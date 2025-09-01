Złe wieści dla Igi Świątek z US Open! O jednym może już zapomnieć, szkoda

2025-09-01 10:54

Iga Świątek szykuje się do meczu 4. rundy US Open 2025. Polka zmierzy się w nim z Jekateriną Aleksandrową z Rosji, z którą w przeszłości mierzyła się już kilka razy. Jeśli uda się jej wygrać, to wyrówna wynik sprzed roku, gdy dotarła do ćwierćfinału. Już teraz wiadomo jednak, że co by nie zrobiła, nie uda się jej wrócić na pozycję liderki rankingu WTA.

Iga Świątek w 1/8 finału US Open. Trudny mecz i awans Polki po zaciętej walce z Kalinską

Autor: EPA/BRIAN HIRSCHFELD/ PAP

Świątek jednego jest już pewna, musi poczekać na powrót na szczyt

Iga Świątek w pierwszym meczu na US Open 2025 pokazała się z bardzo dobrej strony. Emilianę Arango ograła w godzinę 6:1, 6:2. Mecz 2. rundy przeciwko Suzane Lamens również zaczął się tak dobrze, bo od 6:1, ale później... Świątek przegrała seta przeciwko dużo niżej notowanej Holenderce! Na szczęście Świątek wróciła na dobre tory i wygrała trzeciego seta, ale nie była to dobra zapowiedź przed kolejnymi meczami. Z drugiej jednak strony polska zawodniczka znów pokazuje, że potrafi bardzo dobrze wytrzymać trudne momenty i grę pod presją, co miało to miejsce również w starciu z Anną Kalinską. W pierwszym secie w starciu z nią Polka przegrywała już 1:5, a przy 2:5 obroniła cztery piłki setowe przy podaniu rywalki, by ostatecznie pokonać ją w tie-breaku! Drugi set również padł jej łupem i Świątek pozostała w grze o tytuł, jednak niestety, nawet jeśli go zdobędzie, to nie wróci na pozycję liderki WTA.

Iga Świątek przed bitwą z Aleksandrową podglądała wiewiórki [WIDEO]

Przed US Open 2025 było jasne, że Iga Świątek, jeśli chce myśleć o powrocie na pozycję liderki WTA, musi wygrać cały turniej. To jednak nie był jedyny warunek, bo przy tym Aryna Sabalenka nie mogła awansować do ćwierćfinału. Niestety, w nocy z 31 sierpnia na 1 września czasu polskiego Białorusinka ograła Cristinę Buksę i weszła do 1/4 finału, co już teraz daje jej pewne utrzymanie pozycji liderki (nie wyprzedzi jej ani Świątek, ani Coco Gauff, która też miała na to szansę).

Iga Świątek wpadła na byłego trenera. I się zaczęło! Mamy zdjęcia

Mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową zapowiada się ciekawie. Choć Polka wygrała 4 z 6 meczów przeciwko tej rywalce, to Rosjanka nie będzie łatwą rywalką. Jedna z jej wygranych miała miejsce rok temu w Miami, co pokazuje, że Aleksandrowa potrafi wygrywać na twardej nawierzchni nawet z będącą w dobrej formie Świątek. W tym roku panie spotkały się do tej pory raz – wówczas lepsza była Polka, ale miało to miejsce na trawie w Bad Homburg.

Jekaterina Aleksandrowa nie chciała już być Rosjanką. Od dawna mieszka w Pradze

