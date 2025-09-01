Jekaterina Aleksandrowa nie chciała już być Rosjanką. Od dawna mieszka w Pradze

Jekaterina Aleksandrowa, rywalka Igi Świątek na US Open, mimo reprezentowania Rosji, od dawna mieszka poza krajem.

Tenisistka wyprowadziła się z rodziną do Pragi w 2006 roku w poszukiwaniu lepszych warunków treningowych.

Aleksandrowa rozważała zmianę obywatelstwa na czeskie, jednak ostatecznie podjęła inną decyzję.

Dowiedz się, dlaczego ostatecznie Aleksandrowa pozostała Rosjanką i jakie były jej motywy!

Jekaterina Aleksandrowa rozważała zmianę obywatelstwa na czeskie. Tenisistka już bardzo dawno temu wyprowadziła się z Rosji. Mieszka w Pradze od 2006 roku, kiedy to wraz z rodziną (rodzicami i rodzeństwem) przeniosła się tam z powodu lepszych warunków do treningów tenisowych. - W Czechach jest więcej kortów niż w Rosji - tłumaczyła. - Gdy z całą rodziną przyjechaliśmy na turniej w Pradze, wszyscy byliśmy zachwyceni. Dużo kortów, wspaniałe miasto. To, co zastaliśmy, oczarowało nas. Przeprowadzka do Czech była spontaniczna. Tata zdecydował o wyjeździe, a mama się zgodziła - opowiadała w wywiadzie dla tennis-arena.cz. Od tamtej pory trenuje w Pradze, mówi płynnie po czesku (oprócz rosyjskiego i angielskiego).

Iga Świątek przed bitwą z Aleksandrową podglądała wiewiórki [WIDEO]

Jekaterina Aleksandrowa rozważała zmianę obywatelstwa z rosyjskiego na czeskie głównie ze względu na ułatwienia w podróżach (wizy) i łatwiejsze życie codzienne. - Myślę o reprezentowaniu Czech, to jest zdecydowanie możliwe. Sprawdziłam, jakie dokumenty należy wypełnić - mówiła Aleksandrowa, ale ostatecznie nie zdecydowała się na złożenie wniosku o czeski paszport, ponieważ nie była pewna, czy to właściwy krok. Rosyjska Federacja Tenisowa nie wspierała jej na początku kariery (dopiero od 2016 roku), a czeska federacja nie wykazała większego zainteresowania zmianą, bo nie była wtedy wystarczająco utalentowana, by przyciągnąć uwagę. W 2022 roku, w kontekście wojny w Ukrainie, pojawiły się znów plotki o rozmowach z Czeską Federacją Tenisa, co zaskoczyło prezesa rosyjskiej federacji Szamila Tarpiszczowa, ale znów nie doszło do realizacji.

Iga Świątek wpadła na Tomasza Wiktorowskiego i się zaczęło! Mamy zdjęcia!

Teraz Jekaterina Aleksandrowa to czołowa tenisistka świata (nr 12 WTA) i wciąż reprezentuje Rosję. Nie poszła w ślady rodaczek, które zmieniły narodowe barwy, a takich jest mnóstwo, jak choćby Jelena Rybakina i Julia Putincewa (obie Kazachstan), Daria Kastkina i Daria Daville z domu Gawriłowa (obie Australia), Warwara Graczewa (Francja).

Kiedy gra Iga Świątek z Aleksandrową w 4. rundzie US Open

Mecz Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa w 4. rundzie US Open 2025 zostanie rozegrany w poniedziałek 1 września. Początek meczu Świątek - Aleksandrowa nie przed godziną 19 polskiego czasu (drugi mecz o godz. 17 po meczu mężczyzn De Minaur - Riedi). Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i HBO Max.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie