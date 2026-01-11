Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu Polska - Szwajcaria w United Cup

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-11 10:57

Hubert Hurkacz walczy ze Stanem Wawrinką o drugi punkt w meczu Polska - Szwajcaria w finale United Cup 2026. Pierwszego seta Hubi wygrał 6:3. Za nami mecz Igi Świątek, która przegrała 6:3, 0:6, 3:6 Belindą Bencic. Blisko 41-letni Wawrinka to trzykrotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema, a tym sezonem kończy karierę. Poniżej relacja na żywo z meczu Hurkacz - Wawrinka w finale United Cup.

Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu Polska - Szwajcaria w United Cup

i

Autor: Rick Rycroft/ Associated Press
Na żywo

Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka

6:3, 1:2

Gem Wawrinka. Szwajcar zakończył go asem. Gem do zera i dużo lepsza gra Stana niż w pierwszym secie

0-40 Smecz Wawrinki

0-30 Bekhend Hurkacza w siatkę

0-15 Autowy return Polaka

6:3, 1:1

Gem Hurkacz. Dużo mieliśmy teraz efektownych akcji i zagrań. Górą Polak, obronił serwis

40-30 Wawrinka odpowiada potężnym bekhendem. Ale mecz się zrobił!

40-15 Hurkacz trafił idealnie w boczną linię. Potężny forhend

30-15 Minimalny aut po forhendzie Stana

15-15 Błąd Hurkacza. Chciał zagrać bekhend po linii, ale trafił w siatkę

15-0 Pewny forhend Polaka, po dobrym serwisie kort był już otwarty

6:3, 0:1

Gem Wawrinka. Szwajcar wygrał go do zera

0-40 Wawrinka szybko wygrywa kolejne punkty

0-30 Return Hubiego w siatkę

0-15 Autowy bekhend Polaka

Początek drugiego seta. Serwuje Wawrinka

6:3

GEM I SET HURKACZ. Polak gra bardzo dobrze

40-30 Hurkacz ruszył do siatki, a cwany Stan zagrał mu piłkę pod nogi

40-15 As serwisowy Hubiego i są piłki setowe

30-15 Autowy forhend Hurkacza

30-0 Najpierw świetny defensywny lob Polaka, potem nieudany skrót Szwajcara

15-0 Kapitalny skrót Huberta po returnie Stana

5:3

Gem Wawrinka. Hubi miał już piłkę setową, ale Szwajcar wybronił się

Przewaga Wawrinki. Piękny bekhend Szwajcara

Równowaga. Błąd Szwajcara, który zagrał w siatkę

Przewaga Wawrinka. As serwisowy

40-40 Piłka setowa niewykorzystana. Autowy forhend Polaka

40-30 Hubi ma breakpointa. Znów przejął inicjatywę i skończył punkt pewnym forhendem

30-30 Głęboki return Hurkacza

15-30 Mocny serwis Stana

15-15 Autowy bekhend Wawrinki. Hubi znów umiejętnie wywierał presję

0-15

5:2

Gem Hurkacz. Błyskawiczny gem wygrany do zera przez Polaka. Seria znakomitych serwisów

40-0 I kolejny as

30-0 Dwa świetne serwisy Hubiego

15-0

4:2

Gem Wawrinka. Hubi w ostatniej wymianie atakował konsekwentnie bekhend rywala, ale Szwajcar trafił w końcową linię, kończąc gema

30-40 Autowy forhend Wawrinki

15-40 Po kolejnym dobrym serwisie Szwajcar łatwo skończył punkt

15-30 Znów dobry serwis Stana

15-15 Dobry serwis Wawrinki

15-0 Ale kontra Polaka! Znakomicie gra Hubi

4:1

Gem Hurkacz. Polak przegrywał w nim 0-30 a potem 30-40. Udało mu się opanować sytuację

Przewaga Hurkacz. Bardzo dobry skrót Polaka. Rywal odegrał, ale Hubi łatwo skończył punkt

40-40 Potężny serwis Hurkacza!

30-40 Błąd Hubiego i broni Polak breakpointa

30-30 I kolejny as Polaka!

