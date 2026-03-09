O której gra Iga Świątek z Marią Sakkari w Indian Wells? Zacznie po tym meczu!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Maria Sakkari W meczu Andriejewa - Siniakowa jest 6:4, 6:7. Zatem na mecz Igi Świątek będziemy musieli jeszcze poczekać. Polka zagra po północy Trwa tie-break w drugim secie meczu Andriejewa - Siniakowa. Za chwilę się wyjaśni, kiedy Iga wyjdzie na kort W meczu Andriejewa - Siniakowa jest 6:4, 2:2. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek Andriejewa wygrała pierwszego seta 6:4. Po tym meczu na kort wyjdzie Iga Świątek, pewnie już po godz. 23 Mecz Andriejewa - Siniakova zacznie się po godz. 21.30. To dlatego, że poprzedzające go spotkanie Djoković - Kovacevic (6:4, 1:6, 6:4) dopiero się skończyło. Zatem Iga Światek zacznie pewnie dopiero ok. 23 albo i później. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Maria Sakkari w 3. rundzie turnieju w Indian Wells. Początek ok. godziny 23, po zakończeniu meczu Andriejewa - Siniakova.

Iga Świątek - Maria Sakkari w 3. rundzie Indian Wells

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju w Indian Wells zagra z Marią Sakkari. Greczynka pokonała 7:5, 6:0 Austriaczkę Lilli Tagger. Świątek i Sakkari grały ze sobą niedawno w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze i Polka po zaciętej walce przegrała ten mecz 6:2, 4:6, 5:7. W sumie zmierzyły się już aż osiem razy, a bilans tej rywalizacji to 4-4. Trzy pierwsze mecze wygrała Greczynka. W kolejnych czterech górą była nasza tenisistka, a potem była wspomniana porażka w Katarze.

- Myślę, że w Dausze było dla mnie dość oczywiste, dlaczego przegrałam. I od razu po zejściu z kortu wiedziałam, co poprawić. Technicznie nie przygotowywałam się na niektóre zagrania tak, jak powinnam - analizowała teraz Iga Świątek. - Jak wróciliśmy do domu, naprawdę mocno trenowałam. Grałam też wiele dłuższych wymian, żeby nie tracić cierpliwości w ich trakcie i naprawdę móc walczyć, bo przeciwko Marii trzeba być gotowym na fizyczny mecz. Chcę naprawdę wykorzystać te treningi w meczu i to zmienić, być w tym lepsza, więc zobaczymy, jak pójdzie - dodała Polka.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz w 3. rundzie Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w 3. rundzie Indian Wells zostanie rozegrany w poniedziałek 9 marca 2026. Początek meczu Świątek - Sakkari ok. godz. 22.30-23.30 polskiego czasu w nocy z poniedziałku na wtorek (trzeci mecz od godz. 19). Najpierw musi się zakończyć spotkanie Djoković - Kovacević, a potem Andriejewa - Siniakowa. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.