Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu Polska - Szwajcaria w United Cup

Hubert Hurkacz walczy ze Stanem Wawrinką o drugi punkt w meczu Polska - Szwajcaria w finale United Cup 2026. Pierwszego seta Hubi wygrał 6:3. Za nami mecz Igi Świątek, która przegrała 6:3, 0:6, 3:6 Belindą Bencic. Blisko 41-letni Wawrinka to trzykrotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema, a tym sezonem kończy karierę. Poniżej relacja na żywo z meczu Hurkacz - Wawrinka w finale United Cup.

i Autor: Rick Rycroft/ Associated Press