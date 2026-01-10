United Cup to turniej międzynarodowy organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Gra toczy się o duże pieniądze. Pula nagród w United Cup 2026 to 11,8 milionów dolarów. System przyznawanych premii jest bardzo skomplikowany. Tenisiści dostaną duże pieniądze za sam udział w United Cup (tzw. startowe), w zależności od zajmowanej pozycji w rankingu. Do tego walczą o kolejne premie. Tenisiści zarabiają za indywidualne wygrane oraz za triumfy całej drużyny. Zwycięstwa w singlu są dużo lepiej opłacane niż w mikście, a wysokość nagród rośnie oczywiście w kolejnych rundach. Co istotne, WTA i ATP zgodnie podkreślają, że tenisistki i tenisiści zarobią w United Cup w sumie dokładnie tyle samo - po 5,9 mln dolarów.

United Cup: Kiedy finał Polska - Szwajcaria? O której grają Iga Świątek i Hurkacz?

Iga Świątek jako zawodniczka z Top-10 rankingu zgarnie aż 250 tys. dolarów startowego czyli premii za sam udział w imprezie! Hubert Hurkacz przystąpił do zawodów z tzw. zamrożonym rankingiem (protected ranking) na pozycji nr 47. Dlatego jego premia za udział to 60 tys. dolarów.

Flaming znów wspiera Polaków w United Cup! Niesamowita historia maskotki naszych tenisistów

Iga Świątek przed finałem do 250 tys. dolarów startowego dołożyła 172 tys. dol. za dwa wygrane mecze singlowe w fazie grupowej i jeden w ćwierćfinale. Hubert Hurkacz do 60 tys. dolarów startowego dorzucił 245,9 tys. dol. za wygrane dwa mecze singlowe w fazie grupowej i jeden w półfinale. Iga i Hubi zarobili też 37,6 tys. dolarów za kolejne zwycięstwa całej drużyny. Poniżej cały system przyznawania premii w United Cup 2026.

United Cup 2026 PREMIE, nagrody pieniężne

Indywidualne premie za zwycięstwa

w singlu - w mikście

W finale $296,200 - $58,800

W półfinale $155,900 - $29,200

W ćwierćfinale $82,000 - $15,400

W grupie $45,000 - $8,500

Premie za zwycięstwa zespołu

Zwycięstwo w finale $27,300

W półfinale $16,100

W ćwierćfinale $9,500

W grupie $6,000

Premie za udział w imprezie (startowe) dla nr 1 w zespole ATP/WTA

ranking 1-10 $250,000

ranking 11-20 $125,000

ranking 21-30 $100,000

ranking 31-50 $60,000

ranking 51-100 $40,000

ranking 101-250 $30,000

ranking 251+ $20,000

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie