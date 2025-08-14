Magda Linette oddała mecz walkowerem. I tak zagra dalej! Sceny w WTA Cincinnati

WTA Cincinnati: Linette oddała mecz debla walkowerem

Weronika Kudermietowa będzie rywalką Magdy Linette w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Mecz zaplanowano w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego. 33-letnia Linette (40. WTA) w trzeciej rundzie, rozgrywanej „na raty” z powodu opadów, pokonała rozstawioną z „czwórką”, ubiegłoroczną finalistkę Jessicę Pegulę 7:6 (7-5), 3:6, 6:3. Wcześniej miała wolny los w 1. rundzie i wygrała z Rebeccą Sramkovą 7:6 (7-4), 6:0.

Pięć lat młodsza Kudermietowa, której mecz 3. rundy z Clarą Tauson był kilkakrotnie przerywany przez upał i deszcz, zwyciężyła Dunkę 3:6, 7:6 (7-4), 6:4 po 2 godz. 44 min gry. Dotychczasowy bilans bezpośredni przemawia za Polką – jedyne spotkanie wygrała w lutym w Dausze po trzech setach.

Magda Linette ograła Jessicę Pegulę! Grały przez dwa dni, Polka lepsza od czwartej rakiety świata!

Linette startowała w deblu w duecie z Tauson, jednak obie wycofały się z tej konkurencji i oddały walkowerem mecz 1/8 finału przeciwko mistrzyniom olimpijskim Sarze Errani i Jasmine Paolini.

Iga Świątek zagra o półfinał WTA Cincinnati

Do ćwierćfinału awansowała wcześniej rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek po zwycięstwie nad Soraną Cirsteą 6:4, 6:3. Magdalena Fręch (22.) odpadła w drugiej rundzie, a Katarzyna Kawa zakończyła udział na kwalifikacjach.

Iga Świątek poznała rywalkę w WTA Cincinnati. Jeszcze z nią nie wygrała! Czas na rewanż

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w piątek 15 sierpnia 2025. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

