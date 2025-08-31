Iga Świątek - Anna Kalinska RELACJA NA ŻYWO z US Open [WYNIK]

Michał Chojecki
2025-08-31 2:46

Iga Świątek walczy z Anną Kalinską w 3. rundzie US Open. Wygrała pierwszego seta 7:6, choć przegrywała 1:5 i broniła piłek setowych. To już drugi mecz Polki z Rosjanką w bardzo krótkim czasie. Świątek pokonała Kalinską 6:3, 6;4 dwa tygodnie temu w Cincinnati. Teraz panie znów się spotykają. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Kalinska w US Open.

Iga Świątek - Anna Kalinska RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu w US Open

i

Autor: Associated Press
Na żywo

Iga Świątek - Anna Kalinska

15-30 A teraz mocny forhend Kalinskiej

15-15 Potężny forhend Igi po crossie

0-15 Po returnie rywalki Iga poślizgnęła się i odegrała w siatkę

7:6, 3:4

Gem Kalinska. Szybki gem wygrany przez Rosjankę do zera

0-40 Dobry serwis Kalinskiej

0-30 Mocne i głębokie uderzenie Rosjanki

0-15 Bardzo niecelny return Polki

7:6, 3:3

Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Lepiej teraz serwowała

40-30 Iga częściej serwuje na ciało rywalki

30-30 Wymiana bekhend na bekhend. Iga zagrała w siatkę

30-15 Mocny serwis na ciało rywalki a po chwili dokładny forhend Polki

15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki

7:6, 2:3

Gem Kalinska. Rosjanka wychodzi na prowadzenie w drugim secie

30-40 Niecelny return Świątek

30-30 A teraz świetny bekhend Kalinskiej wzdłuż linii

30-15 Bardzo niecelny bekhend Rosjanki

15-15 Niesamowita wymiana! Obie panie grały szybko i dokładnie. Górą Iga!

0-15 Iga pod presją zagrała w siatkę

7:6, 2:2

Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi i bojowe "JAZDA"

40-0 Return Rosjanki w siatkę

30-0 Intensywna wymiana. Na koniec mocny forhend Polki, skuteczny

15-0 Dobry serwis Igi

7:6, 1:2

Gem Kalinska. Rosjanka po grze na przewagi obroniła podanie

Przewaga Kalinska. Świetny bekhend Rosjanki wzdłuż linii

Równowaga. Teraz duży aut po bekhendzie Anny

Przewaga Kalinska. Iga miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę

Równowaga. Rosjanka mocnym forhendem wymusiła błąd Polki

Iga ma szansę na przełamanie po błędzie rywalki

40-40 Niesamowity return Polki

30-40 Wymuszony błąd Igi

30-30 Bardzo niecelny forhend Igi. Za bardzo siłowo gra

30-15 Świetny return Igi

15-15 Niesamowity forhend Polki po crossie zagrany w pełnym biegu

0-15 Bardzo niecelny forhend Polki

7:6, 1:1

Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Na koniec niecelny bekhend Polki. Szkoda tego gema, który Idze zupełnie nie wyszedł

15-40 Dobry serwis a po chwili mocny forhend Świątek

0-40 Niecelny bekhend Polki i są breakpointy

0-30 Iga nie trafiła rakietą piłki. Kozioł ją zaskoczył po returnie rywalki

0-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Polki

7:6, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Najpierw seria trzech podwójnych błędów serwisowych Kalinskiej a potem prosty błąd z forhendu Rosjanki

40-30 I jeszcze jeden podwójny błąd! Breakpoint

30-30 Kolejny podwójny błąd Rosjanki

15-30 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej

0-30 Iga pod presją zagrała w aut

0-15

Początek drugiego seta. Serwuje Kalinska

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka przegrywała 1:5, ale wygrała pierwszą partię po świetnym w jej wykonaniu tie-breaku!

7:6

7-2 JAZDA! Na koniec potężny forhend Igi!

6-2 Autowy return Kalinskiej. Piłki setowe ma Iga

5-2 Błąd Igi, bekhend w siatkę

5-1 Dobry serwis Rosjanki

5-0 Mocny serwis Polki na ciało rywalki!

