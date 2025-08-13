Iga Świątek pokonała Soranę Cirsteę i jest w ćwierćfinale WTA Cincinnati! [RELACJA NA ŻYWO]

Na żywo Iga Świątek - Sorana Cirstea Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Cincinnati? Z kim kolejny mecz w 1/4 finału? 6:4, 6:3 KONIEC! Iga Świątek wygrała 6:4, 6:3 z Soraną Cirsteą i jest w ćwierćfinale 40-15 Piłki meczowe 30-15 Niecelny return Polki 30-0 Rumunka uderzyła w siatkę. Dwie piłki od zwycięstwa 15-0 Iga wymusiła błąd rywalki dobrym returnem 6:4, 5:3 Gem Świątek. Na koniec świetna akcja Igi. Mocny serwis a po chwili efektowny forhend 40-30 Return Cirstei w siatkę 30-30 Cirstea zaskoczyła Igę, trafiając z returnu w końcową linię 30-15 Dobry serwis Igi 15-15 Rumunka też psuje. Bekhend w siatkę 0-15 Niecelny bekhend Polki po dobrym returnie Rumunki 6:4, 4:3 Gem Cirstea. Na koniec Rumunce bardzo pomogła taśma. Piłka zawadziła o nią i spadła tuż za siatką, po stronie Polki. Cirstea łapie kontakt. Iga musi podnieść swój poziom, bo koncentracja znów faluje Znów niecelny return Igi. Przewaga Cirstea Równowaga. Niecelny return Polki Teraz dobry return i jest kolejny breakpoint Równowaga. Niecelny return Igi Iga ma breakpointa po dobrym returnie 40-40 Świetna akcja Polki. Teraz grała szybko i z imponującą precyzją 30-40 Teraz niecelny return Igi 30-30 Agresywny return Igi i bojowe "JAZDA!" naszej gwiazdy 15-30 Bardzo niecelny bekhend Polki 15-15 Ładny bekhend Rumunki 15-0 Efektowna i szybka wymiana. Na koniec mały aut po zagraniu Cirstei 6:4, 4;2 Gem Cirstea PRZEŁAMANIE. Iga teraz grała niedokładnie. Na koniec znów prosty błąd, duży aut po forhendzie 30-40 A teraz niecelny bekhend Igi. Broni breakpointa 30-30 Potężne uderzenie Igi w otwarty już kort 15-30 Znów błąd po forhendzie mistrzyni Wimbledonu 15-15 Za długi forhend Polki 15-0 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki 6:4, 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę i jest już blisko zwycięstwa i awansu do ćwierćfinału Iga ma breakpointa. Rywalka uderzyła ramą rakiety 40-40 Znów intensywna wymiana. Iga wywierała presję i doczekała się błędu rywalki 30-40 Teraz duży aut po zagraniu Rumunki. Polka grała mocno i głęboko pod końcową linię 15-40 Iga na koniec intensywnej wymiany pod presją zagrała w siatkę 15-30 Bardzo niecelny return Polki 15-15 Bardzo dobra akcja Cirstei zakończona mocnym forhendem po crossie 15-0 Pięknie Iga otworzyła sobie kort i trafiła pewnie z forhendu 6:4, 3:1 Gem Świątek. Iga dobrze w nim serwowała. Na koniec mocne i płaskie pierwsze podanie 40-15 Bardzo dobry return Cirstei 40-0 Dobry serwis Polki i autowy return Rumunki 30-0 Prosty błąd Cirstei. Forhend w siatkę, a okazja do ataku była dobra 15-0 Dobry pierwszy serwis Igi 6:4, 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Seria przełamań. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie 40-30 Długa wymiana. Na koniec autowy forhend Polki 40-15 Znakomity teraz forhend Igi i są breakpointy 30-15 Błąd Polki. Bekhend Igi. Brakuje nieco rytmu gry 30-0 Znów dobry return. Rywalka odegrała, ale Iga łatwo skończyła punkt smeczem po koźle 15-0 Dobry return Polki 6:4, 1:1 Gem Cirstea PRZEŁAMANIE. Zupełnie nieudany gem serwisowy Igi. Przegrany do zera. Na koniec świetna kontra Cirstei 0-40 A teraz błąd Igi po głębokim returnie rywalki. Polka broni breakpointów 0-30 Znów podwójny błąd serwisowy Polki 0-15 Iga zaczyna gema od podwójnego błędu serwisowego Sorana Cirstea zachwyca nie tylko na korcie! Zobacz zdjęcia pięknej rywalki Igi Świątek 6:4, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Rumunki Iga ma breakpointa. Minimalny aut po bekhendzie Sorany 40-40 Iga ładnie budowała punkt, otwierając sobie kort. Na koniec był mocny forhend 30-40 Podwójny błąd serwisowy Rumunki 15-40 Dobry forhend Cirstei 15-30 Return Igi w siatkę 15-15 A teraz niecelny return Polki 15-0 Dobry głęboki return Igi Początek drugiego seta. Serwuje Cirstea 6:4 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszego seta. Gra dość nierówno, ale w ważnych momentach podnosi poziom Iga ma kolejną piłkę setową po błędzie rywalki 40-40 Duży aut po bekhendzie Polki. Nie była dobrze ustawiona do tego uderzenia 40-30 Ależ precyzja! Mocny forhend Igi w samą boczą linię! Piłka setowa 30-30 Pierwszy od dłuższego czasu niewymuszony błąd Rumunki. Uderzyła w siatkę 15-30 Bardzo dobry forhend Rumunki, mocny i płaski 15-15 Teraz dobry forhend Polki. Wymusiła nim błąd rywalki, która zagrała pod presją w siatke 0-15 Bardzo duży aut po forhendzie Igi Przerwa między gemami. Cirstea znów kłóci się z panią arbiter. Twierdzi, że aparatura hawk-eye live źle działa 5:4 Gem Cirstea. Rumunka na koniec znów zagrała bardzo dokładnie. Łapie kontakt 15-40 Błąd Igi. Forhend w siatkę 15-30 Dobry serwis Rumunki 15-15 Cirstea kłóci się z panią arbiter. Po uderzeniu Igi piłka trafiła w końcową linię. Rumunka twierdzi, że był aut a aparatura nie działa 0-15 Ładna akcja Rumunki. Dobra reakcja na return Polki 5:3 Gem Świątek. Iga przegrywała 0-30, ale potem grała już bardzo solidnie i skutecznie. Podanie obronione 40-30 As serwisowy i bojowe "JAZDA!" 30-30 Teraz kapitalny bekhend Polki po dobrym serwisie. Mocne uderzenie 15-30 Pewny smecz Igi po koźle 0-30 Cirstea znów dobrą defensywą zapracowała na punkt. Doczekała się błędu Igi 0-15 Autowy bekhend Polki 4:3 Gem Cirstea. Iga prowadziła 40-15, ale potem Rumunka wytrzymała presję. Grała skutecznie, a Iga popełniała błędy Przewaga Cirstea. Po skrócie Rumunki Poka dobiegła do piłki, ale zagrała w aut 40-40 Znakomity bekhend po crossie Rumunki. W dobrym stylu się wybroniła 40-30 Dobry serwis Cirstei 40-15 Dłuższa wymiana. Na koniec Rumunka pod presją zagrała w aut. Są breakpointy 30-15 Niesamowity return Polki z morderczą rotacją 15-15 Efektowny bekhend wzdłuż linii Cirstei. Świetna reakcja na return Polki 15-0 Kapitalny forhend Igi po crossie 4:2 Gem Świątek. Iga z lekkimi problemami obroniła podanie. Na koniec dobry i nieco szczęśliwy drugi serwis. Iga trafiła w linię 40-30 Teraz świetna akcja Igi. Dobry serwis na zewnątrz, a potem pewny forhend wzdłuż linii 30-30 Znów błąd Polki. Bekhend w siatkę 30-15 Po głębokim returnie Cirstei Iga odegrała w siatkę 30-0 Znów dobry serwis Polki. Teraz do środka. Po returnie rywalki łatwo skończyła punkt 15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki 3:2 Gem Cirstea. Rumunka znów łapie kontakt. Gra solidnie, popełnia mało błędów. To Iga więcej psuje, ale też ma więcej wygrywających piłek 15-40 Błąd Igi. Forhend w siatkę 15-30 Dobry serwis Rumunki, na zewnątrz 15-15 