Iga Świątek przetrwała kryzys i pokonała Suzan Lamens! Niespodziewane problemy Polki w US Open!

Iga Świątek jest już w 3. rundzie US Open. Polka rywalizację w Nowym Jorku zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango, a w kolejnej rundzie pokonała 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lamens. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open. Jeszcze niedawno bukmacherzy wyżej oceniali szanse Aryny Sabalenki, ale potem w ich notowaniach na czoło stawki wysunęła się już Polka. Tym większym zaskoczeniem były problemu naszej mistrzyni w meczu z Lamens.
Pierwszy set nie zapowiadał kłopotów. Iga Świątek wygrała go bardzo pewnie. Suzan Lamens nawet nie grała źle, od początku starała się grać odważnie i ofensywnie, ładnie trzymała piłkę w korcie, błędy popełnia tylko pod presją. Wywierana przez Polkę presja była jednak permanentna, a intensywność taka, z jaką 26-latka z Holandii nigdy się nie spotkała. Efekt? Szybkie 6:1 dla Igi.
W drugim secie Iga Świątek też zbudowała przewagę, ale szybko ją roztrwoniła, a w jej grę wkradły się nerwowość i coraz więcej błędów. Polka za bardzo śpieszyła się z kończeniem akcji. Ambitnie i odważnie grająca Suzan Lamens wyczuła szansę i wykorzystała błędy Świątek, która wyraźnie się usztywniła. Wygrała drugiego seta i na Arthur Ashe Stadium, głównej arenie US Open, zapachniało sensacją.
W trzecim secie Iga Świątek na szczęście opanowała nerwy i zagrała już lepiej. A Suzan Lamens popełniała dużo podwójnych błędów w kluczowych momentach. Polka prowadziła już w decydującej partii 4:1, ale dwa kolejne gemy wygrała Holenderka. Mistrzyni Wimbledonu domknęła spotkanie, dobrze serwując. Jej kibice mogli odetchnąć z ulgą..
Z kim gra Iga Świątek w 3. rundzie US Open?
Iga Świątek w 3. rundzie US Open zagra z Anną Kalinską, która pokonała 6:1, 7:6 Julię Putincewą. Polka niedawno pokonała Rosjankę w Cincinnati. Wygrała 6:3, 6:4. Kalinska zmagała się wtedy z urazem łydki.
Zdaniem Igi Świątek dobra forma na twardej nawierzchni to efekt ciężkiej pracy przed sezonem. - Bardzo dobrze przepracowałam okres przedsezonowy i nauczyłam się wielu nowych rzeczy w Australii - podkreślała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Nowym Jorku. - Później sezon był trochę bardziej skomplikowany z różnych powodów i nie byłam w stanie wygrywać turniejów. Powiedziałabym, że po Roland Garros wróciłam do swojej dobrej formy i znów jestem sobą. Proces przyswajania wszystkiego, czego nauczyłam się w okresie przygotowawczym, jakby wrócił, i na pewno wykorzystam to na Wimbledonie i na kortach twardych w Cincinnati. Zobaczymy, co będzie dalej - komentowała Polka.
Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz w 3. rundzie US Open?
Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie US Open 2025 zagra w sobotę 30 sierpnia. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.
Iga Świątek - Suzan Lamens
Iga Swiatek survives in three! ✊ pic.twitter.com/lyUf29LxJl— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025
6:1, 4:6, 6:4
UFFFF.... KONIEC! IGA ŚWIĄTEK W 3. RUNDZIE! Polka pokonała Suzan Lamens 6:1, 4:6, 6:4
40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
40-0 Piłki meczowe
30-0 Pewny smecz Polki!
15-0 Dobry serwis a potem pewny forhend Igi
6:1, 4:6, 5:4
Gem Lamens. Gramy dalej. Iga miała piłkę meczową, ale Holenderka wybroniła się
Przewaga Lamens. Błąd Igi, autowy bekhend
40-40 Jeszcze nie teraz
40-30 Piłka meczowa
30-30 Błąd Igi, forhend w siatkę
30-15 Niecelny return Polki
30-0 Genialna kontra Igi! Ale akcja po smeczu rywalki!
