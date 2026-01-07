QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 3-2 Autowy return Polaka 3-1 Dłuższa wymiana. Na koniec Holender trafił mocno w samą linię 3-0 Potężny serwis Hurkacza 2-0 Pewny forhend Hubiego w otwarty już kort! 1-0 Błąd Holendra po dobrym returnie Polaka 6:3, 6:6 Gem Hurkacz. Przed nami TIE-BREAK! 40-0 Autowy bekhend Griekspoora 30-0 Przytomny forhend Polaka po dobrym returnie rywala 15-0 Błąd Holendra, forhend w siatkę 6:3, 5:6 Gem Griekspoor. Na koniec gema mocny serwis Holendra 30-40 Pewny smecz Polaka po nieudanym lobie Holendra 15-40 Świetny forhend Griekspoora. Trafił mocno w sam narożnik kortu 15-30 Nieudany skrót Holendra. Piłka zatrzymała się na siatce 0-30 As serwisowy Griekspoora 0-15 Autowy return Polaka 6:3, 5:5 Gem Hurkacz. Trzy asy z rzędu! Już 18 asów Polaka w tym meczu! 40-15 I kolejny as! 30-15 Kolejny as Polaka 15-15 Świetny bekhend Griekspoora 15-0 As serwisowy Hurkacza, już 15. dzisiaj 6:3, 4:5 Gem Griekspoor. Holender na koniec gema świetnie zaserwował. Gem wygrany do zera 0-40 0-30 Świetna wymiana, po której obaj panowie przybili piątkę. Hubi po lobie rywala świetnie odegrał, ale akcja Griekspoora przy siatce była jeszcze lepsza 0-15 6:3, 4:4 Gem Hurkacz. Na koniec gema kolejny as serwisowy Polaka! 40-0 As serwisowy 30-0 A teraz świetny serwis Hubiego 15-0 Znakomity drive-volley Polaka, mocny forhend z powietrza 6:3, 3:4 Gem Griekspoor. W ostatniej akcji Holender znów ruszył do siatki, a Polak zagrał pod presją w aut 30-40 Błąd Griekspoora, bekhend w siatkę 15-40 Autowy return Hurkacza 15-30 Błąd Holendra po głębokim returnie Polaka 0-30 Znów potężny serwis Holendra 0-15 Dobry serwis Griekspoora 6:3, 3:3 Gem Hurkacz. Na koniec niecelny return Holendra 40-30 As serwisowy Hurkacza! 30-30 Błąd Polaka, zagrał w siatkę. Nie trafia w tym gemie pierwszym podaniem 30-15 Znakomity return Griekspoora 30-0 Znów Hubert nie trafił pierwszym podaniem i była dłuższa wymiana. Doczekał się błędu rywala 15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec Polak przechytrzył znów atakującego przy siatce rywala 6:3, 2:3 Gem Griekspoor. Na koniec gema dwa dobre serwisy Holendra 30-40 Mocny serwis Griekspoora 30-30 Wymiana przy siatce. Górą Hubi! 15-30 Świetna akcja Polaka. Najpierw lob, potem mocny forhend 0-30 Return Hurkacza w siatkę 0-15 6:3, 2:2 Gem Hurkacz. Polak znów wygrał gema serwisowego do zera. Na koniec posłał asa 40-0 30-0 Niesamowita wymiana, w której Hurkacz smeczował aż trzy razy, ale rywal odgrywał. Na koniec był sprytny wolej Hubiego 15-0 Pewny smecz Polaka 6:3, 1:2 Gem Griekspoor. Holender w dobrym stylu obronił serwis 15-40 Kapitalny półwolej Griekspoora, efektowna akcja 15-30 Mocny serwis Holendra 15-15 Nieudany skrót Griekspoora, piłka wpadła w siatkę 0-15 Polak pod presją zagrał w siatkę 6:3, 1:1 Gem Hurkacz. Polak pewnie obronił serwis. Gem wygrany do zera 40-0 As serwisowy Hurkacza 30-0 Świetny bekhend po linii wrocławianina 15-0 Hubi smeczował na raty. Skutecznie 6:3, 0:1 Gem Griekspoor. Na koniec niecelny lob Hurkacza. Polak prowadził 30-15, ale rywal opanował sytuację 30-40 Świetny forhend Holendra, mocny i precyzyjny 30-30 Dobry serwis Griekspoora 30-15 Kolejne świetne minięcie w wykonaniu Hubiego. Oszukał atakującego przy siatce rywala 15-15 Znakomita kontra Polaka 0-15 Początek drugiego seta. Serwuje Griekspoor 6:3 GEM I SET HURKACZ! Polak wygrywa pierwszego seta. Znakomicie w nim serwował. Wystarczyło jedno przełamanie 40-15 Dobry serwis Polaka i są piłki setowe 30-15 Niesamowita wymiana przy siatce. Górą Griekspoor 30-0 As serwisowy Huberta 15-0 Znakomity skrót Polaka zagrany w idealnym momencie 5:3 Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE! Kapitalnie grał teraz Polak. Na koniec znów świetnie minął rywala, który ruszył do siatki 40-15 Hubi pięknie minął atakującego przy siatce rywala. Są breakpointy 30-15 Świetny return Hurkacza! 15-15 Błąd Holendra 0-15 Mocny bekhend Griekspoora po crossie 4:3 Gem Hurkacz. Błyskawiczny gem wygrany przez Huberta do zera 40-0 As serwisowy Hurkacza 30-0 Świetny serwis Polaka 15-0 Niecelny return Holendra 3:3 Gem Griekspoor. Na koniec niecelny return Hurkacza. Znów mamy remis 0-40 Błąd Huberta, forhend w siatkę 0-30 Niezły skrót Polaka, ale jeszcze lesza odpowiedź Holendra 0-15 Świetny wolej Griekspoora przy siatce 3:2 Gem Hurkacz. Polak znów bardzo pewnie obronił serwis. Gem wygrany do zera 40-0 Dłuższa wymiana, w której Hubert miał cały czas inicjatywę i doczekał się błędu rywala 30-0 As serwisowy Polaka 15-0 Return Holendra w siatkę 2:2 Gem Grekspoor. Wciąż bez przełamania 30-40 Niecelny return wrocławianina 30-30 Hubi mocnym forhendem wymusił błąd rywala 15-30 Najpierw dobry return Polaka, potem błąd Holendra 0-30 Mocny serwis Griekspoora 0-15 Dobra akcja Holendra przy siatce 2:1 Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie. W ostatniej wymianie popisał się dobrym skrótem 40-15 A teraz mocny wygrywający serwis Polaka 30-15 Kolejny as 15-15 As serwisowy Huberta 0-15 Niecelny forhend Polaka 1:1 Gem Griekspoor. Holender obronił podanie i mamy remis 30-40 Długa wymiana. Na koniec Griekspoor zagrał w siatkę 15-40 Holender trafił idealnie w boczną linię 15-30 Griekspoor miał już otarty kort, ale przestrzelił z forhendu 0-30 Mocny serwis Holendra 0-15 Niecelny return Hurkacza 1:0 Gem Hurkacz. Świetny początek w wykonaniu Hubiego. Gem wygrany szybko i do zera 40-0 Kolejny świetny serwis Polaka 30-0 Dwa potężne serwisy Hubiego GRAMY! Serwuje Hubert Hurkacz! Zacznie Hubert Hurkacz Trwa już rozgrzewka Polska potrzebuje tylko jednego zwycięstwa, żeby awansować do ćwierćfinału Trwa już odgrywanie narodowych hymnów Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor w spotkaniu Polska - Holandia w United Cup. Początek meczu o godzinie 0:30 w nocy polskiego czasu.