4-0 Świetny serwis Igi!

3-0 Bardzo niecelny bekhend Kalinskiej

2-0 Ale bekhend Polki! Bomba wzdłuż linii

1-0 Niesamowity forhend Igi po agresywnym returnie rywalki

6:6

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Przed nami TIE-BREAK!

Ale return Igi! Bomba! Jest breakpoint

Równowaga. Niestety Iga uderzyła w siatkę

Iga ma breakpointa po podwójnym będzie serwisowym rywalki

40-40 Dobry serwis Rosjanki

40-30 Nieudana akcja Igi przy siatce

40-15 Co za akcja w defensywie Igi! Są breakpointy

30-15 Kapitalny return Polki!

15-15 Iga głębokim returnem wymusiła błąd rywalki

0-15 As serwisowy Kalinskiej

5:6

Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga odrobiła straty od 1:5 na 5:5, a teraz znów jej seria błędów i strata podania. Na koniec gema znów bardzo niecelny forhend Polki

30-40 Bardzo niecelny forhend Polki. Jest breakpoint

30-30 Świetny bekhend Kalinskiej, po crossie

30-15 Autowy return Rosjanki

15-15 Dobry pierwszy serwis Polki i bojowe "JAZDA"

0-15 Autowy forhend Igi po szybkiej wymianie po crossie

5:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej na koniec gema. Było 1:5...

40-15 Świetny forhend Polki i są breakpointy!

30-15 Dobra akcja przy siatce Kalinskiej

30-0 Iga pięknie otworzyła sobie kort i trafiła dokładnie z forhendu

15-0 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej

4:5

Gem Świątek. Iga obroniła podanie i łapie kontakt z rywalką

40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

40-0 Dobry drugi serwis Polki

30-0 Coraz więcej błędów Kalinskiej. Znów uderzyła w siatkę

15-0 Błąd Rosjanki, bekhend w siatkę

3:5

Gem Świątek PRZEWAGA. Na koniec dobry return Igi, po którym rywalka odegrała w siatkę

Iga ma breakpointa po błędzie rywalki

Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Rosjanki

Return Igi w siatkę. Piłka setowa

Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Kailinskiej

Iga zagrała w siatkę i jest znów piłka setowa

40-40 Kapitalny bekhend wzdłuż linii Igi

30-40 Duży aut po forhendzie Kalinskiej

15-40 Niecelny bekhend Igi i są piłki setowe

15-30 Return Polki w siatkę

15-15 Dobry serwis Kalinskiej

15-0 Teraz Rosjanka po dobrym serwisie w kolejnym uderzeniu zagrała w aut

2:5

Gem Świątek. Iga zgarnia drugiego gema

40-15 Return Rosjanki mocny ale w siatkę

30-15 Po agresywnym returnie Kalinskiej Świątek odegrała w siatkę

30-0 As serwisowy Polki!

15-0 Bardzo niecelny return Rosjanki

1:5

Gem Kalinska. Iga wciąż bardzo niedokładna. Na koniec gema niecelny return Polki

Przewaga Kalinska. Niecelny return Igi

Równowaga

Przewaga Kalinska. Znów niecelny bekhend Polki

Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Rosjanki

Przewaga Kalinska. Efektowny forhend Rosjanki

40-40 Kapitalna kontra Iga! Zabójczy bekhend wzdłuż linii

30-40 Znów dobry return Igi, ale po chwili błąd

30-30 Znakomity bekhend Kalinskiej. Trafiła w boczną linię

30-15 Błąd Kalinskej. Wpakowała piłkę w siatkę na półkorcie

15-15 Pewny bekhend Polki w otwarty już kort

0-15 Niecelny return Świątek

1:4

Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga znów broniąc breakpointa, popełniła podwójny błąd serwisowy

30-40 Dobry serwis Polki

15-40 Agresywny return pod nogi Igi, która odegrała w siatkę. Są breakpointy

15-30 Wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Polka

15-15 As serwisowy Polki!

