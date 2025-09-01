Iga Świątek jak w transie! Kapitalny występ, Polka w ćwierćfinale US Open!

Michał Chojecki
2025-09-01 20:30

Iga Świątek po kapitalnym występie pokonała 6:3, 6:1 Jekaterinę Aleksandrową i jest w ćwierćfinale US Open! Rosjanka (nr 12 WTA) na drodze do 4. rundy straciła zaledwie 10 gemów, demolując trzy rywalki. Ale trafiła kosa na kamień. Od połowy pierwszego seta nasza gwiazda grała jak natchniona. Fenomenalnie serwowała. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Aleksandrowa w US Open.

Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa RELACJA NA ŻYWO z US Open [WYNIK]

Autor: Associated Press

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale US Open. Polka powtórzyła zatem wynik sprzed roku, gdy odpadła z US Open właśnie w 1/4 finału. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open i potwierdza klasę. Mecz z Jekateriną Aleksandrową był najlepszym jej występem w tym turnieju. Rosjanka na początku spotkania potwierdziła, że jest w świetnej formie. Potem Iga Świątek ustabilizowała serwis i grała wspaniale. A rywalka jakby traciła wiarę, że może pokonać tak dysponowaną Polkę. I popełniała coraz więcej błędów.

Pierwszy set od początku obfitował w bardzo szybkie wymiany i efektowne wymiany z głębi kortu. Jednak kluczowe były akcje przy siatce przy stanie 3:3 - kapitalny wolej Polki i kiksy Rosjanki. W drugim secie Iga Świątek dominowała już na korcie. Grała jak natchniona, coraz lepiej serwując. Ostatni gem był zacięty, a nasza gwiazda obroniła kilka breakpointów. Na koniec był jej świetny bekhend.

Z kim gra Iga Świątek w 1/4 finału US Open? Rywalka w ćwierćfinale

Iga Świątek rywalkę w ćwierćfinale US Open pozna późno w nocy, już we wtorek nad ranem polskiego czasu. Wyłoni ją mecz Amanda Anisimova (USA) - Beatriz Haddad Maia (Brazylia). Iga Świątek walczy o triumf w Nowym Jorku, ale nie ma już szans na odzyskanie pozycji numer 1 w rankingu po tym turnieju. To dlatego, że Aryna Sabalenka zameldowała się w ćwierćfinale. Białorusinka już na pewno pozostanie liderką notowania tenisistek. Poza Sabalenką w niedzielę w ćwierćfinale zameldowały się również Jessica Pegula, Marketa Vondrousova i Barbora Krejcikova.

Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale US Open? DATA kolejnego meczu

Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału US Open zagra w środę 3 września. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online w Eurosporcie Extra na platformach streamingowych Player i HBO Max.

Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa

Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale US Open? Z kim kolejny mecz, rywalka w 1/4 finału
6:3, 6:1

IGA ŚWIĄTEK W ĆWIERĆFINALE US OPEN! Kapitalny mecz Polki i zwycięstwo 6:3, 6:1 nad Jekateriną Aleksandrową!

JAZDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Piłka meczowa po świetnym serwisie!

Równowaga. Autowy forhend Aleksandrowej, która podejmuje teraz duże ryzyko

Kolejny breakpoint. Znakomity return Rosjanki

Równowaga! Dobry serwis Polki

Aleksandrowa znów ma szansę na przełamanie. Trafiła mocno w końcową linię

40-40 Mądry drugi serwis Igi na ciało rywalki. Skuteczny

30-40 Aleksandrowa ma breakpointa

30-30 Bardzo niecelny forhend Polki, jakby straciła równowagę przy uderzeniu

30-15 Świetny bekhend Igi zagrany na półkorcie

15-15 As teraz podwójny błąd serwisowy Polki

15-0 As serwisowy Igi!

