Iga Świątek pokonała pewnie Suzan Lamens! RELACJA NA ŻYWO z meczu Polska - Holandia w United Cup

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Suzan Lamens 6:3, 6:2 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK POKONAŁA SUZAN LAMENS 6:3, 6:2. Polska prowadzi z Holandią 2-0. Za chwilę jeszcze mecz miksta 40-0 Piłki meczowe 30-0 Ładny bekhend wzdłuż linii Igi Iga serwuje po zwycięstwo i jest 15-0 6:3, 5:2 Gem Lamens. Na koniec skrót Igi z returnu. Rywalka łatwo dobiegła i skończyła punkt 15-40 Nierówna gra Igi. Ładne akcje przeplata prostymi błędami. Teraz niecelny forhend 15-30 15-15 Iga ładnie przeszła z obrony do ataku, ale próbując skończyć punkt zagrała daleko w aut 15-0 Błąd Lamens. Zagrała w siatkę 6:3, 5:1 Gem Świątek. Na koniec świetny serwis Igi. Bardzo dobry gem serwisowy 40-15 Znów dobry serwis i pewny forhend Igi w otwarty już kort 30-15 Dobry serwis Świątek 15-15 Świetna akcja przy siatce Polki. Ładnie przewidziała, gdzie zagra rywalka i popisała się dobrym wolejem 0-15 Autowy bekhend Igi 6:3, 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę i jest już blisko zwycięstwa Podwójny błąd serwisowy Holenderki i jest znów breakpoint 40-40 Niestety błąd Igi 40-30 Świetna teraz defensywa Iga. Na koniec sprytnie wrzuciła piłkę pod nogi atakującej przy siatce rywalki, która popełniła błąd. Breakpoint 30-30 Niecelny bekhend Igi, celowała w narożnik kortu, ale przestrzeliła 30-15 Podwójny błąd serwisowy Lamens 15-15 Teraz błąd Igi na koniec intensywnej wymiany 15-0 Efektowny forhend Polki po crossie 6:3, 3:1 Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi, wygrany do zera. Ładne akcje przy siatce 40-0 Pewny drive-volley mistrzyni Wimbledonu 30-0 Dobry serwis Polki 15-0 Iga w dobrym momencie ruszyła do siatki i popisała się świetnym wolejem 6:3, 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przełamuje podanie rywalki po świetnej akcji - piękny bekhend wzdłuż linii. Trafiła w sam narożnik kkortu 40-30 40-15 Iga ma breakpointy 30-15 Iga podkręciła wyraźnie tempo 6:3, 1:1 Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie i jest już remis w drugim secie 30-0 Iga pewnie wygrywa punkty przy własnym podaniu 15-0 Dobra akcja Polki 6:3, 0:1 Gem Lamens. Holenderka w dobrym stylu obroniła podanie 15-30 15-15 15-0 Błąd Holenderki Początek drugiego seta. Serwuje Suzan Lamens 6:3 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka kończy seta pewny smeczem przy siatce Kolejna piłka setowa po dobrym serwisie Igi na zewnątrz Równowaga. Iga miała już otwarty kort, ale popsuła drive-volley zagrywając przy siatce daleko w aut Iga ma kolejną piłkę setową po niecelnym returnie Lamens 40-40 Znów znakomity forhend Lamens po za krótkim zagraniu Świątek 40-30 As serwisowy Polki i jej bojowy okrzyk "JAZDA". Piłka setowa 30-30 Dłuższa wymiana. Na koniec Holenderka ładnie przyśpieszyła z forhendu 30-15 Po agresywnym returnie Lamens Iga odegrała pod presją w siatkę 30-0 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki 15-0 5:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga znów odskakuje rywalce. Lepsza i dokładniejsza gra Polki 40-30 Dobra akcja Igi i jest breakpoint 30-30 30-15 Niecelny forhend Igi 30-0 15-0 Dobra akcja Polki przy siatce 4:3 Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Pewnie obroniła serwis. Gem wygrany do zera. Na koniec ładny bekhend po linii 40-0 30-0 Lamens pracowała w defensywie, ale po kolejnym mocnym uderzeniu Świątek już nie dała rady odegrać 15-0 Teraz świetny forhend Polki 3:3 Gem Lamens. I mamy już remis. Iga gra niedokładnie, popełnia błędy. Teraz na koniec gema znów jej niecelny bekhend 15-40 Dobry serwis Lamens 15-30 Niecelny bekhend Polki 15-15 15-0 Taśma teraz pomogła Idze. Po jej returnie piłka zawadziła o taśmę i spadła na stronę rywalki 3:2 Gem Lamens PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Świątek. Iga traci serwis 30-40 Długa wymiana zakończona efektownym forhendem Lamens. Holenderka ma breakpointa 30-30 Bardzo dobry serwis Igi, a potem pewna akcja przy siatce 15-30 Za długi bekhend mistrzyni Wimbledonu 15-15 Teraz autowy forhend Polki. Spóźniona była do tego uderzenia 15-0 Iga głębokim forhendem z dużą rotacją wymusiła błąd rywalki 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje rywalce. Na koniec prosty błąd Holenderki 40-30 Autowy return Świątek 40-15 Świetny return Polki i są pierwsze breakpointy 30-15 Return Igi w siatkę 30-0 Bardzo długa i ciekawa wymiana. Na koniec Lamens wpakowała piłkę w siatkę 15-0 Iga agresywnym returnem wymusiła błąd rywalki 2:1 Gem Świątek. Iga obroniła pewnie podanie i wraca na prowadzenie. Na koniec pewny wolej przy siatce. Gem wygrany do zera 40-0 Holenderka przestrzeliła z forhendu 30-0 Iga trafiła z bekhendu w końcową linię 15-0 Bardzo niecelny return Lamens 1:1 Gem Lamens. Holenderka szybko obroniła podanie. Seria błędów Polki 0-40 Return Igi w siatkę 0-30 Znów niecelny forhend Igi po wymianie, w której dyktowała tempo 0-15 Autowy forhend Polki. Szkoda, bo miała inicjatywę i kort był już otwarty 1:0 Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie. Na koniec niecelny return Lamens 40-15 Świetny forhend Igi, po crossie i z dużą rotacją 30-15 Znów dobry serwis Świątek 15-15 As serwisowy Polki! 0-15 Szybka wymiana. Na koniec błąd Igi GRAMY! Serwuje Iga Świątek Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Suzan Lamens właśnie pojawiły się na korcie Za chwilę mecz Igi Świątek Hubert Hurkacz dał nam awans! Tallon Griekspoor pokonany! Polska w ćwierćfinale United Cup! Hubert Hurkacz pokonał Tallona Griekspoora 6:3, 7:6(4). A to oznacza, że Polaka ma już awans. Tutaj relacja na żywo z meczu Hubiego, który znów zaserwował 21 asów Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Suzan Lamens w spotkaniu Polska - Holandia w United Cup. Początek meczu ok. godziny 2 w nocy polskiego czasu, po zakończeniu pojedynku Hurkacz - Griekspoor.

