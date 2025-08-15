Iga Świątek – Anna Kalinska relacja na żywo. Świątek traci przewagę! Kalinska wciąż walczy [wynik live]

Iga Świątek - Anna Kalinska 6:3, -:-
Iga Świątek - Anna Kalinska
6:3, 2:3
Gem Kalinska. Bardzo pewny gem dla Rosjanki, straciła tylko punkt, a zakończyła go asem. Tu będzie jeszcze ciekawie!
6:3, 2:2
Gem Kalinska, przełamanie! Rosjanka odrabia stratę przełamania! W decydującym punkcie Świątek uderzyła minimalnie na aut!
Świątek w taśmę, 30:40, break-point dla Kalinskiej!
Nie bez problemu Iga Świątek przy swoim serwisie. 30:30.
6:3, 2:1
Gem Świątek, przełamanie! Anna Kalinska uderza w siatkę i Świątek znów ma przewagę przełamania!
Pierwszy obroniony przez Kalinską.
Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej, 0:40 i trzy break-pointy dla Świątek!
Kalinska w taśmę, 0:30!
6:3, 1:1
Gem Świątek. Teraz pewnie wygrany gem przez Świątek, znów dobrze funkcjonował serwis Polki, który zamykał Kalinskiej często wejście do akcji.
6:3, 0:1
Gem Kalinska. Choć Rosjanka po interwencji fizjoterapeutki nie wyglądała na korcie najlepiej, to odzyskała rezon. Teraz pewnie wygrywa swoje podanie, straciła tylko punkt.
Zaczynamy, serwuje Kalinska.
Znów jest tak gorąco, że Polka musi się przebrać. Za chwilę start drugiej partii.
6:3
Gem i set Świątek! Świetny bekhend Polki i kończy ona pierwszą partię!
Return Kalinskiej w siatkę. Piłka setowa dla Świątek!
Uf! Mocny return Kalinskiej, ale Świątek dobrze odpowiada i Rosjanka wyrzuca na aut! Równowaga.
Podwójny błąd serwisowy Świątek! 30:40, break-point dla Rosjanki.
As Igi Świątek! 30:30.
Świetny serwis Świątek, Kalinska nie zdołała zareturnować skutecznie 15:30.
Problemy Polki, 0:30!
Świątek zmusiła rywalkę do biegania, ale Kalinska odebrała jej inicjatywę i wygrała starcie pod siatką.
5:3
Gem Kalinska. Niestety, Świątek nie wykorzystała dwóch szans na zamknięcie seta. Nie jest jednak tak, że tylko z własnej winy, Kalinska bardzo dobrze grała w trudnym momencie. Teraz jednak Świątek serwuje po wygranie partii.
Znów broni się Kalinska! Świątek zmuszona do błędu dobrym uderzeniem rywalki. Równowaga.
Pierwsza niewykorzystana, Świątek daleko w aut.
Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej! 15:40, dwie piłki setowe dla Świątek.
Kalinska stała blisko siatki, a i tak nie przebiła na drugą stronę! 0:30.
5:2
Gem Świątek. Nie bez problemów, ale Świątek wygrywa swoje podanie. Kalinska starała się walczyć, potrafiła odgryźć się ładnym winnerem, ale ostatecznie ugrała tylko dwa punkty.
4:2
Gem Kalinska. Zaskakująco dobrze poradziła sobie w tym gemie Rosjanka. Zaczęła od dobrego skrótu, później dwa świetne winnery z forhendu, a na koniec as serwisowy i wygrana gema do zera!
O proszę, Kalinska potrafiła zaskoczyć Świątek pójściem do siatki i skrótem!
4:1
Gem Świątek. Rosjanka ma spore problemy z poruszaniem, Iga wykorzystuje to bezlitośnie i wygrywa swoje podanie do zera.
3:1
Gem Świątek, przełamanie! Świetny winner świątek z forhendu po prostej i przełamała rywalkę!
Pierwszy niewykorzystany, Świątek daleko w aut.
Kalinska w siatkę! 40:15 dla Świątek, dwa break-pointy.
Błędy Kalinskiej, 30:0 dla Świątek!
Koniec przerwy medycznej. Kalinska podaje.
Rosjanka będzie grała z tejpami na łydce.
Chwila przerwy, Kalinska wezwała fizjoterapeutkę do bólu lewej łydki.
2:1
Gem Świątek. Początek gema nie był całkiem udany, Świątek nie zyskiwała dużej przewagi serwisem, ale później się to zmieniło i Kalinska miała duże problemy, by zagrać celny return. Polka wygrała, oddając rywalce tylko punkt.
1:1
Gem Kalinska. Niestety, dwa błędy Świątek (aut oraz siatka) od stanu równowagi i Rosjanka obroniła swoje podanie.
Świetny return Świątek w samą linię! Kalinska nie zdążyła dobrze odebrać piłki. Równowaga.
Niestety, Świątek przegrała dobrze zapowiadającą się dla niej akcję trafiając w siatkę. Po chwili zrobiła to samo. 40:30.
Błędy Kalinskiej. Siatka, potem aut, 15:30.
1:0
Gem Świątek. Idealny początek, Polka zaczęła mecz od... asa serwisowego. W kolejnych akcjach nie dała szans Rosjance i całego gema wygrała do zera, a zakończyła go winnerem z bekhendu po prostej.
Gramy! Serwuje Iga Świątek.
Przypominamy, że do tej pory panie grały przeciwko sobie raz - w 2024 roku w półfinale turnieju w Dubaju niespodziewanie lepsza była Kalinska.
Za chwilę zaczyna się rozgrzewka.
Dzień dobry! Świątek i Kalinska już są gotowe do wyjścia na kort.
Witamy w relacji na żywo z meczu Świątek - Kalinska w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Panie powinny wyjść na kort o 17:00 polskiego czasu, bądźcie z nami!
Świątek - Kalinska relacja live. Ćwierćfinał WTA Cincinnati 15.08.2025 wynik na żywo
Iga Świątek świetnie radzi sobie w tegorocznym turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Aby dostać się do 4. rundy Polka potrzebowała... tylko jednego meczu! W 1. rundzie miała wolny los, w 2. rundzie pokonała Anastazję Potapową, a w kolejnej wygrała dzięki wycofaniu się rywalki – Marty Kostiuk – z rywalizacji. W ten sposób znalazła się w 4. rundzie, w której ograła Soranę Cirsteę, ale w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, które mocno dają się tenisistom we znaki w tym roku w Cincinnati.
Z kolei Anna Kalinska do ćwierćfinału dostała się po ograniu Stearns, następnie Anisimovej (finalistka Wimbledonu z tego roku) oraz Aleksandrowej. Spędziła na korcie zdecydowanie więcej czasu od Polki, ponieważ nie dość, że grała jedno spotkanie więcej (też miała wolny los w 1. rundzie), to do tego spotkania ze Stearns oraz Aleksandrową trwały trzy sety.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że Świątek i Kalinska grały ze sobą tylko raz do tej pory. Okazuje się jednak, że Kalinska była w tym starciu lepsza! Rosjanka pokonała Polkę na początku 2024 roku w półfinale turnieju w Dubaju. Liczymy na to, że Świątek zrewanżuje się jej właśnie dzisiaj! Start meczu Iga Świątek – Anna Kalinska w ćwierćfinale turnieju WTA Cincinnati w piątek, 15 sierpnia, o godzinie 17:00 polskiego czasu.