6:3, 5:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Aleksandrowej

40-30 Iga wymusiła błąd rywalki i ma breakpointa

30-30 Prosty błąd Aleksandrowej. Forhend w siatkę

15-30 Return Igi w siatkę

15-15

15-0 Autowy bekhend Rosjanki, która coraz bardziej ryzykuje

6:3, 4:1

Gem Świątek. Iga gra znakomicie i jest coraz bliżej awansu do ćwierćfinału

40-30 Agresywny return Aleksandrowej pod nogi Świątek, skuteczny

40-15 Niesamowity bekhend Igi wzdłuż linii!

30-15 Atomowy return Rosjanki, mocna odpowiedź

30-0 As serwisowy Polki! Jak w transie gra teraz

15-0 Dobry serwis Igi

6:3, 3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. W ostatniej wymianie Iga błysnęła szybkością, zwrotnością i świetną defensywą. Doczekała się błędu rywalki

40-15 Rosjanka po returnie Polki uderzyła w siatkę. Są breakpointy

30-15 Najpierw znakomity return Igi, a potem spokojne uderzenie w otwarty kort

15-15 Iga ładnie budowała punkt, wywierając presję i doczekała się błędu rywalki

0-15 Dobry serwis Rosjanki, na zewnątrz

6:3, 2:1

Gem Świątek. Iga coraz lepiej serwuje! Tego gema zakończyła kolejnym asem! Brawo!

40-15 Dobry serwis Polki i kolejne bojowe "JAZDA"

30-15 Piękny bekhend Igi na koniec intensywnej i szybkiej wymiany

15-15 As serwisowy Polki!

0-15 Znakomity forhend Rosjanki

6:3, 1:1

Gem Aleksandrowa. Szkoda tego gema, bo była szansa odskoczyć. Był breakpoint, ale Rosjanka wybroniła się asem. Potem Iga popełniała błędy

Przewaga Aleksandrowa. Błąd Igi, uderzyła w siatkę

40-40 As serwisowy Aleksandrowej

40-30 Przepiękny bekhend Igi i jest szansa na przełamanie

30-30 Iga bardzo mądrze zagrała przeciwko kierunkowi biegu rywalki

15-30 Bardzo niecelny return Świątek

15-15 Skuteczny wolej Rosjanki

15-0 Autowy slajs Aleksandrowej

6:3, 1:0

Gem Świątek. Na koniec return Rosjanki w siatkę. Iga obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta

40-30 Iga po dobrym serwisie poszła do siatki. Rywalka odegrała w aut

30-30 Po głębokim uderzeniu Aleksandrowej Iga znów zagrała za końcową linię

30-15 Dobry return Rosjanki. Polka pod presją zagrała w aut

30-0 Znów dobry serwis Igi

15-0

Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek

6:3

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! JAZDA! Na koniec fatalny skrót Aleksandrowej. Zagrała w siatkę na półkorcie. Zupełnie się pogubiła w końcówce tego seta!

I jeszcze jeden podwójny błąd serwisowy. Iga ma piłkę setową

40-40 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki

30-40 Ale return Igi! Bardzo wysoki poziom meczu. Mnóstwo efektownych zagrań

15-40 Dobry serwis Rosjanki na zewnątrz

15-30 Bardzo dobra reakcja Aleksandrowej na agresywny return Świątek

15-15 Znakomity bekhend na koniec ciekawej wymiany. Trafiła w sam narożnik kortu

0-15 Potężne i dokładne uderzenie Aleksandrowej

5:3

Gem Świątek. Na koniec as serwisowy! Ale serwowała w tym gemie Iga!

40-0 Świetny serwis Polki na ciało rywalki

30-0 As serwisowy Igi i bojowe "JAZDA"

15-0 Return Rosjanki w taśmę i piłka spadła po jej stronie

4:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Co teraz zrobiła Rosjanka! Po returnie Igi piłka spadła tuż za siatkę. Aleksandrowa bez problemu dobiegła do niej i chciała zagrać lekko na stronę Polki. Zamiast tego uderzyła w siatkę. Co za błąd!

