Iga Świątek - Anna Kalinska RELACJA NA ŻYWO z US Open [WYNIK]

Iga Świątek - Anna Kalinska
15-30 A teraz mocny forhend Kalinskiej
15-15 Potężny forhend Igi po crossie
0-15 Po returnie rywalki Iga poślizgnęła się i odegrała w siatkę
7:6, 3:4
Gem Kalinska. Szybki gem wygrany przez Rosjankę do zera
0-40 Dobry serwis Kalinskiej
0-30 Mocne i głębokie uderzenie Rosjanki
0-15 Bardzo niecelny return Polki
7:6, 3:3
Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Lepiej teraz serwowała
40-30 Iga częściej serwuje na ciało rywalki
30-30 Wymiana bekhend na bekhend. Iga zagrała w siatkę
30-15 Mocny serwis na ciało rywalki a po chwili dokładny forhend Polki
15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki
15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki
7:6, 2:3
Gem Kalinska. Rosjanka wychodzi na prowadzenie w drugim secie
30-40 Niecelny return Świątek
30-30 A teraz świetny bekhend Kalinskiej wzdłuż linii
30-15 Bardzo niecelny bekhend Rosjanki
15-15 Niesamowita wymiana! Obie panie grały szybko i dokładnie. Górą Iga!
0-15 Iga pod presją zagrała w siatkę
7:6, 2:2
Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi i bojowe "JAZDA"
40-0 Return Rosjanki w siatkę
30-0 Intensywna wymiana. Na koniec mocny forhend Polki, skuteczny
15-0 Dobry serwis Igi
7:6, 1:2
Gem Kalinska. Rosjanka po grze na przewagi obroniła podanie
Przewaga Kalinska. Świetny bekhend Rosjanki wzdłuż linii
Równowaga. Teraz duży aut po bekhendzie Anny
Przewaga Kalinska. Iga miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę
Równowaga. Rosjanka mocnym forhendem wymusiła błąd Polki
Iga ma szansę na przełamanie po błędzie rywalki
40-40 Niesamowity return Polki
30-40 Wymuszony błąd Igi
30-30 Bardzo niecelny forhend Igi. Za bardzo siłowo gra
30-15 Świetny return Igi
15-15 Niesamowity forhend Polki po crossie zagrany w pełnym biegu
0-15 Bardzo niecelny forhend Polki
7:6, 1:1
Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Na koniec niecelny bekhend Polki. Szkoda tego gema, który Idze zupełnie nie wyszedł
15-40 Dobry serwis a po chwili mocny forhend Świątek
0-40 Niecelny bekhend Polki i są breakpointy
0-30 Iga nie trafiła rakietą piłki. Kozioł ją zaskoczył po returnie rywalki
0-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Polki
7:6, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Najpierw seria trzech podwójnych błędów serwisowych Kalinskiej a potem prosty błąd z forhendu Rosjanki
40-30 I jeszcze jeden podwójny błąd! Breakpoint
30-30 Kolejny podwójny błąd Rosjanki
15-30 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej
0-30 Iga pod presją zagrała w aut
0-15
Początek drugiego seta. Serwuje Kalinska
7:6(2), Iga Świątek!— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) August 31, 2025
Udany powrót ze stanu 1:5, po obronie czterech setboli.
📸 Jimmie48 Photography | WTA | #USOpen | #czasnatenis pic.twitter.com/l1ZLdg75lz
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka przegrywała 1:5, ale wygrała pierwszą partię po świetnym w jej wykonaniu tie-breaku!
7:6
7-2 JAZDA! Na koniec potężny forhend Igi!
6-2 Autowy return Kalinskiej. Piłki setowe ma Iga
5-2 Błąd Igi, bekhend w siatkę
5-1 Dobry serwis Rosjanki
5-0 Mocny serwis Polki na ciało rywalki!
4-0 Świetny serwis Igi!
