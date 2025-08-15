Magda Linette za burtą WTA Cincinnati! Rosjanka za mocna, zmarnowana szansa!

Magda Linette w poprzedniej rundzie turnieju w Cincinnati dużą niespodziankę, eliminując czwartą rakietę świata, Amerykankę Jessicę Pegulę. Z powodu deszczu pojedynek był rozgrywany z przerwami przez dwa dni, a doświadczona zawodniczka z Poznania zwyciężyła 7:6 (7-5), 3:6, 6:3.

Kolejna przeszkoda - Rosjanka Weronika Kudermietowa - choć teoretycznie nieco łatwiejsza - okazała się jednak nie do przejścia. W pierwszym secie decydujący był gem przy stanie 2:2 i serwisie Magdy Linette. 33-letnia tenisistka została wówczas przełamana i tej straty już nie odrobiła. Młodsza o pięć lat rywalka nie straciła w całej partii żadnego gema przy swoim podaniu, ostatecznie zwyciężając 6:4.

Druga odsłona zaczęła się świetnie dla Mady Linette, od prowadzenia 2:0. Rosjanka doprowadziła jednak szybko do stanu 2:2, a przy 3:3 dość szybko przełamała serwis Polki i wygrała już wszystkie gemy do końca pojedynku.

Magda Linette odpadła z turnieju WTA w Cincinnati

W pomeczowych statystykach asów było dość równo - Magda Linette popisała się trzema takimi zagraniami, a przeciwniczka o jednym więcej. Natomiast inaczej wygląda rubryka z podwójnymi błędami serwisowymi - Polka popełniła ich pięć, a Weronika Kudermietowa tylko dwa.

Szkoda straconej szansy, bo drabinka świetnie się ułożyła. Kolejną rywalką Weroniki Kudermietowej będzie pochodząca z Rosji, ale reprezentująca od ponad dwóch lat Francję Varvara Gracheva. Była więc okazja na znakomity wynik.

W ćwierćfinale w Cincinnati wystąpi również rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek. Tegoroczna triumfatorka wielkoszlemowego Wimbledonu zmierzy się w piątek z rosyjską tenisistką Anną Kalinską.

Magda Linette występowała w Cincinnati także w grze podwójnej, ale z powodu komplikacji w singlu (również jej partnerki deblowej Dunki Clary Tauson) wycofała się z tej konkurencji, oddając walkowerem mecz 1/8 finału.

Wynik meczu 1/8 finału WTA Cincinnati:

Weronika Kudermietowa (Rosja) - Magda Linette (Polska, 31) 6:4, 6:3.