Iga Świątek pokonała Soranę Cirsteę i jest w ćwierćfinale WTA Cincinnati! [RELACJA NA ŻYWO]

Michał Chojecki
2025-08-13 18:57

Iga Świątek pokonała 6:4, 6:3 Soranę Cirsteą i jest w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati. Rumunka ma 35 lat i zajmuje 138. miejsce, a w Cincy korzysta z tzw. zamrożonego rankingu w związku z długą przerwą spowodowaną kontuzją w 2024 roku. Polka grała z nią cztery razy i wszystkie te pojedynki wygrała. Teraz też poradziła sobie, wygrywając w dwóch setach. Poniżej zapis relacji na żywo z meczu Świątek - Cirstea.

Iga Świątek - Sorana Cirstea RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu. WTA Cincinnati

Iga Świątek - Sorana Cirstea RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu. WTA Cincinnati
Na żywo

Iga Świątek - Sorana Cirstea

Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Cincinnati? Z kim kolejny mecz w 1/4 finału?
6:4, 6:3

KONIEC! Iga Świątek wygrała 6:4, 6:3 z Soraną Cirsteą i jest w ćwierćfinale

40-15 Piłki meczowe

30-15 Niecelny return Polki

30-0 Rumunka uderzyła w siatkę. Dwie piłki od zwycięstwa

15-0 Iga wymusiła błąd rywalki dobrym returnem

6:4, 5:3

Gem Świątek. Na koniec świetna akcja Igi. Mocny serwis a po chwili efektowny forhend

40-30 Return Cirstei w siatkę

30-30 Cirstea zaskoczyła Igę, trafiając z returnu w końcową linię

30-15 Dobry serwis Igi

15-15 Rumunka też psuje. Bekhend w siatkę

0-15 Niecelny bekhend Polki po dobrym returnie Rumunki

6:4, 4:3

Gem Cirstea. Na koniec Rumunce bardzo pomogła taśma. Piłka zawadziła o nią i spadła tuż za siatką, po stronie Polki. Cirstea łapie kontakt. Iga musi podnieść swój poziom, bo koncentracja znów faluje

Znów niecelny return Igi. Przewaga Cirstea

Równowaga. Niecelny return Polki

Teraz dobry return i jest kolejny breakpoint

Równowaga. Niecelny return Igi

Iga ma breakpointa po dobrym returnie

40-40 Świetna akcja Polki. Teraz grała szybko i z imponującą precyzją

30-40 Teraz niecelny return Igi

30-30 Agresywny return Igi i bojowe "JAZDA!" naszej gwiazdy

15-30 Bardzo niecelny bekhend Polki

15-15 Ładny bekhend Rumunki

15-0 Efektowna i szybka wymiana. Na koniec mały aut po zagraniu Cirstei

6:4, 4;2

Gem Cirstea PRZEŁAMANIE. Iga teraz grała niedokładnie. Na koniec znów prosty błąd, duży aut po forhendzie

30-40 A teraz niecelny bekhend Igi. Broni breakpointa

30-30 Potężne uderzenie Igi w otwarty już kort

15-30 Znów błąd po forhendzie mistrzyni Wimbledonu

15-15 Za długi forhend Polki

15-0 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki

6:4, 4:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę i jest już blisko zwycięstwa i awansu do ćwierćfinału

Iga ma breakpointa. Rywalka uderzyła ramą rakiety

40-40 Znów intensywna wymiana. Iga wywierała presję i doczekała się błędu rywalki

30-40 Teraz duży aut po zagraniu Rumunki. Polka grała mocno i głęboko pod końcową linię

15-40 Iga na koniec intensywnej wymiany pod presją zagrała w siatkę

15-30 Bardzo niecelny return Polki

15-15 Bardzo dobra akcja Cirstei zakończona mocnym forhendem po crossie

15-0 Pięknie Iga otworzyła sobie kort i trafiła pewnie z forhendu

6:4, 3:1

Gem Świątek. Iga dobrze w nim serwowała. Na koniec mocne i płaskie pierwsze podanie

40-15 Bardzo dobry return Cirstei

40-0 Dobry serwis Polki i autowy return Rumunki

30-0 Prosty błąd Cirstei. Forhend w siatkę, a okazja do ataku była dobra

15-0 Dobry pierwszy serwis Igi

6:4, 2:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Seria przełamań. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie

