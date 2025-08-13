Iga Świątek pokonała Soranę Cirsteę i jest w ćwierćfinale WTA Cincinnati! [RELACJA NA ŻYWO]

Iga Świątek - Sorana Cirstea
6:4, 6:3
KONIEC! Iga Świątek wygrała 6:4, 6:3 z Soraną Cirsteą i jest w ćwierćfinale
40-15 Piłki meczowe
30-15 Niecelny return Polki
30-0 Rumunka uderzyła w siatkę. Dwie piłki od zwycięstwa
15-0 Iga wymusiła błąd rywalki dobrym returnem
6:4, 5:3
Gem Świątek. Na koniec świetna akcja Igi. Mocny serwis a po chwili efektowny forhend
40-30 Return Cirstei w siatkę
30-30 Cirstea zaskoczyła Igę, trafiając z returnu w końcową linię
30-15 Dobry serwis Igi
15-15 Rumunka też psuje. Bekhend w siatkę
0-15 Niecelny bekhend Polki po dobrym returnie Rumunki
6:4, 4:3
Gem Cirstea. Na koniec Rumunce bardzo pomogła taśma. Piłka zawadziła o nią i spadła tuż za siatką, po stronie Polki. Cirstea łapie kontakt. Iga musi podnieść swój poziom, bo koncentracja znów faluje
Znów niecelny return Igi. Przewaga Cirstea
Równowaga. Niecelny return Polki
Teraz dobry return i jest kolejny breakpoint
Równowaga. Niecelny return Igi
Iga ma breakpointa po dobrym returnie
40-40 Świetna akcja Polki. Teraz grała szybko i z imponującą precyzją
30-40 Teraz niecelny return Igi
30-30 Agresywny return Igi i bojowe "JAZDA!" naszej gwiazdy
15-30 Bardzo niecelny bekhend Polki
15-15 Ładny bekhend Rumunki
15-0 Efektowna i szybka wymiana. Na koniec mały aut po zagraniu Cirstei
6:4, 4;2
Gem Cirstea PRZEŁAMANIE. Iga teraz grała niedokładnie. Na koniec znów prosty błąd, duży aut po forhendzie
30-40 A teraz niecelny bekhend Igi. Broni breakpointa
30-30 Potężne uderzenie Igi w otwarty już kort
15-30 Znów błąd po forhendzie mistrzyni Wimbledonu
15-15 Za długi forhend Polki
15-0 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki
6:4, 4:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę i jest już blisko zwycięstwa i awansu do ćwierćfinału
Iga ma breakpointa. Rywalka uderzyła ramą rakiety
40-40 Znów intensywna wymiana. Iga wywierała presję i doczekała się błędu rywalki
30-40 Teraz duży aut po zagraniu Rumunki. Polka grała mocno i głęboko pod końcową linię
15-40 Iga na koniec intensywnej wymiany pod presją zagrała w siatkę
15-30 Bardzo niecelny return Polki
15-15 Bardzo dobra akcja Cirstei zakończona mocnym forhendem po crossie
15-0 Pięknie Iga otworzyła sobie kort i trafiła pewnie z forhendu
6:4, 3:1
Gem Świątek. Iga dobrze w nim serwowała. Na koniec mocne i płaskie pierwsze podanie
40-15 Bardzo dobry return Cirstei
40-0 Dobry serwis Polki i autowy return Rumunki
30-0 Prosty błąd Cirstei. Forhend w siatkę, a okazja do ataku była dobra
15-0 Dobry pierwszy serwis Igi
6:4, 2:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Seria przełamań. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie
40-30 Długa wymiana. Na koniec autowy forhend Polki
40-15 Znakomity teraz forhend Igi i są breakpointy
30-15 Błąd Polki. Bekhend Igi. Brakuje nieco rytmu gry
30-0 Znów dobry return. Rywalka odegrała, ale Iga łatwo skończyła punkt smeczem po koźle
15-0 Dobry return Polki
6:4, 1:1
Gem Cirstea PRZEŁAMANIE. Zupełnie nieudany gem serwisowy Igi. Przegrany do zera. Na koniec świetna kontra Cirstei
