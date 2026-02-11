ATP Rotterdam: Hubert Hurkacz bez urodzinowego prezentu! Zacięta bitwa z Aleksandrem Bublikiem

Mecz Hubert Hurkacza z Aleksandrem Bublikiem był wyrównany od początku. W pierwszym secie żaden z tenisistów nie był w stanie odnotować przełamania i zwycięzcę musiał wyłonić tie-break. Zdecydowanie lepszy okazał się w nim notowany na 70. miejscu w światowym rankingu Polak, który tylko raz przegrał akcję przy swoim podaniu i wykorzystał już pierwszą piłkę setową.

W drugiej partii zawodnicy kontynuowali zaciętą walkę, jednak inicjatywa była po stronie Wrocławianina, który w dziewiątym gemie przełamał 10. na liście ATP rywala, a następnie serwował po zwycięstwo w meczu. Wówczas kontrolę nad spotkaniem przejął Bublik, już w kolejnym gemie przełamał Hurkacza, po czym zdominował tie-break i doprowadził do decydującej partii.

Polski tenisista, wracający w tym sezonie do gry po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją, ponownie nawiązał walkę z wyżej notowanym rywalem w trzecim secie, ale gorszy moment, który zanotował w 11. gemie, kosztował go utratę serwisu. Chwilę później miał jeszcze break-pointy na odrobienie straty, ale nie wykorzystał ich i to Kazach wywalczył awans do drugiej rundy.

To drugi turniej z rzędu, w którym Hubert Hurkacz odpadł już w 1. rundzie. Tydzień wcześniej na tym etapie niespodziewanie pożegnał się z turniejem w Montpellier.

Hubert Hurkacz w Rotterdamie grał również w deblu. W duecie z Rosjaninem Karenem Chaczanowem odpadł w 1/8 finału po porażce z Portugalczykiem Francisco Cabralowem i Austriakiem Lucasem Miedlerem 7:6 (8-6), 6:7 (4-7), 14-16.

Wynik meczu 1. rundy:

Aleksander Bublik (Kazachstan, 3) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:7 (2-7), 7:6 (7-1), 7:5.

