polkę. I popełniała coraz więcej błędów.
Pierwszy set od początku obfitował w bardzo szybkie wymiany i efektowne wymiany z głębi kortu. Jednak kluczowe były akcje przy siatce przy stanie 3:3 - kapitalny wolej Polki i kiksy Rosjanki. W drugim secie Iga Świątek dominowała już na korcie. Grała jak natchniona, coraz lepiej serwując. Ostatni gem był zacięty, a nasza gwiazda obroniła kilka breakpointów. Na koniec był jej świetny bekhend.
Z kim gra Iga Świątek w 1/4 finału US Open? Rywalka w ćwierćfinale
Iga Świątek rywalkę w ćwierćfinale US Open pozna późno w nocy, już we wtorek nad ranem polskiego czasu. Wyłoni ją mecz Amanda Anisimova (USA) - Beatriz Haddad Maia (Brazylia). Iga Świątek walczy o triumf w Nowym Jorku, ale nie ma już szans na odzyskanie pozycji numer 1 w rankingu po tym turnieju. To dlatego, że Aryna Sabalenka zameldowała się w ćwierćfinale. Białorusinka już na pewno pozostanie liderką notowania tenisistek. Poza Sabalenką w niedzielę w ćwierćfinale zameldowały się również Jessica Pegula, Marketa Vondrousova i Barbora Krejcikova.
Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale US Open? DATA kolejnego meczu
Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału US Open zagra w środę 3 września. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online w Eurosporcie Extra na platformach streamingowych Player i HBO Max.
Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa
6:3, 6:1
IGA ŚWIĄTEK W ĆWIERĆFINALE US OPEN! Kapitalny mecz Polki i zwycięstwo 6:3, 6:1 nad Jekateriną Aleksandrową!
JAZDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Piłka meczowa po świetnym serwisie!
Równowaga. Autowy forhend Aleksandrowej, która podejmuje teraz duże ryzyko
Kolejny breakpoint. Znakomity return Rosjanki
Równowaga! Dobry serwis Polki
Aleksandrowa znów ma szansę na przełamanie. Trafiła mocno w końcową linię
40-40 Mądry drugi serwis Igi na ciało rywalki. Skuteczny
30-40 Aleksandrowa ma breakpointa
30-30 Bardzo niecelny forhend Polki, jakby straciła równowagę przy uderzeniu
30-15 Świetny bekhend Igi zagrany na półkorcie
15-15 As teraz podwójny błąd serwisowy Polki
15-0 As serwisowy Igi!
6:3, 5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Aleksandrowej
40-30 Iga wymusiła błąd rywalki i ma breakpointa
30-30 Prosty błąd Aleksandrowej. Forhend w siatkę
15-30 Return Igi w siatkę
15-15
15-0 Autowy bekhend Rosjanki, która coraz bardziej ryzykuje
6:3, 4:1
Gem Świątek. Iga gra znakomicie i jest coraz bliżej awansu do ćwierćfinału
40-30 Agresywny return Aleksandrowej pod nogi Świątek, skuteczny
40-15 Niesamowity bekhend Igi wzdłuż linii!
30-15 Atomowy return Rosjanki, mocna odpowiedź
30-0 As serwisowy Polki! Jak w transie gra teraz
15-0 Dobry serwis Igi
6:3, 3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. W ostatniej wymianie Iga błysnęła szybkością, zwrotnością i świetną defensywą. Doczekała się błędu rywalki
40-15 Rosjanka po returnie Polki uderzyła w siatkę. Są breakpointy
30-15 Najpierw znakomity return Igi, a potem spokojne uderzenie w otwarty kort
15-15 Iga ładnie budowała punkt, wywierając presję i doczekała się błędu rywalki
0-15 Dobry serwis Rosjanki, na zewnątrz
6:3, 2:1
Gem Świątek. Iga coraz lepiej serwuje! Tego gema zakończyła kolejnym asem! Brawo!
40-15 Dobry serwis Polki i kolejne bojowe "JAZDA"
30-15 Piękny bekhend Igi na koniec intensywnej i szybkiej wymiany
15-15 As serwisowy Polki!
0-15 Znakomity forhend Rosjanki
6:3, 1:1
Gem Aleksandrowa. Szkoda tego gema, bo była szansa odskoczyć. Był breakpoint, ale Rosjanka wybroniła się asem. Potem Iga popełniała błędy
Przewaga Aleksandrowa. Błąd Igi, uderzyła w siatkę
40-40 As serwisowy Aleksandrowej
40-30 Przepiękny bekhend Igi i jest szansa na przełamanie
30-30 Iga bardzo mądrze zagrała przeciwko kierunkowi biegu rywalki
15-30 Bardzo niecelny return Świątek
15-15 Skuteczny wolej Rosjanki
15-0 Autowy slajs Aleksandrowej
6:3, 1:0
Gem Świątek. Na koniec return Rosjanki w siatkę. Iga obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta
40-30 Iga po dobrym serwisie poszła do siatki. Rywalka odegrała w aut
30-30 Po głębokim uderzeniu Aleksandrowej Iga znów zagrała za końcową linię
30-15 Dobry return Rosjanki. Polka pod presją zagrała w aut
30-0 Znów dobry serwis Igi
15-0
Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek
6:3
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! JAZDA! Na koniec fatalny skrót Aleksandrowej. Zagrała w siatkę na półkorcie. Zupełnie się pogubiła w końcówce tego seta!
