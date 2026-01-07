Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu Polska - Holandia w United Cup

Michał Chojecki
2026-01-07 1:41

Hubert Hurkacz i Tallons Griekspoor rozpoczną rywalizację w meczu Polska - Holandia kończącym fazie grupową United Cup. Tenisista z Wrocławia może przypieczętować awans Biało-Czerwonych do ćwierćfinału, bo potrzebujemy tylko jednego zwycięstwa. Poniżej relacja na żywo z meczu Hurkacz - Griekspoor w United Cup.

i

Autor: Rick Rycroft/ Associated Press
Na żywo

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor

3-2 Autowy return Polaka

3-1 Dłuższa wymiana. Na koniec Holender trafił mocno w samą linię

3-0 Potężny serwis Hurkacza

2-0 Pewny forhend Hubiego w otwarty już kort!

1-0 Błąd Holendra po dobrym returnie Polaka

6:3, 6:6

Gem Hurkacz. Przed nami TIE-BREAK!

40-0 Autowy bekhend Griekspoora

30-0 Przytomny forhend Polaka po dobrym returnie rywala

15-0 Błąd Holendra, forhend w siatkę

6:3, 5:6

Gem Griekspoor. Na koniec gema mocny serwis Holendra

30-40 Pewny smecz Polaka po nieudanym lobie Holendra

15-40 Świetny forhend Griekspoora. Trafił mocno w sam narożnik kortu

15-30 Nieudany skrót Holendra. Piłka zatrzymała się na siatce

0-30 As serwisowy Griekspoora

0-15 Autowy return Polaka

6:3, 5:5

Gem Hurkacz. Trzy asy z rzędu! Już 18 asów Polaka w tym meczu!

40-15 I kolejny as!

30-15 Kolejny as Polaka

15-15 Świetny bekhend Griekspoora

15-0 As serwisowy Hurkacza, już 15. dzisiaj

6:3, 4:5

Gem Griekspoor. Holender na koniec gema świetnie zaserwował. Gem wygrany do zera

0-40

0-30 Świetna wymiana, po której obaj panowie przybili piątkę. Hubi po lobie rywala świetnie odegrał, ale akcja Griekspoora przy siatce była jeszcze lepsza

0-15

6:3, 4:4

Gem Hurkacz. Na koniec gema kolejny as serwisowy Polaka!

40-0 As serwisowy 

30-0 A teraz świetny serwis Hubiego

15-0 Znakomity drive-volley Polaka, mocny forhend z powietrza

6:3, 3:4

Gem Griekspoor. W ostatniej akcji Holender znów ruszył do siatki, a Polak zagrał pod presją w aut

30-40 Błąd Griekspoora, bekhend w siatkę

15-40 Autowy return Hurkacza

15-30 Błąd Holendra po głębokim returnie Polaka

0-30 Znów potężny serwis Holendra

0-15 Dobry serwis Griekspoora

6:3, 3:3

Gem Hurkacz. Na koniec niecelny return Holendra

40-30 As serwisowy Hurkacza!

30-30 Błąd Polaka, zagrał w siatkę. Nie trafia w tym gemie pierwszym podaniem

30-15 Znakomity return Griekspoora

30-0 Znów Hubert nie trafił pierwszym podaniem i była dłuższa wymiana. Doczekał się błędu rywala

15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec Polak przechytrzył znów atakującego przy siatce rywala

6:3, 2:3

Gem Griekspoor. Na koniec gema dwa dobre serwisy Holendra

30-40 Mocny serwis Griekspoora

30-30 Wymiana przy siatce. Górą Hubi!

15-30 Świetna akcja Polaka. Najpierw lob, potem mocny forhend

0-30 Return Hurkacza w siatkę

0-15

6:3, 2:2

Gem Hurkacz. Polak znów wygrał gema serwisowego do zera. Na koniec posłał asa

40-0

30-0 Niesamowita wymiana, w której Hurkacz smeczował aż trzy razy, ale rywal odgrywał. Na koniec był sprytny wolej Hubiego

15-0 Pewny smecz Polaka

6:3, 1:2

Gem Griekspoor. Holender w dobrym stylu obronił serwis

15-40 Kapitalny półwolej Griekspoora, efektowna akcja

15-30 Mocny serwis Holendra

15-15 Nieudany skrót Griekspoora, piłka wpadła w siatkę

0-15 Polak pod presją zagrał w siatkę

6:3, 1:1

Gem Hurkacz. Polak pewnie obronił serwis. Gem wygrany do zera

40-0 As serwisowy Hurkacza

30-0 Świetny bekhend po linii wrocławianina

15-0 Hubi smeczował na raty. Skutecznie

6:3, 0:1

Gem Griekspoor. Na koniec niecelny lob Hurkacza. Polak prowadził 30-15, ale rywal opanował sytuację

30-40 Świetny forhend Holendra, mocny i precyzyjny

30-30 Dobry serwis Griekspoora

30-15 Kolejne świetne minięcie w wykonaniu Hubiego. Oszukał atakującego przy siatce rywala

