Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka
6:3, 1:2
Gem Wawrinka. Szwajcar zakończył go asem. Gem do zera i dużo lepsza gra Stana niż w pierwszym secie
0-40 Smecz Wawrinki
0-30 Bekhend Hurkacza w siatkę
0-15 Autowy return Polaka
6:3, 1:1
Gem Hurkacz. Dużo mieliśmy teraz efektownych akcji i zagrań. Górą Polak, obronił serwis
40-30 Wawrinka odpowiada potężnym bekhendem. Ale mecz się zrobił!
40-15 Hurkacz trafił idealnie w boczną linię. Potężny forhend
30-15 Minimalny aut po forhendzie Stana
15-15 Błąd Hurkacza. Chciał zagrać bekhend po linii, ale trafił w siatkę
15-0 Pewny forhend Polaka, po dobrym serwisie kort był już otwarty
6:3, 0:1
Gem Wawrinka. Szwajcar wygrał go do zera
0-40 Wawrinka szybko wygrywa kolejne punkty
0-30 Return Hubiego w siatkę
0-15 Autowy bekhend Polaka
Początek drugiego seta. Serwuje Wawrinka
6:3
GEM I SET HURKACZ. Polak gra bardzo dobrze
40-30 Hurkacz ruszył do siatki, a cwany Stan zagrał mu piłkę pod nogi
40-15 As serwisowy Hubiego i są piłki setowe
30-15 Autowy forhend Hurkacza
30-0 Najpierw świetny defensywny lob Polaka, potem nieudany skrót Szwajcara
15-0 Kapitalny skrót Huberta po returnie Stana
5:3
Gem Wawrinka. Hubi miał już piłkę setową, ale Szwajcar wybronił się
Przewaga Wawrinki. Piękny bekhend Szwajcara
Równowaga. Błąd Szwajcara, który zagrał w siatkę
Przewaga Wawrinka. As serwisowy
40-40 Piłka setowa niewykorzystana. Autowy forhend Polaka
40-30 Hubi ma breakpointa. Znów przejął inicjatywę i skończył punkt pewnym forhendem
30-30 Głęboki return Hurkacza
15-30 Mocny serwis Stana
15-15 Autowy bekhend Wawrinki. Hubi znów umiejętnie wywierał presję
0-15
5:2
Gem Hurkacz. Błyskawiczny gem wygrany do zera przez Polaka. Seria znakomitych serwisów
40-0 I kolejny as
30-0 Dwa świetne serwisy Hubiego
15-0
4:2
Gem Wawrinka. Hubi w ostatniej wymianie atakował konsekwentnie bekhend rywala, ale Szwajcar trafił w końcową linię, kończąc gema
30-40 Autowy forhend Wawrinki
15-40 Po kolejnym dobrym serwisie Szwajcar łatwo skończył punkt
15-30 Znów dobry serwis Stana
15-15 Dobry serwis Wawrinki
15-0 Ale kontra Polaka! Znakomicie gra Hubi
4:1
Gem Hurkacz. Polak przegrywał w nim 0-30 a potem 30-40. Udało mu się opanować sytuację
Przewaga Hurkacz. Bardzo dobry skrót Polaka. Rywal odegrał, ale Hubi łatwo skończył punkt
40-40 Potężny serwis Hurkacza!
30-40 Błąd Hubiego i broni Polak breakpointa
30-30 I kolejny as Polaka!
15-30 As serwisowy Hubiego
0-30 Bardzo niecelny forhend Hurkacza
0-15 Teraz błąd Polaka, bekhend w siatkę
3:1
Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Wawrinki. Bardzo dobrze gra Polak
Hurkacz znów ma breakpointa. Mocnym forhendem wymusił błąd rywala
Równowaga. Dobra akcja Wawrinki przy siatce
Hurkacz ma breakpointa po cudownym woleju zagranym tuż nad kortem!
Równowaga. Hubi bardzo solidny i znów doczekał się błędu doświadczonego rywala
Przewaga Wawrinka. As serwisowy Szwajcara
40-40 Polak ruszył w dobrym momencie do siatki, ale po sprytnym zagraniu rywala odegrał w aut
40-30 As serwisowy Wawrinki
40-15 Najdłuższa wymiana w meczu. Hubi popracował w defensywie i doczekał się błędu Stana. Są breakpointy
30-15 Cudowny forhend Hurkacza! Mocne uderzenie po linii
15-15 Teraz jednoręczny bekhend Szwajcara w siatkę
0-15 Hubi pracował w defensywie, ale Stan skarcił go potężnym bekhendem wzdłuż linii
2:1
Gem Hurkacz. Polak obronił serwis i wraca na prowadzenie
40-15 Głęboki bekhend Wawrinki. Hurkacz nie dał rady odegrać
40-0 Hubi szybko wygrywa kolejne punkty
30-0
15-0 Pewny smecz Polaka
1:1
Gem Wawrinka. Na koniec intensywna wymiana, w której pierwszy pomylił się Hubi, uderzając pod presją w siatkę
15-40 Piękny bekhend Wawrinki. Jednoręczny bekhend to specjalność Stana
15-30 Błąd Szwajcara
0-30 As serwisowy Wawrinki
0-15 Błąd Polaka, który zagrał w siatkę
1:0
Gem Hurkacz. Serwujący Polak przegrywał w nim 15-40, ale obronił breakpointy. W porę wrócił dobry serwis
Przewaga Hurkacz. Mocny serwis wrocławianina
40-40 Dobra reakcja Hubiego na return rywala, który przytomnie odegrał przeciwko kierunkowi biegu rywala
30-40 Na kłopoty as serwisowy!
15-40 Polak broni już breakpointów
15-30 Wawrinka ładnie przyśpieszył po crossie i wymusił błąd Hurkacza
15-15 Jest już pierwszy as serwisowy Hurkacza!
0-15 Duży aut po bekhendzie Polaka
GRAMY! Serwuje Hubert Hurkacz
Za chwilę początek spotkania. Cała nadzieja w Hubim!
Trwa rozgrzewka
Hurkacz i Wawrinka są już na korcie
Iga Świątek przegrała z Belidną Bencic 6:3, 0:6, 3:6 i Polska przegrywa ze Szwajcarią 0-1
Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka w spotkaniu Polska - Szwajcaria w finale United Cup. Początek po godz. 9 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Igi Świątek z Belindą Bencic
Hubert Hurkacz gra z blisko 41-letnim Stanem Wawrinką, który najlepsze lata ma za sobą, ale wciąż potrafi być bardzo groźny. Popisowe zagranie słynnego Szwajcara to kapitalny jednoręczny bekhend, którym potrafił nękać największych tenisowych gigantów, wygrywając m.in. Australian Open 2024, Roland Garros 2025 i US Open 2016. W rankingu zajmował 3. miejsce.
Hurkacz - Wawrinka NA ŻYWO. Relacja live z finału United Cup
Hubert Hurkacz i Stan Wawrinka zagrali ze sobą tylko raz, w United Cup 2023. Polak wygrał wtedy 7:6, 6:4. - To będzie fajny mecz ze Stanem. Pokazał w tym turnieju niesamowity tenis. Oczywiście to jego ostatni rok na tourze. Naprawdę inspirujące jest patrzeć, jak gra, jak walczy. Będzie to przyjemne wyzwanie. Zdecydowanie się na to cieszę - stwierdził Hurkacz.