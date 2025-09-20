Iga Świątek w wielkim finale WTA Seul! Kompletna miazga w półfinale, oddała dwa gemy

Iga Świątek – Maya Joint. Relacja na żywo z półfinału WTA Seul

Iga Świątek pokonała czeską tenisistkę Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3 i awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na twardych kortach w Seulu. O godz. 10 czasu polskiego o finał powalczy z Australijką Mayą Joint. Pogoda od początku tygodnia torpedowała program zawodów w stolicy Korei Płd., w których Świątek występuje po raz pierwszy.

W piątek nie udało się rozegrać żadnego meczu singlowego. Ćwierćfinały zostały przeniesione na sobotę i skumulowane z półfinałami. Tego dnia, przynajmniej w południe czasu miejscowego, aura sprzyjała tenisistkom i wszystko rozpoczęło się z zgodnie z założeniami. W Seulu o finał podopieczna trenera Wima Fissette'a ok. godz. 10 czasu polskiego powalczy z Australijką Joint. 19-latka w ćwierćfinale gładko uporała się z rozstawioną z numerem trzecim Dunką Clarą Tauson, wygrywając... 6:0, 6:3, choć w drugiej partii przegrywała już 1:3.

Iga Świątek – Barbora Krejcikova: Polka w półfinale WTA w Seulu. Gładkie zwycięstwo z Krejcikovą