0-40 A teraz błąd Igi po głębokim returnie rywalki. Polka broni breakpointów
0-30 Znów podwójny błąd serwisowy Polki
0-15 Iga zaczyna gema od podwójnego błędu serwisowego
6:4, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Rumunki
Iga ma breakpointa. Minimalny aut po bekhendzie Sorany
40-40 Iga ładnie budowała punkt, otwierając sobie kort. Na koniec był mocny forhend
30-40 Podwójny błąd serwisowy Rumunki
15-40 Dobry forhend Cirstei
15-30 Return Igi w siatkę
15-15 A teraz niecelny return Polki
15-0 Dobry głęboki return Igi
Początek drugiego seta. Serwuje Cirstea
6:4
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszego seta. Gra dość nierówno, ale w ważnych momentach podnosi poziom
Iga ma kolejną piłkę setową po błędzie rywalki
40-40 Duży aut po bekhendzie Polki. Nie była dobrze ustawiona do tego uderzenia
40-30 Ależ precyzja! Mocny forhend Igi w samą boczą linię! Piłka setowa
30-30 Pierwszy od dłuższego czasu niewymuszony błąd Rumunki. Uderzyła w siatkę
15-30 Bardzo dobry forhend Rumunki, mocny i płaski
15-15 Teraz dobry forhend Polki. Wymusiła nim błąd rywalki, która zagrała pod presją w siatke
0-15 Bardzo duży aut po forhendzie Igi
Przerwa między gemami. Cirstea znów kłóci się z panią arbiter. Twierdzi, że aparatura hawk-eye live źle działa
5:4
Gem Cirstea. Rumunka na koniec znów zagrała bardzo dokładnie. Łapie kontakt
15-40 Błąd Igi. Forhend w siatkę
15-30 Dobry serwis Rumunki
15-15 Cirstea kłóci się z panią arbiter. Po uderzeniu Igi piłka trafiła w końcową linię. Rumunka twierdzi, że był aut a aparatura nie działa
0-15 Ładna akcja Rumunki. Dobra reakcja na return Polki
5:3
Gem Świątek. Iga przegrywała 0-30, ale potem grała już bardzo solidnie i skutecznie. Podanie obronione
40-30 As serwisowy i bojowe "JAZDA!"
30-30 Teraz kapitalny bekhend Polki po dobrym serwisie. Mocne uderzenie
15-30 Pewny smecz Igi po koźle
0-30 Cirstea znów dobrą defensywą zapracowała na punkt. Doczekała się błędu Igi
0-15 Autowy bekhend Polki
4:3
Gem Cirstea. Iga prowadziła 40-15, ale potem Rumunka wytrzymała presję. Grała skutecznie, a Iga popełniała błędy
Przewaga Cirstea. Po skrócie Rumunki Poka dobiegła do piłki, ale zagrała w aut
40-40 Znakomity bekhend po crossie Rumunki. W dobrym stylu się wybroniła
40-30 Dobry serwis Cirstei
40-15 Dłuższa wymiana. Na koniec Rumunka pod presją zagrała w aut. Są breakpointy
30-15 Niesamowity return Polki z morderczą rotacją
15-15 Efektowny bekhend wzdłuż linii Cirstei. Świetna reakcja na return Polki
15-0 Kapitalny forhend Igi po crossie
4:2
Gem Świątek. Iga z lekkimi problemami obroniła podanie. Na koniec dobry i nieco szczęśliwy drugi serwis. Iga trafiła w linię
40-30 Teraz świetna akcja Igi. Dobry serwis na zewnątrz, a potem pewny forhend wzdłuż linii
30-30 Znów błąd Polki. Bekhend w siatkę
30-15 Po głębokim returnie Cirstei Iga odegrała w siatkę
30-0 Znów dobry serwis Polki. Teraz do środka. Po returnie rywalki łatwo skończyła punkt
15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki
3:2
Gem Cirstea. Rumunka znów łapie kontakt. Gra solidnie, popełnia mało błędów. To Iga więcej psuje, ale też ma więcej wygrywających piłek
15-40 Błąd Igi. Forhend w siatkę
15-30 Dobry serwis Rumunki, na zewnątrz
15-15 Intensywna i szybka wymiana. Na koniec Cirstea przestrzeliła