15-30 As serwisowy Hubiego

0-30 Bardzo niecelny forhend Hurkacza

0-15 Teraz błąd Polaka, bekhend w siatkę

3:1

Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Wawrinki. Bardzo dobrze gra Polak

Hurkacz znów ma breakpointa. Mocnym forhendem wymusił błąd rywala

Równowaga. Dobra akcja Wawrinki przy siatce

Hurkacz ma breakpointa po cudownym woleju zagranym tuż nad kortem!

Równowaga. Hubi bardzo solidny i znów doczekał się błędu doświadczonego rywala

Przewaga Wawrinka. As serwisowy Szwajcara

40-40 Polak ruszył w dobrym momencie do siatki, ale po sprytnym zagraniu rywala odegrał w aut

40-30 As serwisowy Wawrinki

40-15 Najdłuższa wymiana w meczu. Hubi popracował w defensywie i doczekał się błędu Stana. Są breakpointy

30-15 Cudowny forhend Hurkacza! Mocne uderzenie po linii

15-15 Teraz jednoręczny bekhend Szwajcara w siatkę

0-15 Hubi pracował w defensywie, ale Stan skarcił go potężnym bekhendem wzdłuż linii

2:1

Gem Hurkacz. Polak obronił serwis i wraca na prowadzenie

40-15 Głęboki bekhend Wawrinki. Hurkacz nie dał rady odegrać 

40-0 Hubi szybko wygrywa kolejne punkty

30-0 

15-0 Pewny smecz Polaka

1:1

Gem Wawrinka. Na koniec intensywna wymiana, w której pierwszy pomylił się Hubi, uderzając pod presją w siatkę

15-40 Piękny bekhend Wawrinki. Jednoręczny bekhend to specjalność Stana

15-30 Błąd Szwajcara

0-30 As serwisowy Wawrinki

0-15 Błąd Polaka, który zagrał w siatkę

1:0

Gem Hurkacz. Serwujący Polak przegrywał w nim 15-40, ale obronił breakpointy. W porę wrócił dobry serwis

Przewaga Hurkacz. Mocny serwis wrocławianina 

40-40 Dobra reakcja Hubiego na return rywala, który przytomnie odegrał przeciwko kierunkowi biegu rywala

30-40 Na kłopoty as serwisowy!

15-40 Polak broni już breakpointów

15-30 Wawrinka ładnie przyśpieszył po crossie i wymusił błąd Hurkacza

15-15 Jest już pierwszy as serwisowy Hurkacza!

0-15 Duży aut po bekhendzie Polaka

GRAMY! Serwuje Hubert Hurkacz

Za chwilę początek spotkania. Cała nadzieja w Hubim!

Trwa rozgrzewka

Hurkacz i Wawrinka są już na korcie

Iga Świątek przegrała z Belidną Bencic 6:3, 0:6, 3:6 i Polska przegrywa ze Szwajcarią 0-1

Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka w spotkaniu Polska - Szwajcaria w finale United Cup. Początek po godz. 9 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Igi Świątek z Belindą Bencic

Hubert Hurkacz gra z blisko 41-letnim Stanem Wawrinką, który najlepsze lata ma za sobą, ale wciąż potrafi być bardzo groźny. Popisowe zagranie słynnego Szwajcara to kapitalny jednoręczny bekhend, którym potrafił nękać największych tenisowych gigantów, wygrywając m.in. Australian Open 2024, Roland Garros 2025 i US Open 2016. W rankingu zajmował 3. miejsce.

Hurkacz - Wawrinka NA ŻYWO. Relacja live z finału United Cup

Hubert Hurkacz i Stan Wawrinka zagrali ze sobą tylko raz, w United Cup 2023. Polak wygrał wtedy 7:6, 6:4. - To będzie fajny mecz ze Stanem. Pokazał w tym turnieju niesamowity tenis. Oczywiście to jego ostatni rok na tourze. Naprawdę inspirujące jest patrzeć, jak gra, jak walczy. Będzie to przyjemne wyzwanie. Zdecydowanie się na to cieszę - stwierdził Hurkacz.

STAN WAWRINKA
HUBERT HURKACZ
UNITED CUP