United Cup: Kiedy finał Polska - Szwajcaria? O której godzinie grają Iga Świątek i Hurkacz?

Polska drużyna tenisowa, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele, ponownie awansowała do finału United Cup.

Po pokonaniu USA w półfinale, Polacy zmierzą się ze Szwajcarią, reprezentowaną przez Stana Wawrinkę i Belindę Bencic.

Finał odbędzie się w niedzielę, 11 stycznia 2026 roku. Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się to decydujące starcie i gdzie je obejrzeć!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów poprowadzili tenisową reprezentację Polski do finału United Cup. Po zwycięstwach nad Niemcami (3-0) i Holandią (3-0) w fazie grupowej, w ćwierćfinale Biało-Czerwoni ograli również Australię (2-1), gospodarzy imprezy. W półfinale pokonali reprezentację USA, rewanżując jej się za porażkę w ubiegłorocznym finale. Decydujący punkt dla Polaków znów zdobyli w mikście Katarzyna Kawa i Jan Zieliński!

- Zawsze będę chciała grać w United Cup, bo atmosfera jest tu zupełnie inna. Mamy tyle zwykłych turniejów w tourze, że szczerze mówiąc, czasem to się robi nudne. Granie w imprezie drużynowej i odczuwanie innej energii, możliwość bycia w zespole i rozmawiania z innymi ludźmi niż tymi z touru – myślę, że to super. To naprawdę odświeżające. Zawsze wybiorę United Cup - powiedziała Iga Świątek.

Polska - Szwajcaria w finale United Cup

Tenisowa reprezentacja Polski w finale United Cup zagra ze Szwajcarią, która w pierwszym półfinale rozprawiła się z Belgią (2-1). Gwiazdy zespołu Helwetów do doświadczeni i utytułowani Stan Wawrinka (trzykrotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema) oraz Belinda Bencic (mistrzyni olimpijska z Tokio). Szwajcarzy w znakomitym stylu wygrali mocną grupę, ogrywając Francję (3-0) i Włochów (2-1), a w ćwierćfinale pokonali Argentynę (2-1). Potem był wspomniany triumf nad Belgią w półfinale.

United Cup PREMIE: Iga Świątek zarobiła dużo więcej niż Hubert Hurkacz

Kiedy finał Polska - Szwajcaria w United Cup? O której godzinie?

Mecz Polska - Szwajcaria w finale United Cup zostanie rozegrany w niedzielę 11 stycznia 2026. Początek finału Polska - Szwajcaria o godzinie 7.30 polskiego czasu. Najpierw mecz Iga Świątek - Belinda Bencic, a potem Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka. Później ewentualnie mikst.Transmisja TV na antenie Polsatu Sport 1.

Finał United Cup: Polska - Szwajcaria

I. Świątek - B. Bencic godz. 7.30

H. Hurkacz - S. Wawrinka po godz. 9

mikst