3-0 Bardzo niecelny bekhend Kalinskiej
2-0 Ale bekhend Polki! Bomba wzdłuż linii
1-0 Niesamowity forhend Igi po agresywnym returnie rywalki
6:6
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Przed nami TIE-BREAK!
Ale return Igi! Bomba! Jest breakpoint
Równowaga. Niestety Iga uderzyła w siatkę
Iga ma breakpointa po podwójnym będzie serwisowym rywalki
40-40 Dobry serwis Rosjanki
40-30 Nieudana akcja Igi przy siatce
40-15 Co za akcja w defensywie Igi! Są breakpointy
30-15 Kapitalny return Polki!
15-15 Iga głębokim returnem wymusiła błąd rywalki
0-15 As serwisowy Kalinskiej
5:6
Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga odrobiła straty od 1:5 na 5:5, a teraz znów jej seria błędów i strata podania. Na koniec gema znów bardzo niecelny forhend Polki
30-40 Bardzo niecelny forhend Polki. Jest breakpoint
30-30 Świetny bekhend Kalinskiej, po crossie
30-15 Autowy return Rosjanki
15-15 Dobry pierwszy serwis Polki i bojowe "JAZDA"
0-15 Autowy forhend Igi po szybkiej wymianie po crossie
5:5
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej na koniec gema. Było 1:5...
40-15 Świetny forhend Polki i są breakpointy!
30-15 Dobra akcja przy siatce Kalinskiej
30-0 Iga pięknie otworzyła sobie kort i trafiła dokładnie z forhendu
15-0 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej
4:5
Gem Świątek. Iga obroniła podanie i łapie kontakt z rywalką
40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
40-0 Dobry drugi serwis Polki
30-0 Coraz więcej błędów Kalinskiej. Znów uderzyła w siatkę
15-0 Błąd Rosjanki, bekhend w siatkę
3:5
Gem Świątek PRZEWAGA. Na koniec dobry return Igi, po którym rywalka odegrała w siatkę
Iga ma breakpointa po błędzie rywalki
Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Rosjanki
Return Igi w siatkę. Piłka setowa
Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Kailinskiej
Iga zagrała w siatkę i jest znów piłka setowa
40-40 Kapitalny bekhend wzdłuż linii Igi
30-40 Duży aut po forhendzie Kalinskiej
15-40 Niecelny bekhend Igi i są piłki setowe
15-30 Return Polki w siatkę
15-15 Dobry serwis Kalinskiej
15-0 Teraz Rosjanka po dobrym serwisie w kolejnym uderzeniu zagrała w aut
2:5
Gem Świątek. Iga zgarnia drugiego gema
40-15 Return Rosjanki mocny ale w siatkę
30-15 Po agresywnym returnie Kalinskiej Świątek odegrała w siatkę
30-0 As serwisowy Polki!
15-0 Bardzo niecelny return Rosjanki
1:5
Gem Kalinska. Iga wciąż bardzo niedokładna. Na koniec gema niecelny return Polki
Przewaga Kalinska. Niecelny return Igi
Równowaga
Przewaga Kalinska. Znów niecelny bekhend Polki
Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Rosjanki
Przewaga Kalinska. Efektowny forhend Rosjanki
40-40 Kapitalna kontra Iga! Zabójczy bekhend wzdłuż linii
30-40 Znów dobry return Igi, ale po chwili błąd
30-30 Znakomity bekhend Kalinskiej. Trafiła w boczną linię
30-15 Błąd Kalinskej. Wpakowała piłkę w siatkę na półkorcie
15-15 Pewny bekhend Polki w otwarty już kort
0-15 Niecelny return Świątek
1:4
Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga znów broniąc breakpointa, popełniła podwójny błąd serwisowy
30-40 Dobry serwis Polki
15-40 Agresywny return pod nogi Igi, która odegrała w siatkę. Są breakpointy
15-30 Wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Polka
15-15 As serwisowy Polki!
