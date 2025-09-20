Iga Świątek w wielkim finale WTA Seul! Kompletna miazga w półfinale, oddała dwa gemy

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-20 11:24

Iga Świątek zagra w kolejnym finale w tym sezonie! Polska tenisistka rozegrała w sobotę dwa mecze na korcie i oddała w nich zaledwie pięć gemów - trzy przeciwko Barborze Krejcikovej i jedynie dwa w półfinale z młodą i wciąż niedoświadczoną Mayą Joint. W wielkim finale Iga Świątek zagra z lepszą z pary Sinakova - Alexandrova.

WTA Seul: Iga Świątek w półfinale

i

Autor: Associated Press

Iga Świątek – Maya Joint. Relacja na żywo z półfinału WTA Seul

Iga Świątek pokonała czeską tenisistkę Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3 i awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na twardych kortach w Seulu. O godz. 10 czasu polskiego o finał powalczy z Australijką Mayą Joint. Pogoda od początku tygodnia torpedowała program zawodów w stolicy Korei Płd., w których Świątek występuje po raz pierwszy.

W piątek nie udało się rozegrać żadnego meczu singlowego. Ćwierćfinały zostały przeniesione na sobotę i skumulowane z półfinałami. Tego dnia, przynajmniej w południe czasu miejscowego, aura sprzyjała tenisistkom i wszystko rozpoczęło się z zgodnie z założeniami. W Seulu o finał podopieczna trenera Wima Fissette'a ok. godz. 10 czasu polskiego powalczy z Australijką Joint. 19-latka w ćwierćfinale gładko uporała się z rozstawioną z numerem trzecim Dunką Clarą Tauson, wygrywając... 6:0, 6:3, choć w drugiej partii przegrywała już 1:3.

Iga Świątek – Barbora Krejcikova: Polka w półfinale WTA w Seulu. Gładkie zwycięstwo z Krejcikovą

Iga Świątek – Maya Joint 6:0, 6:2

Na żywo

Iga Świątek - Maya Joint

Iga Świątek pokonała czeską tenisistkę Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3 i awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na twardych kortach w Seulu. O godz. 10 czasu polskiego o finał powalczy z Australijką Mayą Joint. Na relację zaprasza SuperSport.se.pl.

To będzie pierwszy mecz Świątek - Joint w historii cyklu.

Maya Joint wygrała do tej pory dwa turnieje singlowe. Dla porównania Iga Świątek ma ich na koncie 24. 

19-letnia Maya Joint zajmuje 46. miejsce w rankingu WTA.

Maya Joint pojawiła się na korcie.

Jako druga na kort wyszła Iga Świątek. Spokojna, skupiona, w słuchawkach na uszach.

Trwa rozgrzewka.

Minuta do końca rozgrzewki.

Zaczynamy mecz! Serwuje Maya Joint. 

0:0

15:0. Błyskawiczny return Igi Świątek w sam narożnik z bekhendu.

0:0

40:0. Aut Joint po forhendzie i za moment zagrała w siatkę. Trzy szanse na przełamanie.

1:0

PRZEŁAMANIE DLA IGI ŚWIĄTEK! 

Wielkie chmury nad Seulem. Oby tylko nie padało!

1:0

Cierpliwie gra Iga Świątek. Joint wyrzuca kolejny forhend. Dużo niewymuszonych błędów. 15:0.

1:0

I psuje jedną piłkę Iga Świątek. Pierwszy punkt w meczu dla Australijki.

1:0

No i kolejny błąd Polki. 30:30

1:0

Świetnie wchodzi w kort Świątek i wykorzystuje przewagę sytuacji forhendem. 40:30

2:0

Dobry serwis na koniec drugiego gema. Iga Świątek powiększa prowadzenie.

2:0

Pięknie wywiera presję Iga Świątek. Czuć różnicę poziomów i przede wszystkim doświadczenia. 15:0 przy podaniu Australijki.

2:0

Pięknie przesuwa się Iga Świątek. Piękny forhend przy powtórzonym punkcie po błędzie sędziów liniowych.

2:0

Trzy piłki na przełamanie. Przy pierwszej Świątek zagrywa w siatkę.

3:0

Wyrzuca Maya Joint swój forhend i jest trzeci gem dla Polki. Kolejne przełamanie.

3:0

Wyrzuca kolejny forhend Iga Świątek. 0:15 przy swoim serwisie.

3:0

Świetnie w linię zagrywa Świątek. Błąd Joint.

3:0

Fenomenalny serwis Igi Świątek. 30:15

3:0

Łatwo oddaje kolejny punkt Joint. Polka daje pograć Australijce, a ta popełnia błędy. 40:30

3:0

Teraz Iga myli się z bekhendu. 40:40

4:0

Rewelacyjnie przygotowała sobie akcję Iga Świątek. Brawo!

