Iga Świątek odwinęła się dziennikarzowi na konferencji. To ona zadawała pytania, sala pękła ze śmiechu

Michał Skiba
2025-09-04 7:40

Amanda Anisimova wzięła rewanż na Idze Świątek za sromotnie przegrany finał Wimbledonu. Polka przegrała z Amerykanką odpadła w ćwierćfinale US Open w Nowym Jorku 4:6, 3:6. Spotkanie trwało godzinę i 36 minut. Po porażce zabrakło wywiadu na korcie, była za to konferencja prasowa. Na niej to... Iga postanowiła zadać pytanie. Oberwało się jednemu z zagranicznych dziennikarzy.

Iga Świątek na konferencji

Autor: US Open/ Youtube Iga Świątek na konferencji

Niezależnie od kolejnych rezultatów, w poniedziałek liderką światowego rankingu pozostanie Sabalenka, a Świątek utrzyma drugą lokatę. Anisimova z kolei już zagwarantowała sobie awans na piąte miejsce – najwyższe w dotychczasowej karierze. W przypadku dojścia do finału przesunie się jeszcze wyżej, na czwartą pozycję.

US Open było ostatnim wielkoszlemowym turniejem w tym sezonie. Świątek dotarła do półfinałów Australian Open i French Open, a na Wimbledonie sięgnęła po tytuł. Po raz pierwszy w karierze w jednym roku kalendarzowym osiągnęła przynajmniej ćwierćfinał w każdej z imprez tej rangi.

Podczas poprzednich konferencji prasowych Igi Świątek działy się różne rzeczy. Dziennikarze pytali o wiele, chociażby o to, czy nie dziwi się, że kibice chcą jej ręczników po meczu. W pewnym momencie padło pytanie, które rozgrzało internet na długie godziny: o kolorowe koraliki we włosach, które przypominały styl, z jakim swego czasu kojarzona była Naomi Osaka. "Co to za pytanie, o co chodzi" - padało z ust polskiej tenisistki. 

Po meczu z Anisimovą znów wytworzyła się mała dyskusja, która poniżej: 

Dziennikarz: Ogólnie rzecz biorąc, ostatnie tygodnie to było dużo tenisa: Wimbledon, amerykańskie turnieje prowadzące do tego, a teraz to. Jak bardzo jesteś teraz zmęczona?

IGA ŚWIĄTEK: Cóż, nie wiem. To nie tak, że moje mecze tutaj były wyczerpujące.

Dziennikarz: Czujesz, że potrzebujesz przerwy psychicznej? Nie mówię o samej porażce.

IGA ŚWIĄTEK: Dlaczego miałbyś tak powiedzieć?

Dziennikarz: Po prostu się zastanawiałem. To dużo jedno po drugim. Czy czekasz na przerwę?

IGA ŚWIĄTEK: Cóż, porozmawiaj z osobami odpowiedzialnymi za harmonogram. To ty potrzebujesz przerwy psychicznej?

Dziennikarz: Przepraszam?

IGA ŚWIĄTEK: Wyglądasz, jakbyś potrzebował przerwy psychicznej.

Dziennikarz: Tak, potrzebuję.

IGA ŚWIĄTEK: No to co ty tutaj robisz?

Dziennikarz: Muszę dotrwać do końca turnieju.

IGA ŚWIĄTEK: Powodzenia.

