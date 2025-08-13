Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Cincinnati? Z kim kolejny mecz w 1/4 finału?

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati po zwycięstwie 6:4, 6:3 nad Soraną Cirsteą. Polka po raz piąty zagrała z 35-letnią Rumunką i zanotowała piąte zwycięstwo nad tą rywalką. Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału, w którym uległa wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Nie broni jednak w Cincy żadnych punktów, bo po pozytywnym wyniku testów antydopingowych zarobione w tym turnieju punkty i pieniądze jej zabrano. Turniej w Cincinnati to dla Igi Świątek próba generalna przed US Open. Występ w Ohio zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową. Potem miała zagrać z Martą Kostiuk, ale Ukrainka oddała mecz walkowerem, wycofując się z rywalizacji z powodu kontuzji nadgarstka.

Z kim gra Iga Świątek w ćwierćfinale WTA Cincinnati? Rywalka w 1/4 finału

Iga Świątek rywalkę w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati pozna po meczu dwóch Rosjanek - Jekaterina Aleksandrowa - Anna Kalinska. To spotkanie zostanie rozegrane w czwartek nad ranem polskiego czasu.

Iga Świątek w Cincinnati i generalnie w czasie US Open Series oswaja się z piłkami, które dużo trudniej kontrolować niże te, którymi panie grały w Europie, na mączce i na trawie. Duże znaczenie ma top-spinowa technika forhendowa Polki, której trudniej kontrolować lot lżejszych piłek, niż zawodniczkom uderzającym je bardziej płasko. Problemy są też przy serwisie. - Te piłki są lekkie i bardzo różnią się od tych, którymi grałyśmy na mączce i na Wimbledonie. Jedynym dobrym podejściem jest skupienie się na jak najlepszym dostosowaniu do nich i zaakceptowaniu tego, że po niektórych uderzeniach piłki po prostu wystrzelą i uciekną z rakiety. Staram się je kontrolować tak bardzo, jak to możliwe - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału WTA Cincinnati?

Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati rozegra w piątek 15 sierpnia 2025. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