Odśwież relację

Iga Świątek zaczęła rywalizację w United Cup od bardzo ciężkiego boju i zwycięstwa 3:6, 6:3, 6:4 nad Niemką Evą Lys. Polka przegrywała już 3:6, 1:3, ale potrafiła odpowiednio zareagować na przebieg rywalizacji i świetną postawę rywalki. - Na pewno był to trudny początek sezonu. Myślę, że Eva od samego początku mocno na mnie naciskała. Musiałam podnieść poziom swojej gry i znaleźć właściwy rytm. Cieszę się, że w drugim secie zagrałam trochę lepiej. Na pewno był to trudny mecz pod względem bardzo wyrównanego wyniku. Dlatego cieszę się, że w trzecim secie w ważnych momentach poszłam va banque i znowu udało mi się ją przełamać - komentowała Iga Świątek.

Świątek - Lamens NA ŻYWO Relacja live z United Cup

Iga Świątek i Suzan Lamens po raz pierwszy zmierzyły się w ubiegłorocznym US Open, w 3. rundzie. Polka pierwszego seta wygrała szybko, ale potem zgubiła koncentrację i obniżyła wyraźnie swój poziom, a ambitna Holenderka wyczuła szansę. Na szczęście nasza mistrzyni opanowała sytuację i wygrała 6:1, 4:6, 6:4. Lamens występ w United Cup zaczęła od porażki 2:6, 2:6 z Evą Lys. W rankingu Holenderka zajmuje 97. miejsce.