4:0

To może być błyskawiczny set w wykonaniu Igi Świątek! 15:0 przy podaniu Australijki.

4:0

Oj, pomyliła się mocno Świątek. 30:15

4:0

Joint atakuje do siatki, ale świetnie pod nogi zagrywa Polka. 40:15. Dwie piłki na przełamanie.

5:0

Fenomenalnie! Iga Świątek za moment będzie serwowała po zwycięstwo w pierwszym secie.

Ciemne chmury pojawiają się nad kortem.

5:0

Joint szczęśliwie zagrała o taśmę, ale Iga dobiegła do piłki. Ładny wolej Polki. 15:0

5:0

Świetny serwis Polki. 30:0

5:0

Piłka setowa dla Igi.

6:0

SET DLA IGI ŚWIĄTEK!

0:0

ZACZYNAMY DRUGIEGO SETA!

0:0

Duże brawa na korcie dla Joint. Piękna akcja w jej wykonaniu. Porozrzucała Polkę na korcie znakomicie. 

0:0

Za wolny return Świątek i po przekątnej gra Joint. 

0:1

Wyrzuca return Polka. Pierwszy gem dla Joint.

0:1

Bekhend wyrzucony na aut przez Joint. 15:0 dla Świątek przy swoim podaniu.

0:1

Smecz zza kortu? Iga Świątek świetnie się dziś bawi! 40:0

0:1

Odgryza się Joint. Polka zepchnięta do defensywy i wyrzuca piłkę na aut. 40:15

1:1

Gem dla Igi Świątek.

1:1

Niewymuszony błąd Świątek. 0:15.

1:1

30:30. Kolejny niewymuszony błąd Joint.

1:1

Minimalnie mija narożnik kortu Joint. 40:30. Szansa na przełamanie dla Polki.

2:1

Dłuższa wymiana. Iga Świątek dużo pobiegała i w końcu Joint się pomyliła. Bekhend w siatkę. Przełamanie dla Polki.

2:1

15:0. Joint znowu w siatkę.

2:1

Nieudany skrót Świątek. Joint dobiega i pewnie forhendem kończy akcję. 15:15

2:1

Świetny serwis Polki. 30:15.

2:1

40:40. Fenomenalny return z forhendu. Równowaga.

2:1

Szansa na przełamanie dla Joint! 

2:1

Druga piłka na przełamanie.

2:1

Świetny serwis Świątek!

2:1

Przewaga Świątek.

3:1

Joint wyrzuca return na aut i Polka ma trzeciego gema w drugim secie. Świątek utrzymała podanie, choć były problemy.

3:1

Bezradna Joint wyrzuca rakietę z rąk. Kolejny aut. 30:0 przy swoim podaniu.

3:1

Trzy szanse na przełamanie dla Polki.

4:1

Gem dla Świątek! 

4:1

0:15. Podwójny błąd serwisowy Świątek.

4:1

Świątek wyrzuca piłkę i Joint ma szansę wygrać drugiego gema w meczu.

4:1

As serwisowy Świątek. Nie będzie przełamania, a przynajmniej nie teraz.

4:1

Przewaga dla Joint. Polka zagrała w siatkę. Kolejna szansa na przełamanie.

4:2

Fenomenalnie rozegrała to Joint. Przy drugim serwisie Polki weszła mocno w kort i smeczem odbiera jedno przełamanie.

4:2

Aut Joint. Po 15.

4:2

30:15. I kolejny aut Australijki. Tym razem z forhendu.

4:2

Dwie szanse na przełamanie dla Świątek. 40:15

4:2

Bekhend wyrzucony na aut. 40:30

5:2

Baaaardzo długa wymiana. Dużo biegania po korcie. Joint w końcu się myli. Polka za moment będzie serwowała po finał.

5:2

Świetnie zrobiła wszystko Joint, ale smecz wędruje w aut.

5:2

Bekhend w aut. Dwie piłki od finału!

5:2

PIŁKA MECZOWA DLA IGI ŚWIĄTEK!

5:2

Bekhend wyrzucony w aut. 40:15

6:2

GEM! SET! MECZ! Iga Świątek w wielkim finale turnieju WTA w Seulu.

WTA Seul: PREMIE. Ile Iga Świątek zarobiła w turnieju w Korei Południowej?
WTA Seul: PREMIE. Ile Iga Świątek zarobiła w turnieju w Korei Południowej?
QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz te tenisistki? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 20
Na początek coś łatwego Tenisistka na zdjęciu to...
Serena Williams
Super Sport SE Google News
WTA SEUL
IGA ŚWIĄTEK
WTA