Iga Świątek - Anna Kalinska RELACJA NA ŻYWO z US Open [WYNIK]

Na żywo Iga Świątek - Anna Kalinska 15-30 A teraz mocny forhend Kalinskiej 15-15 Potężny forhend Igi po crossie 0-15 Po returnie rywalki Iga poślizgnęła się i odegrała w siatkę 7:6, 3:4 Gem Kalinska. Szybki gem wygrany przez Rosjankę do zera 0-40 Dobry serwis Kalinskiej 0-30 Mocne i głębokie uderzenie Rosjanki 0-15 Bardzo niecelny return Polki 7:6, 3:3 Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Lepiej teraz serwowała 40-30 Iga częściej serwuje na ciało rywalki 30-30 Wymiana bekhend na bekhend. Iga zagrała w siatkę 30-15 Mocny serwis na ciało rywalki a po chwili dokładny forhend Polki 15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki 7:6, 2:3 Gem Kalinska. Rosjanka wychodzi na prowadzenie w drugim secie 30-40 Niecelny return Świątek 30-30 A teraz świetny bekhend Kalinskiej wzdłuż linii 30-15 Bardzo niecelny bekhend Rosjanki 15-15 Niesamowita wymiana! Obie panie grały szybko i dokładnie. Górą Iga! 0-15 Iga pod presją zagrała w siatkę 7:6, 2:2 Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi i bojowe "JAZDA" 40-0 Return Rosjanki w siatkę 30-0 Intensywna wymiana. Na koniec mocny forhend Polki, skuteczny 15-0 Dobry serwis Igi 7:6, 1:2 Gem Kalinska. Rosjanka po grze na przewagi obroniła podanie Przewaga Kalinska. Świetny bekhend Rosjanki wzdłuż linii Równowaga. Teraz duży aut po bekhendzie Anny Przewaga Kalinska. Iga miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę Równowaga. Rosjanka mocnym forhendem wymusiła błąd Polki Iga ma szansę na przełamanie po błędzie rywalki 40-40 Niesamowity return Polki 30-40 Wymuszony błąd Igi 30-30 Bardzo niecelny forhend Igi. Za bardzo siłowo gra 30-15 Świetny return Igi 15-15 Niesamowity forhend Polki po crossie zagrany w pełnym biegu 0-15 Bardzo niecelny forhend Polki 7:6, 1:1 Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Na koniec niecelny bekhend Polki. Szkoda tego gema, który Idze zupełnie nie wyszedł 15-40 Dobry serwis a po chwili mocny forhend Świątek 0-40 Niecelny bekhend Polki i są breakpointy 0-30 Iga nie trafiła rakietą piłki. Kozioł ją zaskoczył po returnie rywalki 0-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Polki 7:6, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Najpierw seria trzech podwójnych błędów serwisowych Kalinskiej a potem prosty błąd z forhendu Rosjanki 40-30 I jeszcze jeden podwójny błąd! Breakpoint 30-30 Kolejny podwójny błąd Rosjanki 15-30 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej 0-30 Iga pod presją zagrała w aut 0-15 Początek drugiego seta. Serwuje Kalinska 7:6(2), Iga Świątek!



Udany powrót ze stanu 1:5, po obronie czterech setboli.