40-30 Długa wymiana. Na koniec autowy forhend Polki

40-15 Znakomity teraz forhend Igi i są breakpointy

30-15 Błąd Polki. Bekhend Igi. Brakuje nieco rytmu gry

30-0 Znów dobry return. Rywalka odegrała, ale Iga łatwo skończyła punkt smeczem po koźle

15-0 Dobry return Polki

6:4, 1:1

Gem Cirstea PRZEŁAMANIE. Zupełnie nieudany gem serwisowy Igi. Przegrany do zera. Na koniec świetna kontra Cirstei

0-40 A teraz błąd Igi po głębokim returnie rywalki. Polka broni breakpointów

0-30 Znów podwójny błąd serwisowy Polki

0-15 Iga zaczyna gema od podwójnego błędu serwisowego

Sorana Cirstea zachwyca nie tylko na korcie! Zobacz zdjęcia pięknej rywalki Igi Świątek
6:4, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Rumunki

Iga ma breakpointa. Minimalny aut po bekhendzie Sorany

40-40 Iga ładnie budowała punkt, otwierając sobie kort. Na koniec był mocny forhend

30-40 Podwójny błąd serwisowy Rumunki

15-40 Dobry forhend Cirstei

15-30 Return Igi w siatkę

15-15 A teraz niecelny return Polki

15-0 Dobry głęboki return Igi

Początek drugiego seta. Serwuje Cirstea

6:4

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszego seta. Gra dość nierówno, ale w ważnych momentach podnosi poziom

Iga ma kolejną piłkę setową po błędzie rywalki

40-40 Duży aut po bekhendzie Polki. Nie była dobrze ustawiona do tego uderzenia

40-30 Ależ precyzja! Mocny forhend Igi w samą boczą linię! Piłka setowa

30-30 Pierwszy od dłuższego czasu niewymuszony błąd Rumunki. Uderzyła w siatkę

15-30 Bardzo dobry forhend Rumunki, mocny i płaski

15-15 Teraz dobry forhend Polki. Wymusiła nim błąd rywalki, która zagrała pod presją w siatke

0-15 Bardzo duży aut po forhendzie Igi

Przerwa między gemami. Cirstea znów kłóci się z panią arbiter. Twierdzi, że aparatura hawk-eye live źle działa

5:4

Gem Cirstea. Rumunka na koniec znów zagrała bardzo dokładnie. Łapie kontakt

15-40 Błąd Igi. Forhend w siatkę

15-30 Dobry serwis Rumunki

15-15 Cirstea kłóci się z panią arbiter. Po uderzeniu Igi piłka trafiła w końcową linię. Rumunka twierdzi, że był aut a aparatura nie działa

0-15 Ładna akcja Rumunki. Dobra reakcja na return Polki

5:3

Gem Świątek. Iga przegrywała 0-30, ale potem grała już bardzo solidnie i skutecznie. Podanie obronione

40-30 As serwisowy i bojowe "JAZDA!"

30-30 Teraz kapitalny bekhend Polki po dobrym serwisie. Mocne uderzenie

15-30 Pewny smecz Igi po koźle

0-30 Cirstea znów dobrą defensywą zapracowała na punkt. Doczekała się błędu Igi

0-15 Autowy bekhend Polki

4:3

Gem Cirstea. Iga prowadziła 40-15, ale potem Rumunka wytrzymała presję. Grała skutecznie, a Iga popełniała błędy

Przewaga Cirstea. Po skrócie Rumunki Poka dobiegła do piłki, ale zagrała w aut

40-40 Znakomity bekhend po crossie Rumunki. W dobrym stylu się wybroniła

40-30 Dobry serwis Cirstei

40-15 Dłuższa wymiana. Na koniec Rumunka pod presją zagrała w aut. Są breakpointy

30-15 Niesamowity return Polki z morderczą rotacją

15-15 Efektowny bekhend wzdłuż linii Cirstei. Świetna reakcja na return Polki

15-0 Kapitalny forhend Igi po crossie

4:2

Gem Świątek. Iga z lekkimi problemami obroniła podanie. Na koniec dobry i nieco szczęśliwy drugi serwis. Iga trafiła w linię

40-30 Teraz świetna akcja Igi. Dobry serwis na zewnątrz, a potem pewny forhend wzdłuż linii

