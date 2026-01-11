Mikst Katarzyna Kawa Jan Zieliński RELACJA NA ŻYWO. Wynik meczu Polska - Szwajcaria w United Cup

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-11 12:38

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński na drodze do finału United Cup grali wspaniale, wygrywając wszystkie mecze miksta. Teraz Polska walczy ze Szwajcarią o tytuł. Czy mikst Kawa/Zieliński znów zachwyci? Po meczach singlowych jest remis 1-1 po porażce Igi Świątek z Belindą Bencic (6:3, 0:6, 3:6) i zwycięstwie Huberta Hurkacza nad Stanem Wawrinką (6:3, 3:6, 6:3). Poniżej relacja na żywo.

Mikst Katarzyna Kawa Jan Zieliński RELACJA NA ŻYWO. Wynik meczu Polska - Szwajcaria w United Cup

i

Autor: Rick Rycroft/ Associated Press
Na żywo

Kawa/Zieliński - Bencic/Paul

40-0 Znów dobry serwis Kasi

30-0 Zieliński ustrzelił Bencic

15-0 Dobry serwis Kawy

4:3

Gem Szwajcaria. Helweci obroni serwis, ale na prowadzeniu wciąż Polacy

15-40 Paul skuteczny przy siatce

15-30

0-30 Niecelny forhend Zielińskiego grany daleko za końcową linią

0-15 Ładna akcja Paula przy siatce

4:2

Gem Polska. Biało-Czerwoni obronili serwis, powiększając przewagę!

40-30

40-15 Znów znakomity serwis warszawianina 

30-15 As serwisowy Janka!

15-15 A teraz świetny serwis "Zielaczka"

0-15 Błąd Zielińskiego po agresywnym returnie Bencic

3:2

Gem Polska PRZEŁAMANIE. Polacy wracają na prowadzenie! Na koniec gema mocny return Zielińskiego na Bencic, która nie dała rady odegrać w kort

40-40 Decydujący punkt!

30-40 Mocny serwis Paula

30-30 Return Janka w siatkę

30-15 Nieudana akcja Zielińskiego

30-0 Świetny wolej Kawy pod nogi Bencic

15-0 Błąd Belindy przy siatce

2:2

Gem Szwajcaria PRZEŁAMANIE. Helweci odrobili straty przy serwisie Kasi Kawy, która na koniec pod presją zagrała w siatkę

30-40 Minimalny aut po forhendzie Kawy. Bronią Polacy breakpointów

30-30 Paul wpakował piłkę w siatkę

15-30 Dobry wolej Zielińskiego

0-30 Są kłopoty przy serwisie Kawy

2:1

Gem Polska PRZEŁAMANIE! Na koniec znakomity wolej Zielińskiego, który przy siatce przeciął lot piłki!

40-15 Kawa smeczowała w aut w trudnej sytuacji

40-0 Podwójny błąd serwisowy Bencic i są breakpointy i to aż cztery (przy 40-40 jest decydujący punkt)

30-0 A teraz świetny wolej Kawy!

15-0 Kawa dobrym zagraniem po linii wymusiła błąd Paula

1:1

Gem Polska. Polacy przegrywali 15-30, ale potem były dwa asy Zielińskiego a na koniec pewny smecz Kawy

40-30 Znów as "Zielaczka"!

30-30 As serwisowy Zielińskiego!

15-30 Piłka podskoczyła na taśmie, co zaskoczyło Kawę. Kasia odegrała w aut

15-15

15-0 Skuteczny serwis Zielińskiego 

0:1

Gem Szwajcaria. Helweci w dobrym stylu obronili serwis w gemie otwarcia

15-40 Niecelny return Zielińskiego

15-30 Błąd Szwajcara

0-30 Zieliński zagrał w siatkę

0-15 Autowy forhend Kawy

GRAMY! Serwuje Paul

Za chwilę początek meczu

Trwa rozgrzewka

Wygranie wygrali Szwajcarzy, zatem oni zaczną

Obie pary mikstowe są już na korcie

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński kontra Belinda Bencic i Jakub Paul!

Za nami mecze singlowe. Iga Świątek przegrała 6:3, 0:6, 3:6 z Belindą Bencic, a Hubert Hurkacz pokonał 6:3, 3:6, 6:3 Stana Wawrinkę

Witamy w relacji na żywo z meczu miksta w spotkaniu Polska - Szwajcaria w finale United Cup.

Polscy tenisiści znów próbują wygrać razem United Cup, a w naszym zespole wspaniale grają Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, którzy w tym turnieju wygrali wszystkie mecze miksta. W fazie grupowej Biało-Czerwoni rozgromili Niemców (3-0) i Holandię (3-0), a w ćwierćfinale rozprawili się z Australią (2-1). Decydujący punkt, który dał nam awans do półfinału, zdobyli w mikście Jan Zieliński i Katarzyna Kawa. Tak samo było w półfinale przeciwko reprezentacji USA (2-1)

United Cup to międzynarodowy turniej rozgrywany na początku sezonu w Australii i organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Tenisistki i tenisiści zdobywają w nim rankingowe punkty. W dwóch ostatnich edycjach "HubIga" - jak nazywany jest duet Świątek/Hurkacz - poprowadził reprezentację Polski do finałów, ale Biało-Czerwoni ulegli w nich Niemcom (1-2, mieli piłki meczowe) i reprezentacji USA (0-2).

UNITED CUP