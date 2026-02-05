Trwa tenisowy sezon, a za nami już Australian Open, pierwszy wielkoszlemowy turniej w roku. Przed kolejnymi emocjami w cyklu ATP przygotowaliśmy dla fanów tenisa QUIZ, dzięki któremu mogą sprawdzić swoją wiedzę. Rozpoznasz te tenisowe gwiazdy? Na zdjęciach przedstawiliśmy 30 słynnych tenisistów. Fotografie są nie tylko z kortów, ale również z życia prywatnego, więc zadanie może być nieco trudne. Jednak dla prawdziwych fanów, którzy śledzą tenisowe rozgrywki, prawidłowe rozwiązanie tego quizu nie powinno być problemem. Sprawdź się! Na początku jest bardzo łatwo, potem robi się nieco trudniej. Tylko najlepsi zgarną komplet 30 punktów!

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet 30 punktów!