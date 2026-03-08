Iga Świątek występ w turnieju WTA 1000 w Indian Wells rozpoczęła od zwycięstwa nad Kaylą Day.

Polka prestiżowy turniej w Indian Wells wygrała już dwa razy - w latach 2022 i 2024.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra kolejny mecz w 3. rundzie i kto będzie jej rywalką.

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Indian Wells po zwycięstwie nad Amerykanką Kaylą Day. Polska wiceliderka rankingu w "tenisowym raju", jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii, odnosiła już sukcesy. Triumfowała tam w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. Jednak wciąż jest wyraźnie wolniejsza od tych w innych amerykańskich turniejach. Poza tym w suchym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie Indian Wells?

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju w Indian Wells zagra z Marią Sakkari. Greczynka pokonała 7:5, 6:0 Austriaczkę Lilli Tagger. Świątek i Sakkari grały ze sobą niedawno w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze i Polka po zaciętej walce przegrała ten mecz 6:2, 4:6, 5:7. W sumie grały ze sobą aż osiem razy, a bilans tej rywalizacji to 4-4 dla Polki. Trzy pierwsze mecze wygrała Greczynka. W kolejnych czterech górą była nasza tenisistka, a potem była wspomniana porażka w Katarze.

Przed turniejem w Kalifornii Polka trenowała dużo w Warszawie. - Na pewno wyniki nie są takie, jakich bym sobie życzyła, bo z większości turniejów odpadałam gdzieś w okolicach ćwierćfinału, więc byłoby wspaniale to poprawić. Ale oczywiście to tenis – wpływa na to bardzo dużo różnych czynników. Myślę, że przez ostatnie tygodnie w Warszawie, kiedy wycofałam się z Dubaju, trenowałam naprawdę dobrze i poprawiłam kilka rzeczy - powiedziała Iga Świątek. - Czuję, że mogę naprawdę obniżyć oczekiwania, skupić się po prostu na pracy i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać - dodała.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz w 3. rundzie Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w 3. rundzie Indian Wells zostanie rozegrany w poniedziałek 9 marca 2026. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

