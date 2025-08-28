Iga Świątek przetrwała kryzys i pokonała Suzan Lamens! Niespodziewane problemy Polki w US Open!

2025-08-28 20:09

Miało być łatwe zwycięstwo, ale Iga Świątek miała niespodziewane problem w meczu z Suzan Lamens w 3. rundzie US Open. Polka pierwszego seta wygrała szybko, ale potem zgubiła koncentrację i obniżyła wyraźnie swój poziom, a ambitna Holenderka wyczuła szansę. Na szczęście nasza mistrzyni opanowała sytuację i wygrała 6:1, 4:6, 6:4. Poniżej relacja na żywo z tego spotkania.

Iga Świątek - Suzan Lamens RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu. US Open

i

Autor: Associated Press

Iga Świątek jest już w 3. rundzie US Open. Polka rywalizację w Nowym Jorku zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango, a w kolejnej rundzie pokonała 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lamens. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open. Jeszcze niedawno bukmacherzy wyżej oceniali szanse Aryny Sabalenki, ale potem w ich notowaniach na czoło stawki wysunęła się już Polka. Tym większym zaskoczeniem były problemu naszej mistrzyni w meczu z Lamens.

Pierwszy set nie zapowiadał kłopotów. Iga Świątek wygrała go bardzo pewnie. Suzan Lamens nawet nie grała źle, od początku starała się grać odważnie i ofensywnie, ładnie trzymała piłkę w korcie, błędy popełnia tylko pod presją. Wywierana przez Polkę presja była jednak permanentna, a intensywność taka, z jaką 26-latka z Holandii nigdy się nie spotkała. Efekt? Szybkie 6:1 dla Igi.

W drugim secie Iga Świątek też zbudowała przewagę, ale szybko ją roztrwoniła, a w jej grę wkradły się nerwowość i coraz więcej błędów. Polka za bardzo śpieszyła się z kończeniem akcji. Ambitnie i odważnie grająca Suzan Lamens wyczuła szansę i wykorzystała błędy Świątek, która wyraźnie się usztywniła. Wygrała drugiego seta i na Arthur Ashe Stadium, głównej arenie US Open, zapachniało sensacją.

W trzecim secie Iga Świątek na szczęście opanowała nerwy i zagrała już lepiej. A Suzan Lamens popełniała dużo podwójnych błędów w kluczowych momentach. Polka prowadziła już w decydującej partii 4:1, ale dwa kolejne gemy wygrała Holenderka. Mistrzyni Wimbledonu domknęła spotkanie, dobrze serwując. Jej kibice mogli odetchnąć z ulgą..

Z kim gra Iga Świątek w 3. rundzie US Open?

Iga Świątek w 3. rundzie US Open zagra z Anną Kalinską, która pokonała 6:1, 7:6 Julię Putincewą. Polka niedawno pokonała Rosjankę w Cincinnati. Wygrała 6:3, 6:4. Kalinska zmagała się wtedy z urazem łydki.

Zdaniem Igi Świątek dobra forma na twardej nawierzchni to efekt ciężkiej pracy przed sezonem. - Bardzo dobrze przepracowałam okres przedsezonowy i nauczyłam się wielu nowych rzeczy w Australii - podkreślała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Nowym Jorku. - Później sezon był trochę bardziej skomplikowany z różnych powodów i nie byłam w stanie wygrywać turniejów. Powiedziałabym, że po Roland Garros wróciłam do swojej dobrej formy i znów jestem sobą. Proces przyswajania wszystkiego, czego nauczyłam się w okresie przygotowawczym, jakby wrócił, i na pewno wykorzystam to na Wimbledonie i na kortach twardych w Cincinnati. Zobaczymy, co będzie dalej - komentowała Polka.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz w 3. rundzie US Open?

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie US Open 2025 zagra w sobotę 30 sierpnia. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

Na żywo

Iga Świątek - Suzan Lamens

Kiedy Iga Świątek gra w 3. rundzie US Open? Z kim kolejny mecz, rywalka
6:1, 4:6, 6:4

UFFFF.... KONIEC! IGA ŚWIĄTEK W 3. RUNDZIE! Polka pokonała Suzan Lamens 6:1, 4:6, 6:4

40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

40-0 Piłki meczowe

30-0 Pewny smecz Polki!