Iga Świątek – Maya Joint 6:0, 6:2

Na żywo Iga Świątek - Maya Joint Iga Świątek pokonała czeską tenisistkę Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3 i awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na twardych kortach w Seulu. O godz. 10 czasu polskiego o finał powalczy z Australijką Mayą Joint. Na relację zaprasza SuperSport.se.pl. To będzie pierwszy mecz Świątek - Joint w historii cyklu. Maya Joint wygrała do tej pory dwa turnieje singlowe. Dla porównania Iga Świątek ma ich na koncie 24. 19-letnia Maya Joint zajmuje 46. miejsce w rankingu WTA. Maya Joint pojawiła się na korcie. Jako druga na kort wyszła Iga Świątek. Spokojna, skupiona, w słuchawkach na uszach. Trwa rozgrzewka. Minuta do końca rozgrzewki. Zaczynamy mecz! Serwuje Maya Joint. 0:0 15:0. Błyskawiczny return Igi Świątek w sam narożnik z bekhendu. 0:0 40:0. Aut Joint po forhendzie i za moment zagrała w siatkę. Trzy szanse na przełamanie. 1:0 PRZEŁAMANIE DLA IGI ŚWIĄTEK! Wielkie chmury nad Seulem. Oby tylko nie padało! 1:0 Cierpliwie gra Iga Świątek. Joint wyrzuca kolejny forhend. Dużo niewymuszonych błędów. 15:0. 1:0 I psuje jedną piłkę Iga Świątek. Pierwszy punkt w meczu dla Australijki. 1:0 No i kolejny błąd Polki. 30:30 1:0 Świetnie wchodzi w kort Świątek i wykorzystuje przewagę sytuacji forhendem. 40:30 2:0 Dobry serwis na koniec drugiego gema. Iga Świątek powiększa prowadzenie. 2:0 Pięknie wywiera presję Iga Świątek. Czuć różnicę poziomów i przede wszystkim doświadczenia. 15:0 przy podaniu Australijki. 2:0 Pięknie przesuwa się Iga Świątek. Piękny forhend przy powtórzonym punkcie po błędzie sędziów liniowych. 2:0 Trzy piłki na przełamanie. Przy pierwszej Świątek zagrywa w siatkę. 3:0 Wyrzuca Maya Joint swój forhend i jest trzeci gem dla Polki. Kolejne przełamanie. 3:0 Wyrzuca kolejny forhend Iga Świątek. 0:15 przy swoim serwisie. 3:0 Świetnie w linię zagrywa Świątek. Błąd Joint. 3:0 Fenomenalny serwis Igi Świątek. 30:15 3:0 Łatwo oddaje kolejny punkt Joint. Polka daje pograć Australijce, a ta popełnia błędy. 40:30 3:0 Teraz Iga myli się z bekhendu. 40:40 4:0 Rewelacyjnie przygotowała sobie akcję Iga Świątek. Brawo! 4:0 To może być błyskawiczny set w wykonaniu Igi Świątek! 15:0 przy podaniu Australijki. 4:0 Oj, pomyliła się mocno Świątek. 30:15 4:0 Joint atakuje do siatki, ale świetnie pod nogi zagrywa Polka. 40:15. Dwie piłki na przełamanie. 5:0 Fenomenalnie! Iga Świątek za moment będzie serwowała po zwycięstwo w pierwszym secie. Ciemne chmury pojawiają się nad kortem. 5:0 Joint szczęśliwie zagrała o taśmę, ale Iga dobiegła do piłki. Ładny wolej Polki. 15:0 5:0 Świetny serwis Polki. 30:0 5:0 Piłka setowa dla Igi. 6:0 SET DLA IGI ŚWIĄTEK! 0:0 ZACZYNAMY DRUGIEGO SETA! 0:0 Duże brawa na korcie dla Joint. Piękna akcja w jej wykonaniu. Porozrzucała Polkę na korcie znakomicie. 0:0 Za wolny return Świątek i po przekątnej gra Joint. 0:1 Wyrzuca return Polka. Pierwszy gem dla Joint. 0:1 Bekhend wyrzucony na aut przez Joint. 15:0 dla Świątek przy swoim podaniu. 0:1 Smecz zza kortu? Iga Świątek świetnie się dziś bawi! 40:0 0:1 Odgryza się Joint. Polka zepchnięta do defensywy i wyrzuca piłkę na aut. 40:15 1:1 Gem dla Igi Świątek. 1:1 Niewymuszony błąd Świątek. 0:15. 1:1 30:30. Kolejny niewymuszony błąd Joint. 1:1 Minimalnie mija narożnik kortu Joint. 40:30. Szansa na przełamanie dla Polki. 2:1 Dłuższa wymiana. Iga Świątek dużo pobiegała i w końcu Joint się pomyliła. Bekhend w siatkę. Przełamanie dla Polki. 2:1 15:0. Joint znowu w siatkę. 2:1 Nieudany skrót Świątek. Joint dobiega i pewnie forhendem kończy akcję. 15:15 2:1 Świetny serwis Polki. 30:15. 2:1 40:40. Fenomenalny return z forhendu. Równowaga. 2:1 Szansa na przełamanie dla Joint! 2:1 Druga piłka na przełamanie. 2:1 Świetny serwis Świątek! 2:1 Przewaga Świątek. 3:1 Joint wyrzuca return na aut i Polka ma trzeciego gema w drugim secie. Świątek utrzymała podanie, choć były problemy. 3:1 Bezradna Joint wyrzuca rakietę z rąk. Kolejny aut. 30:0 przy swoim podaniu. 3:1 Trzy szanse na przełamanie dla Polki. 4:1 Gem dla Świątek! 4:1 0:15. Podwójny błąd serwisowy Świątek. 4:1 Świątek wyrzuca piłkę i Joint ma szansę wygrać drugiego gema w meczu. 4:1 As serwisowy Świątek. Nie będzie przełamania, a przynajmniej nie teraz. 4:1 Przewaga dla Joint. Polka zagrała w siatkę. Kolejna szansa na przełamanie. 4:2 Fenomenalnie rozegrała to Joint. Przy drugim serwisie Polki weszła mocno w kort i smeczem odbiera jedno przełamanie. 4:2 Aut Joint. Po 15. 4:2 30:15. I kolejny aut Australijki. Tym razem z forhendu. 4:2 Dwie szanse na przełamanie dla Świątek. 40:15 4:2 Bekhend wyrzucony na aut. 40:30 5:2 Baaaardzo długa wymiana. Dużo biegania po korcie. Joint w końcu się myli. Polka za moment będzie serwowała po finał. 5:2 Świetnie zrobiła wszystko Joint, ale smecz wędruje w aut. 5:2 Bekhend w aut. Dwie piłki od finału! 5:2 PIŁKA MECZOWA DLA IGI ŚWIĄTEK! 5:2 Bekhend wyrzucony w aut. 40:15 6:2 GEM! SET! MECZ! Iga Świątek w wielkim finale turnieju WTA w Seulu. WTA Seul: PREMIE. Ile Iga Świątek zarobiła w turnieju w Korei Południowej?