15-15 Znakomita kontra Polaka

0-15

Początek drugiego seta. Serwuje Griekspoor

6:3

GEM I SET HURKACZ! Polak wygrywa pierwszego seta. Znakomicie w nim serwował. Wystarczyło jedno przełamanie

40-15 Dobry serwis Polaka i są piłki setowe

30-15 Niesamowita wymiana przy siatce. Górą Griekspoor

30-0 As serwisowy Huberta

15-0 Znakomity skrót Polaka zagrany w idealnym momencie

5:3

Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE! Kapitalnie grał teraz Polak. Na koniec znów świetnie minął rywala, który ruszył do siatki

40-15 Hubi pięknie minął atakującego przy siatce rywala. Są breakpointy

30-15 Świetny return Hurkacza!

15-15 Błąd Holendra

0-15 Mocny bekhend Griekspoora po crossie

4:3

Gem Hurkacz. Błyskawiczny gem wygrany przez Huberta do zera

40-0 As serwisowy Hurkacza

30-0 Świetny serwis Polaka

15-0 Niecelny return Holendra

3:3

Gem Griekspoor. Na koniec niecelny return Hurkacza. Znów mamy remis

0-40 Błąd Huberta, forhend w siatkę

0-30 Niezły skrót Polaka, ale jeszcze lesza odpowiedź Holendra

0-15 Świetny wolej Griekspoora przy siatce

3:2

Gem Hurkacz. Polak znów bardzo pewnie obronił serwis. Gem wygrany do zera

40-0 Dłuższa wymiana, w której Hubert miał cały czas inicjatywę i doczekał się błędu rywala

30-0 As serwisowy Polaka

15-0 Return Holendra w siatkę

2:2

Gem Grekspoor. Wciąż bez przełamania

30-40 Niecelny return wrocławianina

30-30 Hubi mocnym forhendem wymusił błąd rywala

15-30 Najpierw dobry return Polaka, potem błąd Holendra

0-30 Mocny serwis Griekspoora

0-15 Dobra akcja Holendra przy siatce

2:1

Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie. W ostatniej wymianie popisał się dobrym skrótem

40-15 A teraz mocny wygrywający serwis Polaka

30-15 Kolejny as

15-15 As serwisowy Huberta

0-15 Niecelny forhend Polaka

1:1

Gem Griekspoor. Holender obronił podanie i mamy remis

30-40 Długa wymiana. Na koniec Griekspoor zagrał w siatkę

15-40 Holender trafił idealnie w boczną linię

15-30 Griekspoor miał już otarty kort, ale przestrzelił z forhendu

0-30 Mocny serwis Holendra

0-15 Niecelny return Hurkacza

1:0

Gem Hurkacz. Świetny początek w wykonaniu Hubiego. Gem wygrany szybko i do zera

40-0 Kolejny świetny serwis Polaka

30-0 Dwa potężne serwisy Hubiego

GRAMY! Serwuje Hubert Hurkacz!

Zacznie Hubert Hurkacz

Trwa już rozgrzewka

Polska potrzebuje tylko jednego zwycięstwa, żeby awansować do ćwierćfinału 

Trwa już odgrywanie narodowych hymnów

Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor w spotkaniu Polska - Holandia w United Cup. Początek meczu o godzinie 0:30 w nocy polskiego czasu.

Hubert Hurkacz po siedmiu miesiącach przerwy w grze wrócił do rywalizacji i był to powrót-marzenie. Tenisista z Wrocławia w wielkim stylu pokonał 6:3, 6:4 Alexandra Zvereva, nr 3 ATP, a Polska rozgromiła Niemcy 3-0 i przed meczem z Holandią jest bardzo blisko awansu do ćwierćfinału United Cup. - Sporo z całym zespołem przeszliśmy, dużo było ciężkich momentów i trudnych niepewności, natomiast cały czas wierzyliśmy i działaliśmy jak najlepiej, żebyśmy wrócili silni, żebyśmy byli zdrowi i mogli grać w tenisa. Także niesamowicie się cieszę z tego, że mogę rywalizować, znowu widzieć kibiców, grać przed nimi i czerpać radość z rywalizacji. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia w kolejnych meczach - powiedział Hubi.

Hurkacz - Griekspoor NA ŻYWO. Relacja live z United Cup

Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor dobrze się znają, a historia ich rywalizacji pełna jest długich, niezwykle zaciętych i dramatycznych meczów. Bilans tej rywalizacji to 3-2 dla Polaka, który ostatnio ograł Holendra 7:5, 6:4, 6:4 w Australian Open 2025 i był to najmniej zacięte spotkanie z wszystkich pięciu pojedynków z tym tenisistą. Griekspoor na otwarcie rywalizacji w United Cup przegrał 5:7, 0:6 z Alexanderem Zverevem. Holender zajmuje 25. miejsce w rankingu.

HUBERT HURKACZ
UNITED CUP