Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor
3-2 Autowy return Polaka
3-1 Dłuższa wymiana. Na koniec Holender trafił mocno w samą linię
3-0 Potężny serwis Hurkacza
2-0 Pewny forhend Hubiego w otwarty już kort!
1-0 Błąd Holendra po dobrym returnie Polaka
6:3, 6:6
Gem Hurkacz. Przed nami TIE-BREAK!
40-0 Autowy bekhend Griekspoora
30-0 Przytomny forhend Polaka po dobrym returnie rywala
15-0 Błąd Holendra, forhend w siatkę
6:3, 5:6
Gem Griekspoor. Na koniec gema mocny serwis Holendra
30-40 Pewny smecz Polaka po nieudanym lobie Holendra
15-40 Świetny forhend Griekspoora. Trafił mocno w sam narożnik kortu
15-30 Nieudany skrót Holendra. Piłka zatrzymała się na siatce
0-30 As serwisowy Griekspoora
0-15 Autowy return Polaka
6:3, 5:5
Gem Hurkacz. Trzy asy z rzędu! Już 18 asów Polaka w tym meczu!
40-15 I kolejny as!
30-15 Kolejny as Polaka
15-15 Świetny bekhend Griekspoora
15-0 As serwisowy Hurkacza, już 15. dzisiaj
6:3, 4:5
Gem Griekspoor. Holender na koniec gema świetnie zaserwował. Gem wygrany do zera
0-40
0-30 Świetna wymiana, po której obaj panowie przybili piątkę. Hubi po lobie rywala świetnie odegrał, ale akcja Griekspoora przy siatce była jeszcze lepsza
0-15
6:3, 4:4
Gem Hurkacz. Na koniec gema kolejny as serwisowy Polaka!
40-0 As serwisowy
30-0 A teraz świetny serwis Hubiego
15-0 Znakomity drive-volley Polaka, mocny forhend z powietrza
6:3, 3:4
Gem Griekspoor. W ostatniej akcji Holender znów ruszył do siatki, a Polak zagrał pod presją w aut
30-40 Błąd Griekspoora, bekhend w siatkę
15-40 Autowy return Hurkacza
15-30 Błąd Holendra po głębokim returnie Polaka
0-30 Znów potężny serwis Holendra
0-15 Dobry serwis Griekspoora
6:3, 3:3
Gem Hurkacz. Na koniec niecelny return Holendra
40-30 As serwisowy Hurkacza!
30-30 Błąd Polaka, zagrał w siatkę. Nie trafia w tym gemie pierwszym podaniem
30-15 Znakomity return Griekspoora
30-0 Znów Hubert nie trafił pierwszym podaniem i była dłuższa wymiana. Doczekał się błędu rywala
15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec Polak przechytrzył znów atakującego przy siatce rywala
6:3, 2:3
Gem Griekspoor. Na koniec gema dwa dobre serwisy Holendra
30-40 Mocny serwis Griekspoora
30-30 Wymiana przy siatce. Górą Hubi!
15-30 Świetna akcja Polaka. Najpierw lob, potem mocny forhend
0-30 Return Hurkacza w siatkę
0-15
6:3, 2:2
Gem Hurkacz. Polak znów wygrał gema serwisowego do zera. Na koniec posłał asa
40-0
30-0 Niesamowita wymiana, w której Hurkacz smeczował aż trzy razy, ale rywal odgrywał. Na koniec był sprytny wolej Hubiego
15-0 Pewny smecz Polaka
6:3, 1:2
Gem Griekspoor. Holender w dobrym stylu obronił serwis
15-40 Kapitalny półwolej Griekspoora, efektowna akcja
15-30 Mocny serwis Holendra
15-15 Nieudany skrót Griekspoora, piłka wpadła w siatkę
0-15 Polak pod presją zagrał w siatkę
6:3, 1:1
Gem Hurkacz. Polak pewnie obronił serwis. Gem wygrany do zera
40-0 As serwisowy Hurkacza
30-0 Świetny bekhend po linii wrocławianina
15-0 Hubi smeczował na raty. Skutecznie
6:3, 0:1
Gem Griekspoor. Na koniec niecelny lob Hurkacza. Polak prowadził 30-15, ale rywal opanował sytuację
30-40 Świetny forhend Holendra, mocny i precyzyjny
30-30 Dobry serwis Griekspoora
30-15 Kolejne świetne minięcie w wykonaniu Hubiego. Oszukał atakującego przy siatce rywala
15-15 Znakomita kontra Polaka
0-15
Początek drugiego seta. Serwuje Griekspoor
6:3
GEM I SET HURKACZ! Polak wygrywa pierwszego seta. Znakomicie w nim serwował. Wystarczyło jedno przełamanie
40-15 Dobry serwis Polaka i są piłki setowe
30-15 Niesamowita wymiana przy siatce. Górą Griekspoor
30-0 As serwisowy Huberta
15-0 Znakomity skrót Polaka zagrany w idealnym momencie
5:3
Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE! Kapitalnie grał teraz Polak. Na koniec znów świetnie minął rywala, który ruszył do siatki
40-15 Hubi pięknie minął atakującego przy siatce rywala. Są breakpointy
30-15 Świetny return Hurkacza!