0-15 Bardzo niecelny return Igi. A znów miała inicjatywę. Za dużo takich błędów
1:3
Gem Kalinska. Rosjanka w dobrym styku obroniła podanie
15-40 Świetny return Rosjanki
15-30 Za dużo błędów. Znów Iga miała inicjatywę, ale przestrzeliła z forhendu
15-15 Po returnie Igi rywalka odegrała w siatkę
0-15 Za długi return Polki
1:2
Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis. Na konie podwójny błąd serwisowy Polki. Trzeba odrabiać straty
30-40 Szybka wymiana. Na koniec błąd Igi. Polka broni breakpointa
30-30 Świetny serwis Igi Świątek
15-30 Agresywny return Kalinskiej. Iga odegrała w aut
15-15 Ładna akcja Polki
0-15 Po dobrym returnie Iga miała otwarty kort, ale potem był jej niecelny forhend
1:1
Gem Kalinska. Długi gem. Iga miała szanse na przełamanie, ale nie zdołała żadnej wykorzystać
Wymiana po crossie. Iga w końcu uderzyła w siatkę. Przewaga Kalinska
Równowaga. Długi gem się zrobił
Przewaga Kalinska. As serwisowy Rosjanki
Równowaga. Iga pod presją uderzyła w aut
Polka ma znów szansę na przełamanie. Mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki
Równowaga. Niecelny bekhend Igi
Iga ma breakpointa po kapitalnym returnie
40-40 Znów po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w siatkę
30-40 Błąd Polki. Forhend w siatkę
30-30 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki
15-30 Dobry return Świątek. Kalinska odegrała w siatkę
0-30 Iga miała inicjatywę po dokładnym returnie, ale niestety uderzyła za końcową linię
0-15 Bardzo niecelny forhend Polki
1:0
Gem Świątek. Iga wygrywa gema otwarcia. Na koniec Kalinska zagrała w siatkę. Podanie obronione przez Polkę
40-15 Błąd Igi, forhend w siatkę
40-0 Taśma teraz bardzo pomogła Polce
30-0 Szybka wymiana przez środek. Na koniec świetny bekhend Igi, wzdłuż linii
15-0 Dobry serwis Polki i autowy return Rosjanki
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
To pierwszy mecz Igi Świątek w tym turnieju w sesji wieczornej, a warunki są wtedy inne niż w dzień
Na lepszą w tym meczu czeka już w 4. rundzie Jekaterina Aleksandrowa
Trwa już rozgrzewka
Losowanie wygrała Polka i wygrała serwis. Zatem Iga zacznie to spotkanie
Iga Świątek i Anna Kalinska są już na korcie
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 1 w nocy polskiego czasu.
Iga Świątek i Ann Kalinska w 3. rundzie US Open grają ze sobą już po raz trzeci. Polka i Rosjanka pierwszy raz zmierzyły się w lutym 2024 r. w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Świątek przegrała to spotkanie 4:6, 4:6, a potem okazało się, że trakcie tego meczu zmagała się z koronawirusem, co wykazały przeprowadzone po spotkaniu badania. Po raz drugi Świątek i Kalinska zmierzyły się dwa tygodnie temu w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati. Mistrzyni Wimbledonu na drodze do triumfu wygrała ten mecz 6:3, 6:4. Kalinska praktycznie od początku pojedynku zmagała się z urazem łydki. Rosjanka ma 26 lat. Gra agresywny tenis oparty na mocnych płaskich uderzeniach z głębi kortu. Ma silny forhend. Awans do 3. rundy US Open wywalczyła, pokonując 6:1, 7:5 Julię Putincewę.
Świątek - Kalinska NA ŻYWO Relacja live z US Open
Iga Świątek rywalizację w US Open zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango, a w kolejnej rundzie pokonała z problemami 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lamens. Pierwszy set nie zapowiadał kłopotów, ale potem w jej grę wkradły się nerwowość i coraz więcej błędów. Polka za bardzo śpieszyła się z kończeniem akcji. Ambitnie i odważnie grająca Lamens wyczuła szansę i wykorzystała błędy Świątek, która wyraźnie się usztywniła. Na szczęście w decydującej partii nasza gwiazda opanowała sytuację.