Na żywo Iga Świątek - Belinda Bencic 15-30 Kolejny błąd Igi popełniony pod presją. Spóźniona była do uderzenia 15-15 Pewny smecz Igi po koźle. Wcześniej wreszcie dobry pierwszy serwis 0-15 Znów agresywny return Szwajcarki i wymuszony błąd Polki 6:3, 0:5 Gem Bencic. Szwajcarka wygrywa pewnie kolejnego gema. Polka niestety bezradna teraz 15-40 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w trybuny 15-30 Dobry serwis Belindy a potem jej pewny bekhend 15-15 Błąd Szwajcarki 0-15 Autowy return Polki 6:3, 0:4 Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Na koniec jeszcze taśma pomogła Szwajcarce. Piłka po jej zagraniu podskoczyła na taśmie i spadła na stronę Polki Podwójny błąd serwisowy Igi. Breakpoint Równowaga. Wreszcie dobry serwis Igi i pewnie wygrany punkt po mocnym forhendzie Bencic ma breakpointa. Znów jej dobry return a potem pewny wolej Równowaga. Minimalnie niecelny bekhend Świątek Przewaga Świątek. Za długi return Bencic 40-40 Teraz dobry forhend Polki z zabójczą rotacją 30-40 Znów błąd Igi po returnie rywalki. Breakpoint 30-30 Długa wymiana, w której Iga dyktowana tempo. Belinda w końcu nie dała rady już odegrać 15-30 Znów błąd Igi po agresywnym returnie rywalki 15-15 Autowy bekhend Szwajcarki 0-15 Po dobrym returnie rywalki Iga odegrała w siatkę 6:3, 0:3 Gem Bencic. Iga miała breakpointy, ale kolejny gem uciekł mimo lepszej gry Polki Przewaga Bencic. Iga pod presją uderzyła w siatkę Równowaga. Dobry serwis Bencic Iga znów ma breakpointa. Zepchnęła rywalkę do defensywy i wymusiła jej błąd 40-40 Polka pod presją zagrała w aut 40-30 Niesamowite! Iga przewróciła się na kort, ale szybko wstała i odegrała. Potem był autowy wolej rywalki! Breakpoint 30-30 Bencic smeczowała w samą końcową linię. Dużo szczęścia 30-15 Znów agresywny return Igi, teraz mocno i po crossie 15-15 Wreszcie dobry return Polki, wymusiła błąd rywalki 0-15 Return Igi w siatkę 6:3, 0:2 Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Polka nie wygrała jeszcze ani jednego punktu w tym secie. Zupełnie oddała inicjatywę rywalce 0-40 A teraz autowy forhend Polki. Breakpointy 0-30 Iga pokpiła teraz sprawę. Miała punkt praktycznie już wygrany, ale na koniec zagrała w siatkę 0-15 Bencic w tym secie nie przegrała jeszcze punktu. Teraz mocny forhend po crossie 6:3, 0:1 Gem Bencic. Bardzo dobry gem serwisowy Szwajcarki. Wygrała go do zera 0-40 Autowy return Polki 0-30 As serwisowy Bencic 0-15 Szybka wymiana przez środek kortu. Pierwsza pomyliła się Iga Początek drugiego seta. Serwuje Bencic 6:3 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! Na koniec świetny bekhend mistrzyni Wimbledonu! Trafiła idealnie w końcową linię! Jest druga piłka setowa 40-40 Przypadkowy return Bencic tuż za siatkę. Potem był nieudany wolej Świątek 40-30 Bardzo dobry serwis Igi i jest już piłka setowa! 30-30 Bencic zaatakowała forhend Świątek. Iga odegrała w aut 30-15 Duży aut po forhendzie Belindy 15-15 Autowy return Bencic 0-15 Teraz Szwajcarka zepchnęła Polkę do defensywy i trafiła pewnie w otwarty już kort 5:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wciąż prowadzi! Na koniec gema znów popisała się dobrym returnem, a potem pewnie skończyła punkt 40-30 Szwajcarka po dobrym serwisie łatwo skończyła punkt 40-15 Pięknie Iga otworzyła sobie kort dokładnym bekhendem, a potem skończyła punkt forhendem po crossie 30-15 Mocny płaski serwis Bencic 30-0 Znów świetny return Polki, bekhend wzdłuż linii 15-0 Agresywny return Igi pod nogi Belindy 4:3 Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Igi po returnie rywalki, bekhend w siatkę 30-40 Bencic świetnie przewidziała, gdzie zagra Iga i wyprowadziła zabójczą kontrę. Breakpoint 30-30 Niecelny bekhend Polki. Próbowała zagrać po linii 30-15 Ciekawa wymiana. Iga przegoniła rywalkę po korcie i zagrała w otwarty kort po crossie 15-15 Znakomity return Bencic 15-0 4:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Piękna akcja Igi na koniec! Znów przejęła inicjatywę, a potem ruszyła do przodu i popisała się efektownym bekhendem 40-30 Teraz Iga spychała rywalkę do defensywy i wymusiła jej błąd. Breakpoint 30-30 Iga była w głębokiej defensywie i w końcu nie dała już rady odegrać 30-15 Ale return Polki po crossie! 15-15 Iga głębokim uderzeniem pod nogi rywalki wymusiła jej błąd 0-15 Autowy return Igi 3:2 Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Dwa pierwsze breakpointy Iga obroniła. Przy trzecim Bencic popisała się świetnym bekhendem 30-40 Znów pierwszy serwis Polki i autowy return Szwajcarki 15-40 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi 0-40 Iga znów nie trafiła pierwszym podaniem. Potem pod presją zagrała w aut z bekhendu. Breakpointy 0-30 Autowy forhend Polki. Niestety nie trafia pierwszym podaniem 0-15 Agresywny return Bencic po drugim serwisie Świątek 3:1 Gem Bencic. Szwajcarka zgarnia pierwszego gema. Bardzo dobrze teraz grała mistrzyni olimpijska z Tokio 15-40 Kapitalny forhend Szwajcarki wzdłuż linii. Rozkręca się Belinda 15-30 Dobry serwis Bencic na zewnątrz, a potem pewne uderzenie w otwartą część kortu 15-15 Polka próbowała bronić się slajsem, ale pod presją zagrała w siatkę 15-0 Iga znów łatwo przejęła inicjatywę i zdominowała rywalkę w wymianie Bencic dyskutuje z panią arbiter Mariją Cicak 3:0 Gem Świątek. Iga wygrywa trzeciego gema z rzędu. Obroniła serwis po grze na przewagi Przewaga Świątek. Agresywny bekhend Igi, rywalka nie zdołała odegrać Równowaga. Bencic przejęła inicjatywę returnem, spychając Igę do defensywy. Potem był jej pewny wolej Przewaga Świątek. Dobry serwis 40-40 Oj Iga... Miała już otwarty kort, ale najpierw zagrała na rakietę rywalki, a potem spudłowała przy siatce 40-30 Podwójny błąd serwisowy Polki Iga myślała, że już wygrała gema. Zabawna sytuacja 40-15 Drugi z rzędu as! 30-15 As serwisowy Igi! 15-15 Kapitalny forhend Polki z zabójczą rotacją 0-15 Błąd Igi. Forhend w siatkę 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Bardzo dobrze gra Iga. Wywiera presję, otwiera sobie kort i kończy wymiany mocnymi uderzeniami. Brawo! 40-30 Iga ma pierwszego breakpointa. Wymusiła błąd rywalki 30-30 Znów szybka wymiana. Na koniec dobry forhend Bencic wzdłuż linii po nieco za krótkim zagraniu Świątek 30-15 Znakomity return Igi, a po chwili jej potężny forhend po crossie 15-15 Długa i szybka wymiana. Na koniec bekhend Polki w siatkę, próbowała zagrać po linii 15-0 Iga przejęła inicjatywę agresywnym returnem. Potem był jej mocny forhend w otwarty już kort 1:0 Gem Świątek. Dobry gem serwisowy Polki na otwarcie tego meczu 40-15 Dobry serwis Polki i jej bojowe "JAZDA!" 30-15 Iga trafiła idealnie w narożnik kortu. Bencic myślała, że będzie aut 15-15 Intensywna i długa wymiana. Na koniec bardzo dobry forhend Polki po crossie 0-15 Iga zaczyna od błędu. Autowy forhend po returnie Bencic GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Zobaczymy, jak Iga Świątek zareaguje na wczorajszą porażkę (4:6, 2:6) z Coco Gauff Dziś w Sydney chłodno i deszczowo. Rywalizacja toczy się pod dachem Trwa już rozgrzewka Losowanie wygrała Iga Świątek i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie Belinda Bencic w tym turnieju wygrała wszystkie mecze, zarówno w singlu jak i w mikście Oba zespoły pojawiły się już na korcie. Czas na hymny narodowe Tutaj oficjalny plan gier, ale pewnie jeżeli przy wyniku 1-1 będzie rozgrywany mikst, to zagrają znów Katarzyna Kawa i Jan Zieliński 🔥 pic.twitter.com/fs0wlrsban — Michał Chojecki (@chechaouen) January 10, 2026 Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Belinda Bencic w spotkaniu Polska - Szwajcaria w finale United Cup 2026. Początek o godzinie 7.30 polskiego czasu.