15-15 Błąd Holendra
0-15 Mocny bekhend Griekspoora po crossie
4:3
Gem Hurkacz. Błyskawiczny gem wygrany przez Huberta do zera
40-0 As serwisowy Hurkacza
30-0 Świetny serwis Polaka
15-0 Niecelny return Holendra
3:3
Gem Griekspoor. Na koniec niecelny return Hurkacza. Znów mamy remis
0-40 Błąd Huberta, forhend w siatkę
0-30 Niezły skrót Polaka, ale jeszcze lesza odpowiedź Holendra
0-15 Świetny wolej Griekspoora przy siatce
3:2
Gem Hurkacz. Polak znów bardzo pewnie obronił serwis. Gem wygrany do zera
40-0 Dłuższa wymiana, w której Hubert miał cały czas inicjatywę i doczekał się błędu rywala
30-0 As serwisowy Polaka
15-0 Return Holendra w siatkę
2:2
Gem Grekspoor. Wciąż bez przełamania
30-40 Niecelny return wrocławianina
30-30 Hubi mocnym forhendem wymusił błąd rywala
15-30 Najpierw dobry return Polaka, potem błąd Holendra
0-30 Mocny serwis Griekspoora
0-15 Dobra akcja Holendra przy siatce
2:1
Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie. W ostatniej wymianie popisał się dobrym skrótem
40-15 A teraz mocny wygrywający serwis Polaka
30-15 Kolejny as
15-15 As serwisowy Huberta
0-15 Niecelny forhend Polaka
1:1
Gem Griekspoor. Holender obronił podanie i mamy remis
30-40 Długa wymiana. Na koniec Griekspoor zagrał w siatkę
15-40 Holender trafił idealnie w boczną linię
15-30 Griekspoor miał już otarty kort, ale przestrzelił z forhendu
0-30 Mocny serwis Holendra
0-15 Niecelny return Hurkacza
1:0
Gem Hurkacz. Świetny początek w wykonaniu Hubiego. Gem wygrany szybko i do zera
40-0 Kolejny świetny serwis Polaka
30-0 Dwa potężne serwisy Hubiego
GRAMY! Serwuje Hubert Hurkacz!
Zacznie Hubert Hurkacz
Trwa już rozgrzewka
Polska potrzebuje tylko jednego zwycięstwa, żeby awansować do ćwierćfinału
Trwa już odgrywanie narodowych hymnów
Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor w spotkaniu Polska - Holandia w United Cup. Początek meczu o godzinie 0:30 w nocy polskiego czasu.
Hubert Hurkacz po siedmiu miesiącach przerwy w grze wrócił do rywalizacji i był to powrót-marzenie. Tenisista z Wrocławia w wielkim stylu pokonał 6:3, 6:4 Alexandra Zvereva, nr 3 ATP, a Polska rozgromiła Niemcy 3-0 i przed meczem z Holandią jest bardzo blisko awansu do ćwierćfinału United Cup. - Sporo z całym zespołem przeszliśmy, dużo było ciężkich momentów i trudnych niepewności, natomiast cały czas wierzyliśmy i działaliśmy jak najlepiej, żebyśmy wrócili silni, żebyśmy byli zdrowi i mogli grać w tenisa. Także niesamowicie się cieszę z tego, że mogę rywalizować, znowu widzieć kibiców, grać przed nimi i czerpać radość z rywalizacji. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia w kolejnych meczach - powiedział Hubi.
Hurkacz - Griekspoor NA ŻYWO. Relacja live z United Cup
Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor dobrze się znają, a historia ich rywalizacji pełna jest długich, niezwykle zaciętych i dramatycznych meczów. Bilans tej rywalizacji to 3-2 dla Polaka, który ostatnio ograł Holendra 7:5, 6:4, 6:4 w Australian Open 2025 i był to najmniej zacięte spotkanie z wszystkich pięciu pojedynków z tym tenisistą. Griekspoor na otwarcie rywalizacji w United Cup przegrał 5:7, 0:6 z Alexanderem Zverevem. Holender zajmuje 25. miejsce w rankingu.