I jeszcze jeden podwójny błąd serwisowy. Iga ma piłkę setową
40-40 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki
30-40 Ale return Igi! Bardzo wysoki poziom meczu. Mnóstwo efektownych zagrań
15-40 Dobry serwis Rosjanki na zewnątrz
15-30 Bardzo dobra reakcja Aleksandrowej na agresywny return Świątek
15-15 Znakomity bekhend na koniec ciekawej wymiany. Trafiła w sam narożnik kortu
0-15 Potężne i dokładne uderzenie Aleksandrowej
5:3
Gem Świątek. Na koniec as serwisowy! Ale serwowała w tym gemie Iga!
40-0 Świetny serwis Polki na ciało rywalki
30-0 As serwisowy Igi i bojowe "JAZDA"
15-0 Return Rosjanki w taśmę i piłka spadła po jej stronie
4:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Co teraz zrobiła Rosjanka! Po returnie Igi piłka spadła tuż za siatkę. Aleksandrowa bez problemu dobiegła do niej i chciała zagrać lekko na stronę Polki. Zamiast tego uderzyła w siatkę. Co za błąd!
40-15 Znów kapitalny return Igi i są breakpointy
30-15 Znakomity return Polki. Rosjanka odegrała daleko w aut
15-15 Niestety niecelny forhend Polki, celowała w boczną linię
15-0 Przepiękny wolej Igi! Co za akcja przy siatce!
3:3
Gem Świątek. Na koniec niecelny return Rosjanki. Mamy znów remis
40-15 Świetny forhend Igi. Dobra reakcja na agresywny return rywalki
30-15 Wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Polka, zagrywając za końcową linię
30-0 As serwisowy Igi!
15-0 Dobry serwis Polki
2:3
Gem Aleksandrowa. Rosjanka zakończyła go asem serwisowym i wraca na prowadzenie
15-40 Dobry serwis Rosjanki
15-30 Instynktowna reakcja Aleksandrowej na dobry return Świątek. Wyszło z tego świetne zagranie
15-15 Niecelny return Polki
15-0 Błąd Aleksandrowej
2:2
Gem Świątek. Na koniec szybka wymiana przez środek kortu. Aleksandrowa zagrała za końcową linię i mamy remis
40-30 Teraz pierwsza pomyliła się Rosjanka. Bekhend w siatkę
30-30 Podwójny błąd serwisowy Polki. Już trzeci dzisiaj
30-15 Dobry serwis Igi
15-15 Bardzo szybka wymiana. Pierwsza nie wytrzymała tempa Polka, popsuła uderzenie
15-0 Dobry serwis Igi
1:2
Gem Aleksandrowa. Na koniec świetna reakcja Rosjanki na mocny return Polki. Zeszła nisko na nogach i uderzyła płaski forhend
15-40 Wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Polka, zagrała w siatkę
15-30 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki mieszkającej na stałe w Pradze
0-30 Autowy return Świątek
0-15 As serwisowy Aleksandrowej
1:1
Gem Aleksandrowa PRZEŁAMANIE. Mamy już remis. Na koniec Iga dobrze zaserwowała, ale jeszcze lepszy był return Rosjanki. Mocny i pod nogi Polki
15-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek i są breakpointy
15-30 Znakomity bekhend Rosjanki wzdłuż linii. Polka nie dała rady odegrać
15-15 Dobry serwis Igi na ciało rywalki, a po chwili pewny bekhend
0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Taśma trochę pomogła Idze. Miała ułatwione zadanie i wymusiła błąd rywalki
40-30 Intensywna i długa wymiana. Na koniec nieczyste uderzenie Polki i duży aut
40-15 Iga pod presją zagrała za końcową linię
40-0 Kapitalny return Igi! Są breakpointy
30-0 Znów autowy forhend Aleksandrowej, teraz niewielki aut
15-0 Bardzo niecelny forhend Rosjanki, choć pozycja do ataku była wymarzona
GRAMY! Serwuje Aleksandrowa
Za chwilę początek spotkania
Trwa rozgrzewka
Rosjanka od dawna mieszka w Pradze. Rozważała zmianę obywatelstwa, ale w końcu nie zdecydowała się na ten krok. Tutaj szczegóły
Aleksandrowa w trzech meczach w tym turnieju straciła zaledwie 10 gemów. Jest w formie
Iga Świątek i Jekaterina Aleksandrowa są już na korcie!
Panie zagrają Na Louis Armstrong Stadium, drugiej co do wielkości arenie US Open. Wszystkie poprzednie mecze Iga grała na Arthur Ashe Stadium, głównej arenie
Czekamy na tenisistki
De Minuar pokonał już Riediego w trzech krótkich setach (6:3, 6:2, 6:1). Zatem Iga Świątek o godzinie 19 powinna pojawić się na korcie
De Minaur wygrała dwa pierwsze sety w meczu z Riedim i prowadzi w trzeciej partii. Zatem Iga zacznie pewnie zaraz po godz. 19
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa w 4. rundzie US Open. Początek spotkania po godzinie 19, po zakończeniu meczu De Minaur - Riedi.