Hubert Hurkacz po siedmiu miesiącach przerwy w grze wrócił do rywalizacji i był to powrót-marzenie. Tenisista z Wrocławia w wielkim stylu pokonał 6:3, 6:4 Alexandra Zvereva, nr 3 ATP, a Polska rozgromiła Niemcy 3-0 i przed meczem z Holandią jest bardzo blisko awansu do ćwierćfinału United Cup. - Sporo z całym zespołem przeszliśmy, dużo było ciężkich momentów i trudnych niepewności, natomiast cały czas wierzyliśmy i działaliśmy jak najlepiej, żebyśmy wrócili silni, żebyśmy byli zdrowi i mogli grać w tenisa. Także niesamowicie się cieszę z tego, że mogę rywalizować, znowu widzieć kibiców, grać przed nimi i czerpać radość z rywalizacji. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia w kolejnych meczach - powiedział Hubi.

Hurkacz - Griekspoor NA ŻYWO. Relacja live z United Cup

Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor dobrze się znają, a historia ich rywalizacji pełna jest długich, niezwykle zaciętych i dramatycznych meczów. Bilans tej rywalizacji to 3-2 dla Polaka, który ostatnio ograł Holendra 7:5, 6:4, 6:4 w Australian Open 2025 i był to najmniej zacięte spotkanie z wszystkich pięciu pojedynków z tym tenisistą. Griekspoor na otwarcie rywalizacji w United Cup przegrał 5:7, 0:6 z Alexanderem Zverevem. Holender zajmuje 25. miejsce w rankingu.