15-0 Iga wywierała presję i wymusiła błąd rywalki
6:1, 4:6, 5:3
Gem Świątek. Bardzo ważny gem. Iga obroniła podanie, w dobrym stylu
40-15 As serwisowy Polki!
30-15 Skuteczna akcja Igi. Dobry serwis a potem mocny forhend
15-15 Ufff... Holenderka nie trafiła w kort
0-15 Lamens przejęła inicjatywę i skończyła punkt ładnym forhendem
6:1, 4:6, 4:3
Gem Lamens. Holenderka obroniła podanie i znów robi się nerwowo
30-40 Iga dobiegła do piłki po skrócie rywalki. Holenderka czekała przy siatce i skończyła punkt przytomnym wolejem
30-30 Znów dobry serwis Lamens
30-15 Wygrywający serwis Holenderki
30-0 Znów dobry return Polki. Rywalka pod presją zagrała za końcową linię
15-0 Dobry return Igi
6:1, 4:6, 4:2
Gem Lamens PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Igi. Bardzo niecelny forhend
30-40 Znakomity bekhend po crossie Igi zagrany w trudnej sytuacji
15-40 Lamens trafiła z returnu w końcową linię. Iga broni breakpointów
15-30 Dobry serwis Igi, a potem pewny forhend w otwarty już kort
0-30 Ofensywna akcja Lamens, która ruszyła do siatki. Polka pod presją zagrała w siatkę
0-15 Teraz Iga zaczęła gema od podwójnego błędu serwisowego
6:1, 4:6, 4:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znakomity return Polki, która wygrywa czwartego gema z rzędu. Sytuacja raczej opanowana
Podwójny błąd serwisowy Lamens. Jest kolejny breakpoint
40-40 Znów dobry serwis Lamens a po chwili jej pewny forhend
40-30 Ładna akcja Holenderki
40-15 Iga znów ma breakpointy
30-15 Świetna wymiana. Długa i intensywna. W końcu Lamens nie dała już rady odegrać
15-15 Po skrócie Holenderki Polka dobiegła do piłki, ale zagrała w siatkę
15-0 Podwójny błąd serwisowy Lamens
6:1, 4:6, 3:1
Gem Świątek. Iga poszła za ciosem, obroniła podanie w bardzo dobrym stylu
40-15 Długa i bardzo intensywna wymiana. Pierwsza nie wytrzymała tempa Lamens. Uderzyła w siatkę
30-15 Dobry serwis Polki
15-15 A teraz świetny forhend Lamens. Wcześniej przejęła inicjatywę mocnym returnem
15-0 Autowy forhend Holenderki
6:1, 4:6, 2:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny return Igi!
Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki, kolejnym
Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Holenderki
Przewaga Lamens. Dobry serwis Holenderki
40-40 Lamens popsuła stop-volleya przy siatce. To była trudna akcja
30-40 Była dobra okazja do ataku, ale Iga zagrała w aut
30-30 Błąd Lamens
15-30 Iga walczyła w defensywie, ale Holenderka pokazała klasę przy siatce
15-15
6:1, 4:6, 1:1
Gem Świątek. Na koniec dwa świetne serwisy Igi
40-30 Świetny serwis Polki na zewnątrz. Cięty i dokładny
30-30 Nieudana akcja Igi przy siatce
30-15 Bardzo niecelny forhend Igi
30-0 Szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Lamens
15-0 Dobry serwis Igi
6:1, 5:7, 0:1
Gem Lamens. Na koniec gema as serwisowy Holenderki
15-40 Dobra reakcja Holenderki na mocny return Polki
15-30 Błąd Igi. Forhend w siatkę
15-15 Lamens wciąż gra dobrze. Teraz pod presją błąd popełniła Świątek
15-0 Długa wymiana. Na koniec Iga dokładnym bekhendem wymusiła błąd rywalki
Początek trzeciego seta. Serwuje Lamens
Upset alert 🚨— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025
World No.66 Suzan Lamens forces a decider against Iga Swiatek on Ashe! pic.twitter.com/15qb3gVcEb
Iga korzysta z przerwy toaletowej
6:1, 4:6
GEM I SET LAMENS. Iga Świątek przegrywa drugiego seta. Będzie trzecia partia
15-40 Znów błąd Polki. Piłki setowe
15-30 Prosty błąd Igi, forhend w siatkę
15-15 Lepszy serwis Igi
0-15 Świetny return Lamens
6:1, 4:5
Gem Lamens. Holenderka obejmuje prowadzenie w drugim secie
30-40 Pięknie Iga minęła atakującą przy siatce rywalkę
15-40 Teraz świetny return Polki
0-40 Iga returnowała w stołek sędziego
0-30 Autowy bekhend Polki
0-15 Dobry serwis Holenderki
6:1, 4:4
Gem Lamens PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Polki
Błąd Igi, forhend w siatkę. Polka broni breakpointa
Równowaga. Bardzo niecelny forhend Igi
Przewaga Świątek. Akcja meczu! Świetna wymiana, brawo dla obu pań!
