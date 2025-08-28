Iga Świątek przetrwała kryzys i pokonała Suzan Lamens! Niespodziewane problemy Polki w US Open!

Iga Świątek jest już w 3. rundzie US Open. Polka rywalizację w Nowym Jorku zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango, a w kolejnej rundzie pokonała 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lamens. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open. Jeszcze niedawno bukmacherzy wyżej oceniali szanse Aryny Sabalenki, ale potem w ich notowaniach na czoło stawki wysunęła się już Polka. Tym większym zaskoczeniem były problemu naszej mistrzyni w meczu z Lamens.

Pierwszy set nie zapowiadał kłopotów. Iga Świątek wygrała go bardzo pewnie. Suzan Lamens nawet nie grała źle, od początku starała się grać odważnie i ofensywnie, ładnie trzymała piłkę w korcie, błędy popełnia tylko pod presją. Wywierana przez Polkę presja była jednak permanentna, a intensywność taka, z jaką 26-latka z Holandii nigdy się nie spotkała. Efekt? Szybkie 6:1 dla Igi.

W drugim secie Iga Świątek też zbudowała przewagę, ale szybko ją roztrwoniła, a w jej grę wkradły się nerwowość i coraz więcej błędów. Polka za bardzo śpieszyła się z kończeniem akcji. Ambitnie i odważnie grająca Suzan Lamens wyczuła szansę i wykorzystała błędy Świątek, która wyraźnie się usztywniła. Wygrała drugiego seta i na Arthur Ashe Stadium, głównej arenie US Open, zapachniało sensacją.

W trzecim secie Iga Świątek na szczęście opanowała nerwy i zagrała już lepiej. A Suzan Lamens popełniała dużo podwójnych błędów w kluczowych momentach. Polka prowadziła już w decydującej partii 4:1, ale dwa kolejne gemy wygrała Holenderka. Mistrzyni Wimbledonu domknęła spotkanie, dobrze serwując. Jej kibice mogli odetchnąć z ulgą..

Iga Świątek w 3. rundzie US Open zagra z Anną Kalinską, która pokonała 6:1, 7:6 Julię Putincewą. Polka niedawno pokonała Rosjankę w Cincinnati. Wygrała 6:3, 6:4. Kalinska zmagała się wtedy z urazem łydki.

Zdaniem Igi Świątek dobra forma na twardej nawierzchni to efekt ciężkiej pracy przed sezonem. - Bardzo dobrze przepracowałam okres przedsezonowy i nauczyłam się wielu nowych rzeczy w Australii - podkreślała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Nowym Jorku. - Później sezon był trochę bardziej skomplikowany z różnych powodów i nie byłam w stanie wygrywać turniejów. Powiedziałabym, że po Roland Garros wróciłam do swojej dobrej formy i znów jestem sobą. Proces przyswajania wszystkiego, czego nauczyłam się w okresie przygotowawczym, jakby wrócił, i na pewno wykorzystam to na Wimbledonie i na kortach twardych w Cincinnati. Zobaczymy, co będzie dalej - komentowała Polka.

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie US Open 2025 zagra w sobotę 30 sierpnia. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

