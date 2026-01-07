United Cup PREMIE: Iga Świątek zarobiła dużo więcej niż Hubert Hurkacz, choć wygrali po dwa mecze!

W United Cup 2026 tenisiści walczą o duże pieniądze, z pulą nagród wynoszącą 11,8 miliona dolarów.

Iga Świątek zarobiła znacznie więcej niż Hubert Hurkacz, mimo tej samej liczby wygranych meczów singlowych.

Powodem dysproporcji są premie za udział, zależne od pozycji w rankingu, gdzie Świątek jako zawodniczka z Top-10 otrzymała znacznie wyższą kwotę.

Sprawdź, jak skomplikowany system premiowania wpływa na zarobki gwiazd tenisa w tym turnieju.

United Cup to turniej międzynarodowy organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Gra toczy się o duże pieniądze. Pula nagród w United Cup 2026 to 11,8 milionów dolarów. System przyznawanych premii jest bardzo skomplikowany. Tenisiści dostaną duże pieniądze za sam udział w United Cup, w zależności od zajmowanej pozycji w rankingu. Do tego walczą o kolejne premie. Co istotne, WTA i ATP zgodnie podkreślają, że tenisistki i tenisiści zarobią w United Cup w sumie dokładnie tyle samo - po 5,9 mln dolarów.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz do tej pory w United Cup 2026 wygrali po dwa mecze singlowe w starciach z Niemcami (3-0) i Holandią (3-0). W mikście nie grali, bo nie Polska w obu spotkaniach była już wtedy pewna zwycięstw i nie było takiej potrzeby. Mimo, że sportowy dorobek Igi i Hubiego w tym turnieju jest taki sam, to Świątek zarobiła dużo więcej niż Hurkacz. To dlatego, że jako zawodniczka z Top-10 rankingu zgarnie aż 250 tys. dolarów startowego czyli premii za sam udział w imprezie! Hubi przystąpił do zawodów z tzw. zamrożonym rankingiem (protected ranking) na pozycji nr 47. Dlatego jego premia za udział to 60 tys. dolarów.

System przyznawanych premii za kolejne zwycięstwa jest dość skomplikowany. Tenisiści zarabiają za indywidualne wygrane oraz za triumfy całej drużyny. Zwycięstwa w singlu są dużo lepiej opłacane niż w mikście, a wysokość nagród rośnie oczywiście w kolejnych rundach.

Ile zarobili Iga Świątek i Hubert Hurkacz w United Cup 2026?

Iga Świątek i Hubert Hurkacz za każde zwycięstwo w singlu w fazie grupowej dostaną po 45 tys. dol. Za wygraną w grupie w mikście premia to 8,5 tys. dol (do podziału), ale tu grali do tej pory Jan Zieliński Katarzyna Kawa. Iga Świątek w sumie zarobiła zatem do tej pory w United Cup niecałe 350 tys. dolarów (startowe, premie za zwycięstwa indywidualne plus udział w premiach za zwycięstwa zespołu), a Hubert Hurkacz zarobił ponad 150 tys. dol. Poniżej dokładny system przyznawania premii w United Cup 2026.

United Cup 2026 PREMIE, nagrody pieniężne

Indywidualne premie za zwycięstwa

w singlu - w mikście

W finale $296,200 - $58,800

W półfinale $155,900 - $29,200

W ćwierćfinale $82,000 - $15,400

W grupie $45,000 - $8,500

Premie za zwycięstwa zespołu

Zwycięstwo w finale $27,300

W półfinale $16,100

W ćwierćfinale $9,500

W grupie $6,000

Premie za udział w imprezie (startowe) dla nr 1 w zespole ATP/WTA

ranking 1-10 $250,000

ranking 11-20 $125,000

ranking 21-30 $100,000

ranking 31-50 $60,000

ranking 51-100 $40,000

ranking 101-250 $30,000

ranking 251+ $20,000