Iga Świątek grała z Belindą Bencic pięć razy razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki. Ich mecze często były bardzo zacięte i dramatyczne. Na początku 2023 r. Świątek ograła Bencic 6:3, 7:6 w United Cup, a potem była pamiętna bitwa w 4. rundzie Wimbledonu 2023. Iga Świątek wygrała to spotkanie 6:7, 7:6, 6:3, broniąc w drugim secie dwóch piłek meczowych. Polka pewnie rozbiła Szwajcarkę 6:2, 6:0 w półfinale ubiegłorocznego Wimbledonu, ale ich ostatnie starcie było znów bardzo zacięte i emocjonujące - Świątek ograła Bencic 7:6, 6:4 jesienią ubiegłego roku w Wuhan.

Świątek - Bencic NA ŻYWO Relacja live z finału United Cup

Belinda Bencic w tej edycji United Cup prezentuje się znakomicie. Mistrzyni olimpijska z Tokio na drodze do finału wygrała wszystkie mecze, zarówno w singlu jak i w mikście. Szwajcarka to zawodniczka bardzo sprytna i doświadczona. - Wygląda na to, że Belinda gra tutaj naprawdę dobrze. Znamy się całkiem nieźle. Fajnie jest widzieć, jak świetnie sobie radzi po urodzeniu dziecka. Na pewno będzie to wyzwanie. Ona lubi grać szybko. Pierwsze dwie piłki w wymianach będą naprawdę ważne, bo uderza bardzo mocno. Postaram się być gotowa i sama narzucać warunki gry - powiedziała Iga Świątek.