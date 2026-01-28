Dramatyczne sceny na Australian Open! Prowadził 2:0 z Djokoviciem. Nagle musiał się poddać

Serb Novak Djoković awansował do półfinału wielkoszlemowego Australian Open po kreczu Lorenzo Musettiego. Włoski tenisista wygrał dwa pierwsze sety 6:4 i 6:3, ale na początku trzeciego zaczął mieć problemy z poruszaniem się po korcie. Poddał mecz, gdy przegrywał w nim 1:3. Przed tym urazem rozstawiony z numerem czwartym Djoković nie potrafił znaleźć sposobu na 15 lat młodszego rywala. Wydawało się, że grający z „piątką” Musetti pewnie zmierza do pierwszego w karierze półfinału w Melbourne.

Po jednej z wymian na początku trzeciego seta Włoch przystanął i pokazał palcem na prawe udo. Przy stanie 1:2 poprosił o przerwę medyczną, ale zabiegi fizjoterapeuty nie przyniosły skutku. Rozegrał jeszcze jednego gema i poddał mecz.

- Jest mi naprawdę przykro z jego powodu. Grał dziś znacznie lepiej ode mnie i byłem już w drodze do domu - przyznał po "zwycięstwie" Djoković.

Wcześniej Serb awansował do ćwierćfinału bez wychodzenia na kort, bo z powodu kontuzji do meczu 1/8 finału nie przystąpił Czech Jakub Mensik. Jego półfinałowego rywala wyłoni spotkanie broniącego tytułu Włocha Jannika Sinnera (nr 2.) z Amerykaninem Benem Sheltonem (nr 8.).

38-letni Djoković, najbardziej utytułowany tenisista w historii, walczy o 25. tytuł Wielkiego Szlema. Pochodzący z Belgradu zawodnik triumfował w Australian Open 10-krotnie w edycjach 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21 i 2023. W poprzednich dwóch sezonach w Melbourne dochodził do półfinału. W 2024 r. przegrał w walce o finał z Sinnerem.