📸 Jimmie48 Photography | WTA | #USOpen | #czasnatenis pic.twitter.com/l1ZLdg75lz — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) August 31, 2025 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka przegrywała 1:5, ale wygrała pierwszą partię po świetnym w jej wykonaniu tie-breaku! 7:6 7-2 JAZDA! Na koniec potężny forhend Igi! 6-2 Autowy return Kalinskiej. Piłki setowe ma Iga 5-2 Błąd Igi, bekhend w siatkę 5-1 Dobry serwis Rosjanki 5-0 Mocny serwis Polki na ciało rywalki! 4-0 Świetny serwis Igi! 3-0 Bardzo niecelny bekhend Kalinskiej 2-0 Ale bekhend Polki! Bomba wzdłuż linii 1-0 Niesamowity forhend Igi po agresywnym returnie rywalki 6:6 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Przed nami TIE-BREAK! Ale return Igi! Bomba! Jest breakpoint Równowaga. Niestety Iga uderzyła w siatkę Iga ma breakpointa po podwójnym będzie serwisowym rywalki 40-40 Dobry serwis Rosjanki 40-30 Nieudana akcja Igi przy siatce 40-15 Co za akcja w defensywie Igi! Są breakpointy 30-15 Kapitalny return Polki! 15-15 Iga głębokim returnem wymusiła błąd rywalki 0-15 As serwisowy Kalinskiej 5:6 Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga odrobiła straty od 1:5 na 5:5, a teraz znów jej seria błędów i strata podania. Na koniec gema znów bardzo niecelny forhend Polki 30-40 Bardzo niecelny forhend Polki. Jest breakpoint 30-30 Świetny bekhend Kalinskiej, po crossie 30-15 Autowy return Rosjanki 15-15 Dobry pierwszy serwis Polki i bojowe "JAZDA" 0-15 Autowy forhend Igi po szybkiej wymianie po crossie 5:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej na koniec gema. Było 1:5... 40-15 Świetny forhend Polki i są breakpointy! 30-15 Dobra akcja przy siatce Kalinskiej 30-0 Iga pięknie otworzyła sobie kort i trafiła dokładnie z forhendu 15-0 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej 4:5 Gem Świątek. Iga obroniła podanie i łapie kontakt z rywalką 40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 40-0 Dobry drugi serwis Polki 30-0 Coraz więcej błędów Kalinskiej. Znów uderzyła w siatkę 15-0 Błąd Rosjanki, bekhend w siatkę 3:5 Gem Świątek PRZEWAGA. Na koniec dobry return Igi, po którym rywalka odegrała w siatkę Iga ma breakpointa po błędzie rywalki Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Rosjanki Return Igi w siatkę. Piłka setowa Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Kailinskiej Iga zagrała w siatkę i jest znów piłka setowa 40-40 Kapitalny bekhend wzdłuż linii Igi 30-40 Duży aut po forhendzie Kalinskiej 15-40 Niecelny bekhend Igi i są piłki setowe 15-30 Return Polki w siatkę 15-15 Dobry serwis Kalinskiej 15-0 Teraz Rosjanka po dobrym serwisie w kolejnym uderzeniu zagrała w aut 2:5 Gem Świątek. Iga zgarnia drugiego gema 40-15 Return Rosjanki mocny ale w siatkę 30-15 Po agresywnym returnie Kalinskiej Świątek odegrała w siatkę 30-0 As serwisowy Polki! 15-0 Bardzo niecelny return Rosjanki 1:5 Gem Kalinska. Iga wciąż bardzo niedokładna. Na koniec gema niecelny return Polki Przewaga Kalinska. Niecelny return Igi Równowaga Przewaga Kalinska. Znów niecelny bekhend Polki Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Rosjanki Przewaga Kalinska. Efektowny forhend Rosjanki 40-40 Kapitalna kontra Iga! Zabójczy bekhend wzdłuż linii 30-40 Znów dobry return Igi, ale po chwili błąd 30-30 Znakomity bekhend Kalinskiej. Trafiła w boczną linię 30-15 Błąd Kalinskej. Wpakowała piłkę w siatkę na półkorcie 15-15 Pewny bekhend Polki w otwarty już kort 0-15 Niecelny return Świątek 1:4 Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga znów broniąc breakpointa, popełniła podwójny błąd serwisowy 30-40 Dobry serwis Polki 15-40 Agresywny return pod nogi Igi, która odegrała w siatkę. Są breakpointy 15-30 Wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Polka 15-15 As serwisowy Polki! 0-15 Bardzo niecelny return Igi. A znów miała inicjatywę. Za dużo takich błędów 1:3 Gem Kalinska. Rosjanka w dobrym styku obroniła podanie 15-40 Świetny return Rosjanki 15-30 Za dużo błędów. Znów Iga miała inicjatywę, ale przestrzeliła z forhendu 15-15 Po returnie Igi rywalka odegrała w siatkę 0-15 Za długi return Polki 1:2 Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis. Na konie podwójny błąd serwisowy Polki. Trzeba odrabiać straty 30-40 Szybka wymiana. Na koniec błąd Igi. Polka broni breakpointa 30-30 Świetny serwis Igi Świątek 15-30 Agresywny return Kalinskiej. Iga odegrała w aut 15-15 Ładna akcja Polki 0-15 Po dobrym returnie Iga miała otwarty kort, ale potem był jej niecelny forhend 1:1 Gem Kalinska. Długi gem. Iga miała szanse na przełamanie, ale nie zdołała żadnej wykorzystać Wymiana po crossie. Iga w końcu uderzyła w siatkę. Przewaga Kalinska Równowaga. Długi gem się zrobił Przewaga Kalinska. As serwisowy Rosjanki Równowaga. Iga pod presją uderzyła w aut Polka ma znów szansę na przełamanie. Mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki Równowaga. Niecelny bekhend Igi Iga ma breakpointa po kapitalnym returnie 40-40 Znów po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w siatkę 30-40 Błąd Polki. Forhend w siatkę 30-30 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki 15-30 Dobry return Świątek. Kalinska odegrała w siatkę 0-30 Iga miała inicjatywę po dokładnym returnie, ale niestety uderzyła za końcową linię 0-15 Bardzo niecelny forhend Polki 1:0 Gem Świątek. Iga wygrywa gema otwarcia. Na koniec Kalinska zagrała w siatkę. Podanie obronione przez Polkę 40-15 Błąd Igi, forhend w siatkę 40-0 Taśma teraz bardzo pomogła Polce 30-0 Szybka wymiana przez środek. Na koniec świetny bekhend Igi, wzdłuż linii 15-0 Dobry serwis Polki i autowy return Rosjanki GRAMY! Serwuje Iga Świątek To pierwszy mecz Igi Świątek w tym turnieju w sesji wieczornej, a warunki są wtedy inne niż w dzień Na lepszą w tym meczu czeka już w 4. rundzie Jekaterina Aleksandrowa Trwa już rozgrzewka Losowanie wygrała Polka i wygrała serwis. Zatem Iga zacznie to spotkanie Iga Świątek i Anna Kalinska są już na korcie Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 1 w nocy polskiego czasu.