30-30 Znów błąd Polki. Bekhend w siatkę

30-15 Po głębokim returnie Cirstei Iga odegrała w siatkę

30-0 Znów dobry serwis Polki. Teraz do środka. Po returnie rywalki łatwo skończyła punkt

15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki

3:2

Gem Cirstea. Rumunka znów łapie kontakt. Gra solidnie, popełnia mało błędów. To Iga więcej psuje, ale też ma więcej wygrywających piłek

15-40 Błąd Igi. Forhend w siatkę

15-30 Dobry serwis Rumunki, na zewnątrz

15-15 Intensywna i szybka wymiana. Na koniec Cirstea przestrzeliła

0-15 Bardzo niecelny return Świątek

3:1

Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Na koniec niecelny return rumuńskiej rywalki

40-15 Świetny forhend Polki mimo dokładnego returnu Rumunki

30-15 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki

15-15 Mocny forhend Polki w otwarty już kort po dobrym drugim serwisie

0-15 Ciekawa wymiana zakończona forhendowym błędem Igi

2:1

Gem Cirstea. Rumunka wygrała go do zera. Na koniec niecelny forhend mistrzyni Wimbledonu

0-40 Dobry serwis Rumunki

0-30 Bardzo niecelny return Igi. Wpadła na piłkę

0-15 Iga pod presją zagrała w siatkę

2:0

Gem Świątek. Na koniec gema znów świetny wygrywający bekhend Polki. Bardzo dobrze gra Iga od początku spotkania

40-30 Świetny bekhend Polki. Trafiła mocno w sam narożnik kortu

30-30 Długa wymiana. Na koniec Iga zagrała w siatkę

30-15 Iga miała już wygrany punkt, ale po jej drive-volleyu piłka podskoczyła na taśmie i wyszła na aut

30-0 Dobry serwis a po chwili pewny bekhend po linii naszej gwiazdy

15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec za długi forhend Cirstei

1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka już w gemie otwarcia przełamuje podanie rywalki.

40-15 Świetna akcja Igi. Ofensywnie ruszyła do przodu i skończyła punkt drive-volleyem. Są breakpointy

30-15 Kapitalny bekhend Igi. Zagrała ze środka kortu z imponującą precyzją

15-15 Autowy return Polki

15-0 Najpierw agresywny return Igi, a po chwili jej potężny forhend

GRAMY! Serwuje Sorana Cirstea

Za chwilę początek spotkania

W Cincinnati znów upalnie i bardzo wysoka wilgotność. Ciężkie warunki do gry

Iga Świątek i Sorana Cirstea w Cincinnati grają z sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to 4-0 dla Polki. Tylko pierwszy ich mecz był zacięty

Trwa już rozgrzewka

Losowanie wygrała Cirstea i wybrała serwis. Zatem Rumunka zacznie

Iga Świątek i Sorana Cirstea właśnie pojawiły się na korcie

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Sorana Cirstea w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Początek spotkania o godzinie 17 polskiego czasu

Iga Świątek i Sorana Cirstea w Cincinnati grają z sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to 4-0 dla Polki. Tylko pierwszy ich mecz był zacięty - 5:7, 6:3, 6:3 dla Igi po dramatycznym boju w Australian Open 2022. Kolejne trzy spotkania Polka wygrała pewnie i w dwóch setach - 6:2, 6:3 w Indian Wells 2023, 6:1, 6:1 w WTA Doha 2024 i 6:1, 6:1 w WTA Madryt 2024. Cirstea zajmuje 138. miejsce, ale korzysta z tzw. zamrożonego rankingu, dzięki czemu znalazła się w głównej drabince. W 2. rundzie turnieju w Cincy pokonała 7:6, 2:6, 6:4 Magdalenę Fręch. W kolejnej odrobiła straty i ograła 6:7, 6:4, Chinkę Yuę Yuan, wykorzystując problemy fizyczne rywalki.

Świątek - Cirstea RELACJA NA ŻYWO z WTA Cincinnati

Iga Świątek przed meczem w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati miała dużo czasu na spokojny trening i regenerację. Polka po zwycięstwie 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową miała zagrać z Martą Kostiuk, ale Ukrainka oddała jednak mecz walkowerem, wycofując się z rywalizacji. Tenisistka z Kijowa nie chciała ryzykować pogłębienia bolesnej kontuzji nadgarstka przez rozpoczynającym się już 24 sierpnia US Open.