Na żywo Iga Świątek - Suzan Lamens



World No.66 Suzan Lamens forces a decider against Iga Swiatek on Ashe! pic.twitter.com/15qb3gVcEb — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025 Iga korzysta z przerwy toaletowej 6:1, 4:6 GEM I SET LAMENS. Iga Świątek przegrywa drugiego seta. Będzie trzecia partia 15-40 Znów błąd Polki. Piłki setowe 15-30 Prosty błąd Igi, forhend w siatkę 15-15 Lepszy serwis Igi 0-15 Świetny return Lamens 6:1, 4:5 Gem Lamens. Holenderka obejmuje prowadzenie w drugim secie 30-40 Pięknie Iga minęła atakującą przy siatce rywalkę 15-40 Teraz świetny return Polki 0-40 Iga returnowała w stołek sędziego 0-30 Autowy bekhend Polki 0-15 Dobry serwis Holenderki 6:1, 4:4 Gem Lamens PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Polki Błąd Igi, forhend w siatkę. Polka broni breakpointa Równowaga. Bardzo niecelny forhend Igi Przewaga Świątek. Akcja meczu! Świetna wymiana, brawo dla obu pań! 40-40 Teraz intensywna wymiana bekhend na bekhend. Lamens pod presją w końcu zagrała w aut 30-40 Iga broni breakpointa 30-30 Pewny drive-volley mistrzyni Wimbledonu 15-30 Lamens błysnęła dobrą defensywą, ale Iga w końcu zagrała mocno i dokładnie 0-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek 0-15 Ładny return Lamens, nieco szczęśliwy i przypadkowy. Aż przeprosiła 6:1, 4:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Wróciła koncentracja i Iga znów grała teraz znakomicie 40-15 Błąd Lamens. Iga ma szanse na przełamanie 30-15 Efektowny forhend Lamens 30-0 Znów świetny return Polki. A po chwili pewny smecz po koźle 15-0 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem. Potem był jeszcze mocniejszy forhend 6:1, 3:3 Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi 40-15 Dłuższa wymiana. Lamens popracowała ładnie w defensywie i doczekała się błędu Świątek 40-0 Polka znów chyba łapie wiatr w żagle po słabszym momencie 30-0 Iga ofensywną akcją wymusiła błąd rywalki 15-0 Lamens pod presją zagrała w aut, ale widać, że zwietrzyła szansę 6:1, 2:3 Gem Lamens. Holenderka obejmuje prowadzenie w gemie. Dobrze serwowała, a Iga popełniała błędy 15-40 Niecelny return Polki 15-30 Iga spóźniona do uderzenia zagrała w aut 15-15 Autowy bekhend Polki 15-0 Lamens gra odważnie, ale teraz minimalnie przestrzeliła z forhendu 6:1, 2:2 Gem Lamens PRZEŁAMANIE. Iga przegrywa gema do zera i to przy własnym podaniu. Na koniec świetny lob Holenderki 0-40 Znów błąd Igi, teraz pod presją. I są breakpointy 0-30 Znów błąd Polki. Teraz forhend w siatkę. Jakby zgubiła nieco rytm gry 0-15 Autowy forhend Igi 6:1, 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga po grze na przewagi przełamała podanie rywalki, obejmując prowadzenie w drugim secie Piękny bekhend Igi i jest znów szansa na przełamanie Równowaga. Iga zagrała w siatkę Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym Lamens 40-40 Iga znów mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki 30-40 Holenderka ładnie przelobowała Polkę 30-30 Iga mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki 15-30 Iga szalała w defensywie, ale w końcu nie dała rady odegrać piłki w kort 15-15 Ale return Igi! Niesamowita moc i precyzja! 0-15 Return Igi w siatkę 6:1, 1:1 Gem Świątek. Iga zaczęła gema od błędów i broniła breakpointów. W porę wrócił dobry serwis, wróciła też koncentracja Przewaga Świątek. Znów bardzo dobry serwis Igi, teraz na zewnątrz 40-40 Dobry serwis Igi na ciało rywalki. Skuteczny 30-40 Świetny bekhend Igi. Mocny i dokładny 15-40 Znów forhendowy błąd Igi i są breakpointy 15-30 Dobra reakcja Igi na agresywny return rywalki 0-30 Wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Polka 0-15 Po returnie rywalki Iga zagrała w siatkę 6:1, 0:1 Gem Lamens. Holenderka obroniła podanie. Na koniec pewny smecz i bojowy okrzyk Lamens 15-40 Autowy return Polki 15-30 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w siatkę 0-30 Błąd Polki 0-15 Początek drugiego seta. Serwuje Lamens 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka pewnie wygrywa pierwszą partię 40-15 Piłki setowe 30-15 Teraz bardzo niecelny forhend Polki 30-0 As serwisowy Polki! 15-0 Dobry serwis Polki 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga świetnie w tym gemie returnowała 40-0 Kolejny świetny retrurn Polki. Są breakpointy 30-0 A teraz kapitalny forhend Polki 15-0 Ale return Igi! Mocny i precyzyjny 4:1 Gem Świątek. Iga zgarnia kolejnego gema. Rywalka gra całkiem solidnie, błędy popełnia tylko pod presją 40-15 Za długi return Holenderki 30-15 Błąd Polki. Forhend w siatkę 30-0 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu 15-0 Ale forhend Igi! Petarda! 3:1 Gem Lamens. Okrzyk radości Holenderki. Obroniła breakpointy i zgarnęła pierwszego gema Przewaga Lamens. Holenderka ładnie przeszła z defensywy do ataku Równowaga. Mocny ale bardzo niecelny forhend Polki Kolejny breakpoint po podwójnym błędzie serwisowym Lamens 40-40 Mocny serwis Holenderki. Iga returnowała w aut 40-30 Podwójny błąd serwisowy Lamens 30-30 Długa wymiana. Iga dyktowała tempo, ale na koniec uderzyła w siatkę 30-15 Po forhendzie Holenderki piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut 15-15 Mocny ale niecelny return Polki 15-0 Podwójny błąd serwisowy Lamens 3:0 Gem Świątek. Iga dość niespodziewanie musiała bronić breakpointa. Wtedy zaczęła świetnie serwować. Trzy wygrywające pierwsze podania Przewaga Świątek. Znów mocny serwis Igi, wygrywający Równowaga. Świetny serwis Polki Iga broni breakpointa. Ładna ofensywna akcja Lamens 40-40 Po mocnym returnie Holenderki Polka pod presją odegrała w aut 40-30 Świetna akcja Igi przy siatce. Dwa woleje, najpierw jeden, po chwili drugi kończący już wymianę 30-30 Precyzyjny forhend Igi, w sam narożnik kortu 15-30 Po returnie Lamens Iga zagrała ramą rakiety, daleko w aut 15-15 Autowy return Holenderki 0-15 Błąd Igi. Forhend w siatkę 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka przełamuje podanie Holenderki. Lamens gra nawet nieźle, ale pod wywieraną przez Polkę presją popełnia błędy 40-15 Iga ma breakpointy. Ofensywnie ruszyła do siatki i skończyła punkt pewnym drive-volleyem 30-15 Holenderka pod presją zagrała w siatkę 15-15 Bardzo niecelny forhend Igi 15-0 Lamens ruszyła agresywnie do siatki i nadziała się na dobrą kontrę Świątek 1:0 Gem Świątek. Iga obroniła pewnie podanie w gemie otwierającym to spotkanie 40-15 Iga wywiera presję i dyktuje tempo. Teraz forhendowy błąd Holenderki 30-15 Świetny bekhend Igi. Trafiła mocno w boczną linię 15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec w siatkę zagrała Lamens 0-15 Holenderka błysnęła dobrą defensywą i doczekała się błędu Polki, która uderzyła w siatkę GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Trwa już mecz potencjalnych rywalek Igi Świątek w 3. rundzie. Anna Kalinska wygrała 6:1 pierwszego seta z Julią Putincewą Trwa już rozgrzewka Iga Świątek wpadła na byłego trenera. I się zaczęło! Mamy zdjęcia Iga Świątek wczoraj spotkała się z Tomaszem Wiktorowskim. Wyszła z tego bardzo zabawna sytuacja. Zdjęcia w artykule Iga Świątek i Suzan Lamens właśnie pojawiły się na korcie Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Suzan Lamens w 2. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 17.30 polskiego czasu