0-15 Bardzo niecelny return Igi. A znów miała inicjatywę. Za dużo takich błędów

1:3

Gem Kalinska. Rosjanka w dobrym styku obroniła podanie

15-40 Świetny return Rosjanki

15-30 Za dużo błędów. Znów Iga miała inicjatywę, ale przestrzeliła z forhendu

15-15 Po returnie Igi rywalka odegrała w siatkę

0-15 Za długi return Polki

1:2

Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis. Na konie podwójny błąd serwisowy Polki. Trzeba odrabiać straty

30-40 Szybka wymiana. Na koniec błąd Igi. Polka broni breakpointa

30-30 Świetny serwis Igi Świątek

15-30 Agresywny return Kalinskiej. Iga odegrała w aut

15-15 Ładna akcja Polki

0-15 Po dobrym returnie Iga miała otwarty kort, ale potem był jej niecelny forhend

1:1

Gem Kalinska. Długi gem. Iga miała szanse na przełamanie, ale nie zdołała żadnej wykorzystać

Wymiana po crossie. Iga w końcu uderzyła w siatkę. Przewaga Kalinska

Równowaga. Długi gem się zrobił

Przewaga Kalinska. As serwisowy Rosjanki

Równowaga. Iga pod presją uderzyła w aut

Polka ma znów szansę na przełamanie. Mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki

Równowaga. Niecelny bekhend Igi

Iga ma breakpointa po kapitalnym returnie

40-40 Znów po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w siatkę

30-40 Błąd Polki. Forhend w siatkę

30-30 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki

15-30 Dobry return Świątek. Kalinska odegrała w siatkę

0-30 Iga miała inicjatywę po dokładnym returnie, ale niestety uderzyła za końcową linię

0-15 Bardzo niecelny forhend Polki

1:0

Gem Świątek. Iga wygrywa gema otwarcia. Na koniec Kalinska zagrała w siatkę. Podanie obronione przez Polkę

40-15 Błąd Igi, forhend w siatkę

40-0 Taśma teraz bardzo pomogła Polce

30-0 Szybka wymiana przez środek. Na koniec świetny bekhend Igi, wzdłuż linii

15-0 Dobry serwis Polki i autowy return Rosjanki

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

To pierwszy mecz Igi Świątek w tym turnieju w sesji wieczornej, a warunki są wtedy inne niż w dzień

Na lepszą w tym meczu czeka już w 4. rundzie Jekaterina Aleksandrowa

Trwa już rozgrzewka

Losowanie wygrała Polka i wygrała serwis. Zatem Iga zacznie to spotkanie

Iga Świątek i Anna Kalinska są już na korcie

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 1 w nocy polskiego czasu.

Iga Świątek i Ann Kalinska w 3. rundzie US Open grają ze sobą już po raz trzeci. Polka i Rosjanka pierwszy raz zmierzyły się w lutym 2024 r. w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Świątek przegrała to spotkanie 4:6, 4:6, a potem okazało się, że trakcie tego meczu zmagała się z koronawirusem, co wykazały przeprowadzone po spotkaniu badania. Po raz drugi Świątek i Kalinska zmierzyły się dwa tygodnie temu w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati. Mistrzyni Wimbledonu na drodze do triumfu wygrała ten mecz 6:3, 6:4. Kalinska praktycznie od początku pojedynku zmagała się z urazem łydki. Rosjanka ma 26 lat. Gra agresywny tenis oparty na mocnych płaskich uderzeniach z głębi kortu. Ma silny forhend. Awans do 3. rundy US Open wywalczyła, pokonując 6:1, 7:5 Julię Putincewę.

Świątek - Kalinska NA ŻYWO Relacja live z US Open

Iga Świątek rywalizację w US Open zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango, a w kolejnej rundzie pokonała z problemami 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lamens. Pierwszy set nie zapowiadał kłopotów, ale potem w jej grę wkradły się nerwowość i coraz więcej błędów. Polka za bardzo śpieszyła się z kończeniem akcji. Ambitnie i odważnie grająca Lamens wyczuła szansę i wykorzystała błędy Świątek, która wyraźnie się usztywniła. Na szczęście w decydującej partii nasza gwiazda opanowała sytuację.