40-40 Teraz intensywna wymiana bekhend na bekhend. Lamens pod presją w końcu zagrała w aut
30-40 Iga broni breakpointa
30-30 Pewny drive-volley mistrzyni Wimbledonu
15-30 Lamens błysnęła dobrą defensywą, ale Iga w końcu zagrała mocno i dokładnie
0-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek
0-15 Ładny return Lamens, nieco szczęśliwy i przypadkowy. Aż przeprosiła
6:1, 4:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Wróciła koncentracja i Iga znów grała teraz znakomicie
40-15 Błąd Lamens. Iga ma szanse na przełamanie
30-15 Efektowny forhend Lamens
30-0 Znów świetny return Polki. A po chwili pewny smecz po koźle
15-0 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem. Potem był jeszcze mocniejszy forhend
6:1, 3:3
Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi
40-15 Dłuższa wymiana. Lamens popracowała ładnie w defensywie i doczekała się błędu Świątek
40-0 Polka znów chyba łapie wiatr w żagle po słabszym momencie
30-0 Iga ofensywną akcją wymusiła błąd rywalki
15-0 Lamens pod presją zagrała w aut, ale widać, że zwietrzyła szansę
6:1, 2:3
Gem Lamens. Holenderka obejmuje prowadzenie w gemie. Dobrze serwowała, a Iga popełniała błędy
15-40 Niecelny return Polki
15-30 Iga spóźniona do uderzenia zagrała w aut
15-15 Autowy bekhend Polki
15-0 Lamens gra odważnie, ale teraz minimalnie przestrzeliła z forhendu
6:1, 2:2
Gem Lamens PRZEŁAMANIE. Iga przegrywa gema do zera i to przy własnym podaniu. Na koniec świetny lob Holenderki
0-40 Znów błąd Igi, teraz pod presją. I są breakpointy
0-30 Znów błąd Polki. Teraz forhend w siatkę. Jakby zgubiła nieco rytm gry
0-15 Autowy forhend Igi
6:1, 2:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga po grze na przewagi przełamała podanie rywalki, obejmując prowadzenie w drugim secie
Piękny bekhend Igi i jest znów szansa na przełamanie
Równowaga. Iga zagrała w siatkę
Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym Lamens
40-40 Iga znów mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki
30-40 Holenderka ładnie przelobowała Polkę
30-30 Iga mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki
15-30 Iga szalała w defensywie, ale w końcu nie dała rady odegrać piłki w kort
15-15 Ale return Igi! Niesamowita moc i precyzja!
0-15 Return Igi w siatkę
6:1, 1:1
Gem Świątek. Iga zaczęła gema od błędów i broniła breakpointów. W porę wrócił dobry serwis, wróciła też koncentracja
Przewaga Świątek. Znów bardzo dobry serwis Igi, teraz na zewnątrz
40-40 Dobry serwis Igi na ciało rywalki. Skuteczny
30-40 Świetny bekhend Igi. Mocny i dokładny
15-40 Znów forhendowy błąd Igi i są breakpointy
15-30 Dobra reakcja Igi na agresywny return rywalki
0-30 Wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Polka
0-15 Po returnie rywalki Iga zagrała w siatkę
6:1, 0:1
Gem Lamens. Holenderka obroniła podanie. Na koniec pewny smecz i bojowy okrzyk Lamens
15-40 Autowy return Polki
15-30 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w siatkę
0-30 Błąd Polki
0-15
Początek drugiego seta. Serwuje Lamens
6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka pewnie wygrywa pierwszą partię
40-15 Piłki setowe
30-15 Teraz bardzo niecelny forhend Polki
30-0 As serwisowy Polki!