40-15 Znów kapitalny return Igi i są breakpointy

30-15 Znakomity return Polki. Rosjanka odegrała daleko w aut

15-15 Niestety niecelny forhend Polki, celowała w boczną linię

15-0 Przepiękny wolej Igi! Co za akcja przy siatce!

3:3

Gem Świątek. Na koniec niecelny return Rosjanki. Mamy znów remis

40-15 Świetny forhend Igi. Dobra reakcja na agresywny return rywalki

30-15 Wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Polka, zagrywając za końcową linię

30-0 As serwisowy Igi!

15-0 Dobry serwis Polki

2:3

Gem Aleksandrowa. Rosjanka zakończyła go asem serwisowym i wraca na prowadzenie

15-40 Dobry serwis Rosjanki

15-30 Instynktowna reakcja Aleksandrowej na dobry return Świątek. Wyszło z tego świetne zagranie

15-15 Niecelny return Polki

15-0 Błąd Aleksandrowej

2:2

Gem Świątek. Na koniec szybka wymiana przez środek kortu. Aleksandrowa zagrała za końcową linię i mamy remis

40-30 Teraz pierwsza pomyliła się Rosjanka. Bekhend w siatkę

30-30 Podwójny błąd serwisowy Polki. Już trzeci dzisiaj

30-15 Dobry serwis Igi

15-15 Bardzo szybka wymiana. Pierwsza nie wytrzymała tempa Polka, popsuła uderzenie

15-0 Dobry serwis Igi

1:2

Gem Aleksandrowa. Na koniec świetna reakcja Rosjanki na mocny return Polki. Zeszła nisko na nogach i uderzyła płaski forhend

15-40 Wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Polka, zagrała w siatkę

15-30 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki mieszkającej na stałe w Pradze

0-30 Autowy return Świątek

0-15 As serwisowy Aleksandrowej

1:1

Gem Aleksandrowa PRZEŁAMANIE. Mamy już remis. Na koniec Iga dobrze zaserwowała, ale jeszcze lepszy był return Rosjanki. Mocny i pod nogi Polki

15-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek i są breakpointy

15-30 Znakomity bekhend Rosjanki wzdłuż linii. Polka nie dała rady odegrać

15-15 Dobry serwis Igi na ciało rywalki, a po chwili pewny bekhend

0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Taśma trochę pomogła Idze. Miała ułatwione zadanie i wymusiła błąd rywalki

40-30 Intensywna i długa wymiana. Na koniec nieczyste uderzenie Polki i duży aut

40-15 Iga pod presją zagrała za końcową linię

40-0 Kapitalny return Igi! Są breakpointy

30-0 Znów autowy forhend Aleksandrowej, teraz niewielki aut

15-0 Bardzo niecelny forhend Rosjanki, choć pozycja do ataku była wymarzona

GRAMY! Serwuje Aleksandrowa

Za chwilę początek spotkania

Trwa rozgrzewka

Jekaterina Aleksandrowa nie chciała już być Rosjanką. Od dawna mieszka w Pradze
Rosjanka od dawna mieszka w Pradze. Rozważała zmianę obywatelstwa, ale w końcu nie zdecydowała się na ten krok. Tutaj szczegóły

Aleksandrowa w trzech meczach w tym turnieju straciła zaledwie 10 gemów. Jest w formie

Iga Świątek i Jekaterina Aleksandrowa są już na korcie!

Panie zagrają Na Louis Armstrong Stadium, drugiej co do wielkości arenie US Open. Wszystkie poprzednie mecze Iga grała na Arthur Ashe Stadium, głównej arenie

Czekamy na tenisistki

De Minuar pokonał już Riediego w trzech krótkich setach (6:3, 6:2, 6:1). Zatem Iga Świątek o godzinie 19 powinna pojawić się na korcie

De Minaur wygrała dwa pierwsze sety w meczu z Riedim i prowadzi w trzeciej partii. Zatem Iga zacznie pewnie zaraz po godz. 19

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa w 4. rundzie US Open. Początek spotkania po godzinie 19, po zakończeniu meczu De Minaur - Riedi.