15-0 Dobry serwis a potem pewny forhend Igi

6:1, 4:6, 5:4

Gem Lamens. Gramy dalej. Iga miała piłkę meczową, ale Holenderka wybroniła się

Przewaga Lamens. Błąd Igi, autowy bekhend

40-40 Jeszcze nie teraz

40-30 Piłka meczowa

30-30 Błąd Igi, forhend w siatkę

30-15 Niecelny return Polki

30-0 Genialna kontra Igi! Ale akcja po smeczu rywalki!

15-0 Iga wywierała presję i wymusiła błąd rywalki

6:1, 4:6, 5:3

Gem Świątek. Bardzo ważny gem. Iga obroniła podanie, w dobrym stylu

40-15 As serwisowy Polki!

30-15 Skuteczna akcja Igi. Dobry serwis a potem mocny forhend

15-15 Ufff... Holenderka nie trafiła w kort

0-15 Lamens przejęła inicjatywę i skończyła punkt ładnym forhendem

6:1, 4:6, 4:3

Gem Lamens. Holenderka obroniła podanie i znów robi się nerwowo

30-40 Iga dobiegła do piłki po skrócie rywalki. Holenderka czekała przy siatce i skończyła punkt przytomnym wolejem

30-30 Znów dobry serwis Lamens

30-15 Wygrywający serwis Holenderki

30-0 Znów dobry return Polki. Rywalka pod presją zagrała za końcową linię

15-0 Dobry return Igi

6:1, 4:6, 4:2

Gem Lamens PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Igi. Bardzo niecelny forhend

30-40 Znakomity bekhend po crossie Igi zagrany w trudnej sytuacji

15-40 Lamens trafiła z returnu w końcową linię. Iga broni breakpointów

15-30 Dobry serwis Igi, a potem pewny forhend w otwarty już kort

0-30 Ofensywna akcja Lamens, która ruszyła do siatki. Polka pod presją zagrała w siatkę

0-15 Teraz Iga zaczęła gema od podwójnego błędu serwisowego

6:1, 4:6, 4:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znakomity return Polki, która wygrywa czwartego gema z rzędu. Sytuacja raczej opanowana

Podwójny błąd serwisowy Lamens. Jest kolejny breakpoint

40-40 Znów dobry serwis Lamens a po chwili jej pewny forhend

40-30 Ładna akcja Holenderki

40-15 Iga znów ma breakpointy

30-15 Świetna wymiana. Długa i intensywna. W końcu Lamens nie dała już rady odegrać

15-15 Po skrócie Holenderki Polka dobiegła do piłki, ale zagrała w siatkę

15-0 Podwójny błąd serwisowy Lamens

6:1, 4:6, 3:1

Gem Świątek. Iga poszła za ciosem, obroniła podanie w bardzo dobrym stylu

40-15 Długa i bardzo intensywna wymiana. Pierwsza nie wytrzymała tempa Lamens. Uderzyła w siatkę

30-15 Dobry serwis Polki

15-15 A teraz świetny forhend Lamens. Wcześniej przejęła inicjatywę mocnym returnem

15-0 Autowy forhend Holenderki

6:1, 4:6, 2:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny return Igi!

Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki, kolejnym

Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Holenderki

Przewaga Lamens. Dobry serwis Holenderki

40-40 Lamens popsuła stop-volleya przy siatce. To była trudna akcja

30-40 Była dobra okazja do ataku, ale Iga zagrała w aut

30-30 Błąd Lamens

15-30 Iga walczyła w defensywie, ale Holenderka pokazała klasę przy siatce

15-15

6:1, 4:6, 1:1

Gem Świątek. Na koniec dwa świetne serwisy Igi

40-30 Świetny serwis Polki na zewnątrz. Cięty i dokładny

30-30 Nieudana akcja Igi przy siatce

30-15 Bardzo niecelny forhend Igi

30-0 Szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Lamens

15-0 Dobry serwis Igi

6:1, 5:7, 0:1

Gem Lamens. Na koniec gema as serwisowy Holenderki

15-40 Dobra reakcja Holenderki na mocny return Polki

15-30 Błąd Igi. Forhend w siatkę

15-15 Lamens wciąż gra dobrze. Teraz pod presją błąd popełniła Świątek

15-0 Długa wymiana. Na koniec Iga dokładnym bekhendem wymusiła błąd rywalki

Początek trzeciego seta. Serwuje Lamens

Iga korzysta z przerwy toaletowej

6:1, 4:6

GEM I SET LAMENS. Iga Świątek przegrywa drugiego seta. Będzie trzecia partia

15-40 Znów błąd Polki. Piłki setowe

15-30 Prosty błąd Igi, forhend w siatkę

15-15 Lepszy serwis Igi

0-15 Świetny return Lamens

6:1, 4:5

Gem Lamens. Holenderka obejmuje prowadzenie w drugim secie

30-40 Pięknie Iga minęła atakującą przy siatce rywalkę

15-40 Teraz świetny return Polki

0-40 Iga returnowała w stołek sędziego

0-30 Autowy bekhend Polki

0-15 Dobry serwis Holenderki

6:1, 4:4

Gem Lamens PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Polki

Błąd Igi, forhend w siatkę. Polka broni breakpointa

Równowaga. Bardzo niecelny forhend Igi

Przewaga Świątek. Akcja meczu! Świetna wymiana, brawo dla obu pań!

40-40 Teraz intensywna wymiana bekhend na bekhend. Lamens pod presją w końcu zagrała w aut

30-40 Iga broni breakpointa

30-30 Pewny drive-volley mistrzyni Wimbledonu

15-30 Lamens błysnęła dobrą defensywą, ale Iga w końcu zagrała mocno i dokładnie

0-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek

0-15 Ładny return Lamens, nieco szczęśliwy i przypadkowy. Aż przeprosiła

6:1, 4:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Wróciła koncentracja i Iga znów grała teraz znakomicie

40-15 Błąd Lamens. Iga ma szanse na przełamanie

30-15 Efektowny forhend Lamens

30-0 Znów świetny return Polki. A po chwili pewny smecz po koźle

15-0 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem. Potem był jeszcze mocniejszy forhend

6:1, 3:3

Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi

40-15 Dłuższa wymiana. Lamens popracowała ładnie w defensywie i doczekała się błędu Świątek

40-0 Polka znów chyba łapie wiatr w żagle po słabszym momencie

30-0 Iga ofensywną akcją wymusiła błąd rywalki

15-0 Lamens pod presją zagrała w aut, ale widać, że zwietrzyła szansę

6:1, 2:3

Gem Lamens. Holenderka obejmuje prowadzenie w gemie. Dobrze serwowała, a Iga popełniała błędy

15-40 Niecelny return Polki

15-30 Iga spóźniona do uderzenia zagrała w aut

15-15 Autowy bekhend Polki

15-0 Lamens gra odważnie, ale teraz minimalnie przestrzeliła z forhendu

6:1, 2:2

Gem Lamens PRZEŁAMANIE. Iga przegrywa gema do zera i to przy własnym podaniu. Na koniec świetny lob Holenderki

0-40 Znów błąd Igi, teraz pod presją. I są breakpointy

0-30 Znów błąd Polki. Teraz forhend w siatkę. Jakby zgubiła nieco rytm gry

0-15 Autowy forhend Igi

6:1, 2:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga po grze na przewagi przełamała podanie rywalki, obejmując prowadzenie w drugim secie

Piękny bekhend Igi i jest znów szansa na przełamanie

Równowaga. Iga zagrała w siatkę

Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym Lamens

40-40 Iga znów mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki

30-40 Holenderka ładnie przelobowała Polkę

30-30 Iga mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki

15-30 Iga szalała w defensywie, ale w końcu nie dała rady odegrać piłki w kort

15-15 Ale return Igi! Niesamowita moc i precyzja!

0-15 Return Igi w siatkę

6:1, 1:1

Gem Świątek. Iga zaczęła gema od błędów i broniła breakpointów. W porę wrócił dobry serwis, wróciła też koncentracja

Przewaga Świątek. Znów bardzo dobry serwis Igi, teraz na zewnątrz

40-40 Dobry serwis Igi na ciało rywalki. Skuteczny

30-40 Świetny bekhend Igi. Mocny i dokładny

15-40 Znów forhendowy błąd Igi i są breakpointy

15-30 Dobra reakcja Igi na agresywny return rywalki

0-30 Wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Polka

0-15 Po returnie rywalki Iga zagrała w siatkę

6:1, 0:1

Gem Lamens. Holenderka obroniła podanie. Na koniec pewny smecz i bojowy okrzyk Lamens

15-40 Autowy return Polki

15-30 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w siatkę

0-30 Błąd Polki

0-15

Początek drugiego seta. Serwuje Lamens

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka pewnie wygrywa pierwszą partię

40-15 Piłki setowe

30-15 Teraz bardzo niecelny forhend Polki

30-0 As serwisowy Polki!