15-0 Dobry serwis Polki
5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga świetnie w tym gemie returnowała
40-0 Kolejny świetny retrurn Polki. Są breakpointy
30-0 A teraz kapitalny forhend Polki
15-0 Ale return Igi! Mocny i precyzyjny
4:1
Gem Świątek. Iga zgarnia kolejnego gema. Rywalka gra całkiem solidnie, błędy popełnia tylko pod presją
40-15 Za długi return Holenderki
30-15 Błąd Polki. Forhend w siatkę
30-0 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu
15-0 Ale forhend Igi! Petarda!
3:1
Gem Lamens. Okrzyk radości Holenderki. Obroniła breakpointy i zgarnęła pierwszego gema
Przewaga Lamens. Holenderka ładnie przeszła z defensywy do ataku
Równowaga. Mocny ale bardzo niecelny forhend Polki
Kolejny breakpoint po podwójnym błędzie serwisowym Lamens
40-40 Mocny serwis Holenderki. Iga returnowała w aut
40-30 Podwójny błąd serwisowy Lamens
30-30 Długa wymiana. Iga dyktowała tempo, ale na koniec uderzyła w siatkę
30-15 Po forhendzie Holenderki piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut
15-15 Mocny ale niecelny return Polki
15-0 Podwójny błąd serwisowy Lamens
3:0
Gem Świątek. Iga dość niespodziewanie musiała bronić breakpointa. Wtedy zaczęła świetnie serwować. Trzy wygrywające pierwsze podania
Przewaga Świątek. Znów mocny serwis Igi, wygrywający
Równowaga. Świetny serwis Polki
Iga broni breakpointa. Ładna ofensywna akcja Lamens
40-40 Po mocnym returnie Holenderki Polka pod presją odegrała w aut
40-30 Świetna akcja Igi przy siatce. Dwa woleje, najpierw jeden, po chwili drugi kończący już wymianę
30-30 Precyzyjny forhend Igi, w sam narożnik kortu
15-30 Po returnie Lamens Iga zagrała ramą rakiety, daleko w aut
15-15 Autowy return Holenderki
0-15 Błąd Igi. Forhend w siatkę
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka przełamuje podanie Holenderki. Lamens gra nawet nieźle, ale pod wywieraną przez Polkę presją popełnia błędy
40-15 Iga ma breakpointy. Ofensywnie ruszyła do siatki i skończyła punkt pewnym drive-volleyem
30-15 Holenderka pod presją zagrała w siatkę
15-15 Bardzo niecelny forhend Igi
15-0 Lamens ruszyła agresywnie do siatki i nadziała się na dobrą kontrę Świątek
1:0
Gem Świątek. Iga obroniła pewnie podanie w gemie otwierającym to spotkanie
40-15 Iga wywiera presję i dyktuje tempo. Teraz forhendowy błąd Holenderki
30-15 Świetny bekhend Igi. Trafiła mocno w boczną linię
15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec w siatkę zagrała Lamens
0-15 Holenderka błysnęła dobrą defensywą i doczekała się błędu Polki, która uderzyła w siatkę
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Za chwilę początek spotkania
Trwa już mecz potencjalnych rywalek Igi Świątek w 3. rundzie. Anna Kalinska wygrała 6:1 pierwszego seta z Julią Putincewą
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek wczoraj spotkała się z Tomaszem Wiktorowskim. Wyszła z tego bardzo zabawna sytuacja. Zdjęcia w artykule
Iga Świątek i Suzan Lamens właśnie pojawiły się na korcie
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Suzan Lamens w 2. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 17.30 polskiego czasu