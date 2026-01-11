Mikst Katarzyna Kawa Jan Zieliński RELACJA NA ŻYWO. Wynik meczu Polska - Szwajcaria w United Cup

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Kawa/Zieliński - Bencic/Paul 40-0 Znów dobry serwis Kasi 30-0 Zieliński ustrzelił Bencic 15-0 Dobry serwis Kawy 4:3 Gem Szwajcaria. Helweci obroni serwis, ale na prowadzeniu wciąż Polacy 15-40 Paul skuteczny przy siatce 15-30 0-30 Niecelny forhend Zielińskiego grany daleko za końcową linią 0-15 Ładna akcja Paula przy siatce 4:2 Gem Polska. Biało-Czerwoni obronili serwis, powiększając przewagę! 40-30 40-15 Znów znakomity serwis warszawianina 30-15 As serwisowy Janka! 15-15 A teraz świetny serwis "Zielaczka" 0-15 Błąd Zielińskiego po agresywnym returnie Bencic 3:2 Gem Polska PRZEŁAMANIE. Polacy wracają na prowadzenie! Na koniec gema mocny return Zielińskiego na Bencic, która nie dała rady odegrać w kort 40-40 Decydujący punkt! 30-40 Mocny serwis Paula 30-30 Return Janka w siatkę 30-15 Nieudana akcja Zielińskiego 30-0 Świetny wolej Kawy pod nogi Bencic 15-0 Błąd Belindy przy siatce 2:2 Gem Szwajcaria PRZEŁAMANIE. Helweci odrobili straty przy serwisie Kasi Kawy, która na koniec pod presją zagrała w siatkę 30-40 Minimalny aut po forhendzie Kawy. Bronią Polacy breakpointów 30-30 Paul wpakował piłkę w siatkę 15-30 Dobry wolej Zielińskiego 0-30 Są kłopoty przy serwisie Kawy 2:1 Gem Polska PRZEŁAMANIE! Na koniec znakomity wolej Zielińskiego, który przy siatce przeciął lot piłki! 40-15 Kawa smeczowała w aut w trudnej sytuacji 40-0 Podwójny błąd serwisowy Bencic i są breakpointy i to aż cztery (przy 40-40 jest decydujący punkt) 30-0 A teraz świetny wolej Kawy! 15-0 Kawa dobrym zagraniem po linii wymusiła błąd Paula 1:1 Gem Polska. Polacy przegrywali 15-30, ale potem były dwa asy Zielińskiego a na koniec pewny smecz Kawy 40-30 Znów as "Zielaczka"! 30-30 As serwisowy Zielińskiego! 15-30 Piłka podskoczyła na taśmie, co zaskoczyło Kawę. Kasia odegrała w aut 15-15 15-0 Skuteczny serwis Zielińskiego 0:1 Gem Szwajcaria. Helweci w dobrym stylu obronili serwis w gemie otwarcia 15-40 Niecelny return Zielińskiego 15-30 Błąd Szwajcara 0-30 Zieliński zagrał w siatkę 0-15 Autowy forhend Kawy GRAMY! Serwuje Paul Za chwilę początek meczu Trwa rozgrzewka Wygranie wygrali Szwajcarzy, zatem oni zaczną Obie pary mikstowe są już na korcie Katarzyna Kawa i Jan Zieliński kontra Belinda Bencic i Jakub Paul! Za nami mecze singlowe. Iga Świątek przegrała 6:3, 0:6, 3:6 z Belindą Bencic, a Hubert Hurkacz pokonał 6:3, 3:6, 6:3 Stana Wawrinkę Witamy w relacji na żywo z meczu miksta w spotkaniu Polska - Szwajcaria w finale United Cup.

Polscy tenisiści znów próbują wygrać razem United Cup, a w naszym zespole wspaniale grają Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, którzy w tym turnieju wygrali wszystkie mecze miksta. W fazie grupowej Biało-Czerwoni rozgromili Niemców (3-0) i Holandię (3-0), a w ćwierćfinale rozprawili się z Australią (2-1). Decydujący punkt, który dał nam awans do półfinału, zdobyli w mikście Jan Zieliński i Katarzyna Kawa. Tak samo było w półfinale przeciwko reprezentacji USA (2-1)

United Cup to międzynarodowy turniej rozgrywany na początku sezonu w Australii i organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Tenisistki i tenisiści zdobywają w nim rankingowe punkty. W dwóch ostatnich edycjach "HubIga" - jak nazywany jest duet Świątek/Hurkacz - poprowadził reprezentację Polski do finałów, ale Biało-Czerwoni ulegli w nich Niemcom (1-2, mieli piłki meczowe) i reprezentacji USA (0-2).