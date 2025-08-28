Iga Świątek awansowała do 3. rundy US Open, pokonując Suzan Lamens

Sprawdź, kiedy odbędzie się kolejny mecz Igi Świątek, z kim zagra Polka i gdzie oglądać transmisję!

Iga Świątek jest już w 3. rundzie US Open. Polka rywalizację w Nowym Jorku zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango, a w kolejnej rundzie pokonała z problemami Holenderkę Suzan Lemans. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open. Jeszcze niedawno bukmacherzy wyżej oceniali szanse Aryny Sabalenki, ale potem w ich notowaniach na czoło stawki wysunęła się już Polka.

Iga Świątek nie czuje się jednak główną faworytką w US Open. W swoim stylu stara się obniżać oczekiwania. - Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby nazywanie kogokolwiek faworytką miało sens - powiedziała Iga Świątek. - Tenis kobiecy nie jest nieprzewidywalny, ponieważ są zawodniczki, które nieustannie utrzymują się na szczycie i udowadniają, że mogą grać dobrze przez cały sezon. Ale jest wiele tenisistek, które grają naprawdę dobrze i mogą wygrać ten turniej. Przyzwyczaiłam się już do oczekiwań. Oczywiście po wygraniu tylu turniejów one zawsze będą obecne - dodała mistrzyni Wimbledonu.

Z kim gra Iga Świątek w 3. rundzie US Open?

Iga Świątek w 3. rundzie US Open zagra z Anną Kalinską, która pokonała 6:1, 7:6 Julię Putincewą. Polka niedawno pokonała Rosjankę w Cincinnati. Wygrała 6:3, 6:4. Kalinska zmagała się wtedy z urazem łydki.

Zdaniem Igi Świątek dobra forma na twardej nawierzchni to efekt ciężkiej pracy przed sezonem. - Bardzo dobrze przepracowałam okres przedsezonowy i nauczyłam się wielu nowych rzeczy w Australii - podkreślała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Nowym Jorku. - Później sezon był trochę bardziej skomplikowany z różnych powodów i nie byłam w stanie wygrywać turniejów. Powiedziałabym, że po Roland Garros wróciłam do swojej dobrej formy i znów jestem sobą. Proces przyswajania wszystkiego, czego nauczyłam się w okresie przygotowawczym, jakby wrócił, i na pewno wykorzystam to na Wimbledonie i na kortach twardych w Cincinnati. Zobaczymy, co będzie dalej - komentowała Polka.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz w 3. rundzie US Open?

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie US Open 2025 zagra w sobotę 30 sierpnia. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

