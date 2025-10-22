Hubert Hurkacz nie gra, a tu takie wieści o jego siostrze! Przekazano świetne nowiny

Co za wieści o siostrze Huberta Hurkacza! Nika Hurkacz zadebiutuje w rankingu WTA

Hubert Hurkacz ma za sobą trudne kilkanaście miesięcy. Podczas Wimbledonu 2024 doznał kontuzji, która naznaczyła jego kolejne zmagania na światowych kortach w zasadzie aż do teraz. Polak nie dość, że nie mógł przez to wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, to jeszcze nie miał za bardzo możliwości obronić swojej bardzo wysokiej pozycji w rankingu ATP (w czasie trwania igrzysk Hurkacz wspiął się nawet na 6. pozycję!) przez co nie wziął też udziału w ATP Finals. Co prawda wrócił on szybko do gry, bo już po miesiącu, ale nie było to najlepszym rozwiązaniem, bo problemy zdrowotne nękają go aż do teraz.

W 2025 roku Hurkacz stracił przez urazy nawet więcej, niż po pamiętnej kontuzji z Wimbledonu 2024. Po raz ostatni zagrał on w czerwcu 2025 roku, a wróci do gry na początku nowego 2026 r. Niewykluczone jednak, że za jakiś czas nie będzie on jedynym Hurkaczem, którego fani będą chętnie śledzić!

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

3 listopada w singlowym notowaniu światowego rankingu tenisistek pojawi się Nika Hurkacz. 18-letnia siostra najlepszego w ostatnich latach polskiego tenisisty Huberta Hurkacza awansowała do drugiej rundy turnieju ITF W15 w Monastyrze. Na liście WTA klasyfikowanych jest ponad 1500 zawodniczek. Żeby się na niej znaleźć trzeba zgromadzić co najmniej trzy punkty. Obecnie w tym gronie jest 28 Polek. Pierwszy punkt Hurkacz wywalczyła w sierpniu w Bielsku-Białej, a kolejny na początku października, także w Monastyrze. Teraz w Tunezji ponownie awansowała do drugiej rundy.

