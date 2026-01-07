Iga Świątek pokonała pewnie Suzan Lamens! RELACJA NA ŻYWO z meczu Polska - Holandia w United Cup

Michał Chojecki
2026-01-07 3:47

Iga Świątek pokonała 6:3, 6:2 Suzan Lamens w meczu Polska - Holandia w fazie grupowej United Cup. Już po meczu Huberta Hurkacza (6:3, 7:6 z Griekspoorem) nasi tenisiści mieli pewny awans do ćwierćfinału. Dlatego Iga mogła zagrać z większą swobodą i bez większej presji. Była na przykład dobra okazja do potrenowania w warunkach meczowych akcji przy siatce. Poniżej releacja na żywo z meczu Świątek - Lamens w United Cup.

Iga Świątek - Suzan Lamens RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu Polska - Holandia w United Cup

i

Autor: Rick Rycroft/ Associated Press
Na żywo

Iga Świątek - Suzan Lamens

6:3, 6:2

KONIEC! IGA ŚWIĄTEK POKONAŁA SUZAN LAMENS 6:3, 6:2. Polska prowadzi z Holandią 2-0. Za chwilę jeszcze mecz miksta

40-0 Piłki meczowe

30-0 Ładny bekhend wzdłuż linii Igi

Iga serwuje po zwycięstwo i jest 15-0

6:3, 5:2

Gem Lamens. Na koniec skrót Igi z returnu. Rywalka łatwo dobiegła i skończyła punkt

15-40 Nierówna gra Igi. Ładne akcje przeplata prostymi błędami. Teraz niecelny forhend

15-30

15-15 Iga ładnie przeszła z obrony do ataku, ale próbując skończyć punkt zagrała daleko w aut

15-0 Błąd Lamens. Zagrała w siatkę

6:3, 5:1

Gem Świątek. Na koniec świetny serwis Igi. Bardzo dobry gem serwisowy

40-15 Znów dobry serwis i pewny forhend Igi w otwarty już kort

30-15 Dobry serwis Świątek

15-15 Świetna akcja przy siatce Polki. Ładnie przewidziała, gdzie zagra rywalka i popisała się dobrym wolejem

0-15 Autowy bekhend Igi

6:3, 4:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę i jest już blisko zwycięstwa

Podwójny błąd serwisowy Holenderki i jest znów breakpoint

40-40 Niestety błąd Igi

40-30 Świetna teraz defensywa Iga. Na koniec sprytnie wrzuciła piłkę pod nogi atakującej przy siatce rywalki, która popełniła błąd. Breakpoint

30-30 Niecelny bekhend Igi, celowała w narożnik kortu, ale przestrzeliła

30-15 Podwójny błąd serwisowy Lamens

15-15 Teraz błąd Igi na koniec intensywnej wymiany

15-0 Efektowny forhend Polki po crossie

6:3, 3:1

Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi, wygrany do zera. Ładne akcje przy siatce

40-0 Pewny drive-volley mistrzyni Wimbledonu

30-0 Dobry serwis Polki

15-0 Iga w dobrym momencie ruszyła do siatki i popisała się świetnym wolejem

6:3, 2:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przełamuje podanie rywalki po świetnej akcji - piękny bekhend wzdłuż linii. Trafiła w sam narożnik kkortu

40-30

40-15 Iga ma breakpointy

30-15 Iga podkręciła wyraźnie tempo

6:3, 1:1

Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie i jest już remis w drugim secie

30-0 Iga pewnie wygrywa punkty przy własnym podaniu

15-0 Dobra akcja Polki

6:3, 0:1

Gem Lamens. Holenderka w dobrym stylu obroniła podanie

15-30

15-15

15-0 Błąd Holenderki

Początek drugiego seta. Serwuje Suzan Lamens

6:3

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka kończy seta pewny smeczem przy siatce

Kolejna piłka setowa po dobrym serwisie Igi na zewnątrz

Równowaga. Iga miała już otwarty kort, ale popsuła drive-volley zagrywając przy siatce daleko w aut

Iga ma kolejną piłkę setową po niecelnym returnie Lamens

40-40 Znów znakomity forhend Lamens po za krótkim zagraniu Świątek

40-30 As serwisowy Polki i jej bojowy okrzyk "JAZDA". Piłka setowa

30-30 Dłuższa wymiana. Na koniec Holenderka ładnie przyśpieszyła z forhendu

30-15 Po agresywnym returnie Lamens Iga odegrała pod presją w siatkę

30-0 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki

15-0

5:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga znów odskakuje rywalce. Lepsza i dokładniejsza gra Polki

40-30 Dobra akcja Igi i jest breakpoint

30-30

30-15 Niecelny forhend Igi

30-0

15-0 Dobra akcja Polki przy siatce

4:3

Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Pewnie obroniła serwis. Gem wygrany do zera. Na koniec ładny bekhend po linii

