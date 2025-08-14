Iga Świątek poznała rywalkę w WTA Cincinnati. Jeszcze z nią nie wygrała! Czas na rewanż

Iga Świątek – Anna Kalinska w ćwierćfinale WTA Cincinnati

Rosjanka Anna Kalinska będzie rywalką Igi Świątek w sobotnim ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Zajmująca 34. miejsce w rankingu tenisistka z Moskwy pokonała w 1/8 finału Jekatierinę Aleksandrową 3:6, 7:6 (7-5), 6:1. Świątek awansowała po środowym zwycięstwie nad Soraną Cirsteą 6:4, 6:3.

Rozstawiona z numerem trzecim Polka miała w pierwszej rundzie „wolny los”, w drugiej wygrała z Anastazją Potapową 6:1, 6:4, a w 1/16 finału przeszła dalej po walkowerze, gdy z rywalizacji wycofała się z powodu urazu nadgarstka Marta Kostiuk.

Iga Świątek pokonała Soranę Cirsteę i jest w ćwierćfinale WTA Cincinnati!

Świątek jeszcze nie wygrała z Kalinską

Świątek i Kalinska zagrają ze sobą po raz drugi. Poprzednio, w lutym 2024 roku w półfinale turnieju w Dubaju, lepsza była Rosjanka. Kalinska, trzy lata starsza od Polki, ma na koncie cztery finały imprez WTA i najwyższe w karierze 11. miejsce w rankingu.

W Cincinnati w turnieju singla gra jeszcze Magda Linette (31.), która po zwycięstwie nad Jessicą Pegulą 7:6 (7-5), 3:6, 6:3 awansowała do 1/8 finału i zmierzy się z Weroniką Kudermietową. Rozstawiona z numerem 22 Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie, a Katarzyna Kawa zakończyła udział na kwalifikacjach.

Magda Linette ograła Jessicę Pegulę! Grały przez dwa dni, Polka lepsza od czwartej rakiety świata!

Kiedy mecz Iga Świątek – Anna Kalinska?

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w piątek 15 sierpnia 2025. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

W przypadku zwycięstwa Iga Świątek w półfinale może zmierzyć się z lepszą zawodniczką z pary Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. W drugiej części drabinki o ćwierćfinał walczy Magda Linette, która w przypadku wygranej z Weroniką Kudiermietową zagra z lepszą z pary Seidel - Gracheva.