0-15 Bardzo niecelny return Świątek
3:1
Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Na koniec niecelny return rumuńskiej rywalki
40-15 Świetny forhend Polki mimo dokładnego returnu Rumunki
30-15 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki
15-15 Mocny forhend Polki w otwarty już kort po dobrym drugim serwisie
0-15 Ciekawa wymiana zakończona forhendowym błędem Igi
2:1
Gem Cirstea. Rumunka wygrała go do zera. Na koniec niecelny forhend mistrzyni Wimbledonu
0-40 Dobry serwis Rumunki
0-30 Bardzo niecelny return Igi. Wpadła na piłkę
0-15 Iga pod presją zagrała w siatkę
2:0
Gem Świątek. Na koniec gema znów świetny wygrywający bekhend Polki. Bardzo dobrze gra Iga od początku spotkania
40-30 Świetny bekhend Polki. Trafiła mocno w sam narożnik kortu
30-30 Długa wymiana. Na koniec Iga zagrała w siatkę
30-15 Iga miała już wygrany punkt, ale po jej drive-volleyu piłka podskoczyła na taśmie i wyszła na aut
30-0 Dobry serwis a po chwili pewny bekhend po linii naszej gwiazdy
15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec za długi forhend Cirstei
1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka już w gemie otwarcia przełamuje podanie rywalki.
40-15 Świetna akcja Igi. Ofensywnie ruszyła do przodu i skończyła punkt drive-volleyem. Są breakpointy
30-15 Kapitalny bekhend Igi. Zagrała ze środka kortu z imponującą precyzją
15-15 Autowy return Polki
15-0 Najpierw agresywny return Igi, a po chwili jej potężny forhend
GRAMY! Serwuje Sorana Cirstea
Za chwilę początek spotkania
W Cincinnati znów upalnie i bardzo wysoka wilgotność. Ciężkie warunki do gry
Iga Świątek i Sorana Cirstea w Cincinnati grają z sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to 4-0 dla Polki. Tylko pierwszy ich mecz był zacięty
Trwa już rozgrzewka
Losowanie wygrała Cirstea i wybrała serwis. Zatem Rumunka zacznie
Iga Świątek i Sorana Cirstea właśnie pojawiły się na korcie
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Sorana Cirstea w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Początek spotkania o godzinie 17 polskiego czasu
Iga Świątek i Sorana Cirstea w Cincinnati grają z sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to 4-0 dla Polki. Tylko pierwszy ich mecz był zacięty - 5:7, 6:3, 6:3 dla Igi po dramatycznym boju w Australian Open 2022. Kolejne trzy spotkania Polka wygrała pewnie i w dwóch setach - 6:2, 6:3 w Indian Wells 2023, 6:1, 6:1 w WTA Doha 2024 i 6:1, 6:1 w WTA Madryt 2024. Cirstea zajmuje 138. miejsce, ale korzysta z tzw. zamrożonego rankingu, dzięki czemu znalazła się w głównej drabince. W 2. rundzie turnieju w Cincy pokonała 7:6, 2:6, 6:4 Magdalenę Fręch. W kolejnej odrobiła straty i ograła 6:7, 6:4, Chinkę Yuę Yuan, wykorzystując problemy fizyczne rywalki.
Świątek - Cirstea RELACJA NA ŻYWO z WTA Cincinnati
Iga Świątek przed meczem w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati miała dużo czasu na spokojny trening i regenerację. Polka po zwycięstwie 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową miała zagrać z Martą Kostiuk, ale Ukrainka oddała jednak mecz walkowerem, wycofując się z rywalizacji. Tenisistka z Kijowa nie chciała ryzykować pogłębienia bolesnej kontuzji nadgarstka przez rozpoczynającym się już 24 sierpnia US Open.
