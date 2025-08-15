Iga Świątek – Anna Kalinska relacja na żywo. Świątek traci przewagę! Kalinska wciąż walczy [wynik live]

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Jej rywalką w walce o półfinał będzie Rosjanka Anna Kalinska. Do tej pory panie nie grały ze sobą zbyt często, więc trudno przewidywać co będzie działo się na korcie, ale nie ma wątpliwości, że to Polka będzie faworytką do zwycięstwa. Śledźcie naszą relację na żywo z meczu Świątek – Kalinska na supersport.se.pl!

i Autor: AP Anna Kalinska, Iga Świątek