Iga Świątek i Ann Kalinska w 3. rundzie US Open grają ze sobą już po raz trzeci. Polka i Rosjanka pierwszy raz zmierzyły się w lutym 2024 r. w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Świątek przegrała to spotkanie 4:6, 4:6, a potem okazało się, że trakcie tego meczu zmagała się z koronawirusem, co wykazały przeprowadzone po spotkaniu badania. Po raz drugi Świątek i Kalinska zmierzyły się dwa tygodnie temu w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati. Mistrzyni Wimbledonu na drodze do triumfu wygrała ten mecz 6:3, 6:4. Kalinska praktycznie od początku pojedynku zmagała się z urazem łydki. Rosjanka ma 26 lat. Gra agresywny tenis oparty na mocnych płaskich uderzeniach z głębi kortu. Ma silny forhend. Awans do 3. rundy US Open wywalczyła, pokonując 6:1, 7:5 Julię Putincewę.

Iga Świątek rywalizację w US Open zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango, a w kolejnej rundzie pokonała z problemami 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lamens. Pierwszy set nie zapowiadał kłopotów, ale potem w jej grę wkradły się nerwowość i coraz więcej błędów. Polka za bardzo śpieszyła się z kończeniem akcji. Ambitnie i odważnie grająca Lamens wyczuła szansę i wykorzystała błędy Świątek, która wyraźnie się usztywniła. Na szczęście w decydującej partii nasza gwiazda opanowała sytuację.