40-0

30-0 Lamens pracowała w defensywie, ale po kolejnym mocnym uderzeniu Świątek już nie dała rady odegrać

15-0 Teraz świetny forhend Polki

3:3

Gem Lamens. I mamy już remis. Iga gra niedokładnie, popełnia błędy. Teraz na koniec gema znów jej niecelny bekhend

15-40 Dobry serwis Lamens

15-30 Niecelny bekhend Polki

15-15

15-0 Taśma teraz pomogła Idze. Po jej returnie piłka zawadziła o taśmę i spadła na stronę rywalki

3:2

Gem Lamens PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Świątek. Iga traci serwis

30-40 Długa wymiana zakończona efektownym forhendem Lamens. Holenderka ma breakpointa

30-30 Bardzo dobry serwis Igi, a potem pewna akcja przy siatce

15-30 Za długi bekhend mistrzyni Wimbledonu

15-15 Teraz autowy forhend Polki. Spóźniona była do tego uderzenia

15-0 Iga głębokim forhendem z dużą rotacją wymusiła błąd rywalki

3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje rywalce. Na koniec prosty błąd Holenderki

40-30 Autowy return Świątek

40-15 Świetny return Polki i są pierwsze breakpointy

30-15 Return Igi w siatkę

30-0 Bardzo długa i ciekawa wymiana. Na koniec Lamens wpakowała piłkę w siatkę

15-0 Iga agresywnym returnem wymusiła błąd rywalki

2:1

Gem Świątek. Iga obroniła pewnie podanie i wraca na prowadzenie. Na koniec pewny wolej przy siatce. Gem wygrany do zera

40-0 Holenderka przestrzeliła z forhendu

30-0 Iga trafiła z bekhendu w końcową linię

15-0 Bardzo niecelny return Lamens

1:1

Gem Lamens. Holenderka szybko obroniła podanie. Seria błędów Polki

0-40 Return Igi w siatkę

0-30 Znów niecelny forhend Igi po wymianie, w której dyktowała tempo

0-15 Autowy forhend Polki. Szkoda, bo miała inicjatywę i kort był już otwarty

1:0

Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie. Na koniec niecelny return Lamens

40-15 Świetny forhend Igi, po crossie i z dużą rotacją

30-15 Znów dobry serwis Świątek

15-15 As serwisowy Polki!

0-15 Szybka wymiana. Na koniec błąd Igi

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Trwa już rozgrzewka

Iga Świątek i Suzan Lamens właśnie pojawiły się na korcie

Za chwilę mecz Igi Świątek

Hubert Hurkacz dał nam awans! Tallon Griekspoor pokonany! Polska w ćwierćfinale United Cup!
Hubert Hurkacz dał nam awans! Tallon Griekspoor pokonany! Polska w ćwierćfinale United Cup!

Hubert Hurkacz pokonał Tallona Griekspoora 6:3, 7:6(4). A to oznacza, że Polaka ma już awans. Tutaj relacja na żywo z meczu Hubiego, który znów zaserwował 21 asów

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Suzan Lamens w spotkaniu Polska - Holandia w United Cup. Początek meczu ok. godziny 2 w nocy polskiego czasu, po zakończeniu pojedynku Hurkacz - Griekspoor.

Iga Świątek zaczęła rywalizację w United Cup od bardzo ciężkiego boju i zwycięstwa 3:6, 6:3, 6:4 nad Niemką Evą Lys. Polka przegrywała już 3:6, 1:3, ale potrafiła odpowiednio zareagować na przebieg rywalizacji i świetną postawę rywalki. - Na pewno był to trudny początek sezonu. Myślę, że Eva od samego początku mocno na mnie naciskała. Musiałam podnieść poziom swojej gry i znaleźć właściwy rytm. Cieszę się, że w drugim secie zagrałam trochę lepiej. Na pewno był to trudny mecz pod względem bardzo wyrównanego wyniku. Dlatego cieszę się, że w trzecim secie w ważnych momentach poszłam va banque i znowu udało mi się ją przełamać - komentowała Iga Świątek.

Świątek - Lamens NA ŻYWO Relacja live z United Cup

Iga Świątek i Suzan Lamens po raz pierwszy zmierzyły się w ubiegłorocznym US Open, w 3. rundzie. Polka pierwszego seta wygrała szybko, ale potem zgubiła koncentrację i obniżyła wyraźnie swój poziom, a ambitna Holenderka wyczuła szansę. Na szczęście nasza mistrzyni opanowała sytuację i wygrała 6:1, 4:6, 6:4. Lamens występ w United Cup zaczęła od porażki 2:6, 2:6 z Evą Lys. W rankingu Holenderka zajmuje 97. miejsce.

IGA ŚWIĄTEK
UNITED CUP