15-0 Dobry serwis Polki

5:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga świetnie w tym gemie returnowała

40-0 Kolejny świetny retrurn Polki. Są breakpointy

30-0 A teraz kapitalny forhend Polki

15-0 Ale return Igi! Mocny i precyzyjny

4:1

Gem Świątek. Iga zgarnia kolejnego gema. Rywalka gra całkiem solidnie, błędy popełnia tylko pod presją

40-15 Za długi return Holenderki

30-15 Błąd Polki. Forhend w siatkę

30-0 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu

15-0 Ale forhend Igi! Petarda!

3:1

Gem Lamens. Okrzyk radości Holenderki. Obroniła breakpointy i zgarnęła pierwszego gema

Przewaga Lamens. Holenderka ładnie przeszła z defensywy do ataku

Równowaga. Mocny ale bardzo niecelny forhend Polki

Kolejny breakpoint po podwójnym błędzie serwisowym Lamens

40-40 Mocny serwis Holenderki. Iga returnowała w aut

40-30 Podwójny błąd serwisowy Lamens

30-30 Długa wymiana. Iga dyktowała tempo, ale na koniec uderzyła w siatkę

30-15 Po forhendzie Holenderki piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut

15-15 Mocny ale niecelny return Polki

15-0 Podwójny błąd serwisowy Lamens

3:0

Gem Świątek. Iga dość niespodziewanie musiała bronić breakpointa. Wtedy zaczęła świetnie serwować. Trzy wygrywające pierwsze podania

Przewaga Świątek. Znów mocny serwis Igi, wygrywający

Równowaga. Świetny serwis Polki

Iga broni breakpointa. Ładna ofensywna akcja Lamens

40-40 Po mocnym returnie Holenderki Polka pod presją odegrała w aut

40-30 Świetna akcja Igi przy siatce. Dwa woleje, najpierw jeden, po chwili drugi kończący już wymianę

30-30 Precyzyjny forhend Igi, w sam narożnik kortu

15-30 Po returnie Lamens Iga zagrała ramą rakiety, daleko w aut

15-15 Autowy return Holenderki

0-15 Błąd Igi. Forhend w siatkę

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka przełamuje podanie Holenderki. Lamens gra nawet nieźle, ale pod wywieraną przez Polkę presją popełnia błędy

40-15 Iga ma breakpointy. Ofensywnie ruszyła do siatki i skończyła punkt pewnym drive-volleyem

30-15 Holenderka pod presją zagrała w siatkę

15-15 Bardzo niecelny forhend Igi

15-0 Lamens ruszyła agresywnie do siatki i nadziała się na dobrą kontrę Świątek

1:0

Gem Świątek. Iga obroniła pewnie podanie w gemie otwierającym to spotkanie

40-15 Iga wywiera presję i dyktuje tempo. Teraz forhendowy błąd Holenderki

30-15 Świetny bekhend Igi. Trafiła mocno w boczną linię

15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec w siatkę zagrała Lamens

0-15 Holenderka błysnęła dobrą defensywą i doczekała się błędu Polki, która uderzyła w siatkę

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

Trwa już mecz potencjalnych rywalek Igi Świątek w 3. rundzie. Anna Kalinska wygrała 6:1 pierwszego seta z Julią Putincewą

Trwa już rozgrzewka

Iga Świątek wpadła na byłego trenera. I się zaczęło! Mamy zdjęcia
Iga Świątek wpadła na byłego trenera. I się zaczęło! Mamy zdjęcia

Iga Świątek wczoraj spotkała się z Tomaszem Wiktorowskim. Wyszła z tego bardzo zabawna sytuacja. Zdjęcia w artykule

Iga Świątek i Suzan Lamens właśnie pojawiły się na korcie

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Suzan Lamens w 2. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 17.30 polskiego czasu

US OPEN
IGA ŚWIĄTEK