Intensywna i szybka wymiana. Na koniec Cirstea przestrzeliła 0-15 Bardzo niecelny return Świątek 3:1 Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Na koniec niecelny return rumuńskiej rywalki 40-15 Świetny forhend Polki mimo dokładnego returnu Rumunki 30-15 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki 15-15 Mocny forhend Polki w otwarty już kort po dobrym drugim serwisie 0-15 Ciekawa wymiana zakończona forhendowym błędem Igi 2:1 Gem Cirstea. Rumunka wygrała go do zera. Na koniec niecelny forhend mistrzyni Wimbledonu 0-40 Dobry serwis Rumunki 0-30 Bardzo niecelny return Igi. Wpadła na piłkę 0-15 Iga pod presją zagrała w siatkę 2:0 Gem Świątek. Na koniec gema znów świetny wygrywający bekhend Polki. Bardzo dobrze gra Iga od początku spotkania 40-30 Świetny bekhend Polki. Trafiła mocno w sam narożnik kortu 30-30 Długa wymiana. Na koniec Iga zagrała w siatkę 30-15 Iga miała już wygrany punkt, ale po jej drive-volleyu piłka podskoczyła na taśmie i wyszła na aut 30-0 Dobry serwis a po chwili pewny bekhend po linii naszej gwiazdy 15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec za długi forhend Cirstei 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka już w gemie otwarcia przełamuje podanie rywalki. 40-15 Świetna akcja Igi. Ofensywnie ruszyła do przodu i skończyła punkt drive-volleyem. Są breakpointy 30-15 Kapitalny bekhend Igi. Zagrała ze środka kortu z imponującą precyzją 15-15 Autowy return Polki 15-0 Najpierw agresywny return Igi, a po chwili jej potężny forhend GRAMY! Serwuje Sorana Cirstea Za chwilę początek spotkania W Cincinnati znów upalnie i bardzo wysoka wilgotność. Ciężkie warunki do gry Iga Świątek i Sorana Cirstea w Cincinnati grają z sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to 4-0 dla Polki. Tylko pierwszy ich mecz był zacięty Trwa już rozgrzewka Losowanie wygrała Cirstea i wybrała serwis. Zatem Rumunka zacznie Iga Świątek i Sorana Cirstea właśnie pojawiły się na korcie Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Sorana Cirstea w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Początek spotkania o godzinie 17 polskiego czasu

Iga Świątek i Sorana Cirstea w Cincinnati grają z sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to 4-0 dla Polki. Tylko pierwszy ich mecz był zacięty - 5:7, 6:3, 6:3 dla Igi po dramatycznym boju w Australian Open 2022. Kolejne trzy spotkania Polka wygrała pewnie i w dwóch setach - 6:2, 6:3 w Indian Wells 2023, 6:1, 6:1 w WTA Doha 2024 i 6:1, 6:1 w WTA Madryt 2024. Cirstea zajmuje 138. miejsce, ale korzysta z tzw. zamrożonego rankingu, dzięki czemu znalazła się w głównej drabince. W 2. rundzie turnieju w Cincy pokonała 7:6, 2:6, 6:4 Magdalenę Fręch. W kolejnej odrobiła straty i ograła 6:7, 6:4, Chinkę Yuę Yuan, wykorzystując problemy fizyczne rywalki.

Świątek - Cirstea RELACJA NA ŻYWO z WTA Cincinnati

Iga Świątek przed meczem w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati miała dużo czasu na spokojny trening i regenerację. Polka po zwycięstwie 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową miała zagrać z Martą Kostiuk, ale Ukrainka oddała jednak mecz walkowerem, wycofując się z rywalizacji. Tenisistka z Kijowa nie chciała ryzykować pogłębienia bolesnej kontuzji nadgarstka przez rozpoczynającym się już 24 sierpnia US Open.

