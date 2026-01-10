Katarzyna Kawa i Jan Zieliński dali nam finał United Cup! Polacy ograli Amerykanów po bitwie w mikście!

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński ponownie zagrali w mikście i to jak zagrali! Polski duet pokonał amerykańską parę Gauff/Harrison 7:6, 7:6, dając nam awans do finału! Wcześniej Hubert Hurkacz pokonał Taylora Fritza 7:6, 7:6, a Iga Świątek przegrała 4:6, 2:6 z Coco Gauff. Poniżej relacja na żywo z meczu miksta Polska - USA.

i Autor: Izhar Khan/ East News