United Cup: Kiedy ćwierćfinał Polska - Australia? O której godzinie gra Iga Świątek?

Polscy tenisiści, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele, awansowali do ćwierćfinału United Cup, wygrywając grupę.

W ćwierćfinale Polska zmierzy się z gospodarzem turnieju, Australią, w składzie której są Alex de Minaur i Maya Joint.

Sprawdź, kiedy ćwierćfinał Polska - Australia w United Cup. Czy Polacy powtórzą sukces z poprzednich edycji?

Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski do ćwierćfinału United Cup. Najpierw było wspaniałe zwycięstwo 3-0 nad Niemcami, po którym Biało-Czerwoni byli już bardzo blisko awansu. Przypieczętował go Hurkacz, pokonując w znakomitym stylu 6:3, 7:6(4) Tallona Griekspoora. Potem Iga Świątek ograła pewnie 6:3, 6:2 Suzan Lamens i Polacy byli już pewni zwycięstwa nad Holandią. Wygrali grupę i zagrają teraz z Australią.

Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup

Ćwierćfinał Polska - Australia zapowiada się bardzo ciekawie. Gwiazdą reprezentacji gospodarzy jest Alex de Minaur (nr 6 ATP). Szybki i zwinny Australijczyk to bardzo niewygodny rywal. Hurkacz grał z nim trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla de Minaura.

Igę Świątek czeka starcie z starcie z 19-letnią Mayą Joint (nr 32). Australijka na początku rywalizacji w United Cup miała problemy zdrowotne i z powodu choroby nie zagrała w pierwszym meczu z Norwegią (2-1). Powalczyła dopiero z Barborą Krejcikovą w spotkaniu z Czechami (2-1) i przegrała ten pojedynek wyraźnie 4:6, 1:6. Jej forma to spora niewiadoma, bo dochodzi do siebie po wspomnianych dolegliwościach. Iga Świątek grała z z Mayą Joint raz i pokonała ją pewnie 6:0, 6:2 na drodze do jesiennego triumfu w Seulu w 2025 r..

United Cup to międzynarodowy turniej rozgrywany na początku sezonu w Australii i organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Tenisistki i tenisiści zdobywają w nim rankingowe punkty. W dwóch ostatnich edycjach "HubIga" - jak nazywany jest duet Świątek/Hurkacz - poprowadził reprezentację Polski do finałów, ale Biało-Czerwoni ulegli w nich Niemcom (1-2, mieli piłkę meczową) i reprezentacji USA (0-2).

Kiedy ćwierćfinał Polska - Australia w United Cup?

Mecz Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup zostanie rozegrany w piątek 9 stycznia 2026. Początek meczu Polska - Australia o godzinie 7.30 polskiego czasu. Najpierw mecz Iga Świątek - Maya Joint, a potem Hubert Hurkacz - Alex de Minaur. Następnie mikst. Transmisja TV na Polsacie Sport 1.

Polska - Australia, piątek 9 stycznia

I. Świątek - M. Joint godz. 7.30 polskiego czasu

H. Hurkacz - A. de Minaur ok. godz. 9

mikst

