Iga Świątek w wielkim finale WTA Seul! Kompletna miazga w półfinale, oddała dwa gemy

Iga Świątek – Maya Joint. Relacja na żywo z półfinału WTA Seul
Iga Świątek pokonała czeską tenisistkę Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3 i awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na twardych kortach w Seulu. O godz. 10 czasu polskiego o finał powalczy z Australijką Mayą Joint. Pogoda od początku tygodnia torpedowała program zawodów w stolicy Korei Płd., w których Świątek występuje po raz pierwszy.
W piątek nie udało się rozegrać żadnego meczu singlowego. Ćwierćfinały zostały przeniesione na sobotę i skumulowane z półfinałami. Tego dnia, przynajmniej w południe czasu miejscowego, aura sprzyjała tenisistkom i wszystko rozpoczęło się z zgodnie z założeniami. W Seulu o finał podopieczna trenera Wima Fissette'a ok. godz. 10 czasu polskiego powalczy z Australijką Joint. 19-latka w ćwierćfinale gładko uporała się z rozstawioną z numerem trzecim Dunką Clarą Tauson, wygrywając... 6:0, 6:3, choć w drugiej partii przegrywała już 1:3.
Iga Świątek – Barbora Krejcikova: Polka w półfinale WTA w Seulu. Gładkie zwycięstwo z Krejcikovą
Iga Świątek – Maya Joint 6:0, 6:2
Iga Świątek - Maya Joint
Iga Świątek pokonała czeską tenisistkę Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3 i awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na twardych kortach w Seulu. O godz. 10 czasu polskiego o finał powalczy z Australijką Mayą Joint. Na relację zaprasza SuperSport.se.pl.
To będzie pierwszy mecz Świątek - Joint w historii cyklu.
Maya Joint wygrała do tej pory dwa turnieje singlowe. Dla porównania Iga Świątek ma ich na koncie 24.
19-letnia Maya Joint zajmuje 46. miejsce w rankingu WTA.
Maya Joint pojawiła się na korcie.
Jako druga na kort wyszła Iga Świątek. Spokojna, skupiona, w słuchawkach na uszach.
Trwa rozgrzewka.
Minuta do końca rozgrzewki.
Zaczynamy mecz! Serwuje Maya Joint.
0:0
15:0. Błyskawiczny return Igi Świątek w sam narożnik z bekhendu.
0:0
40:0. Aut Joint po forhendzie i za moment zagrała w siatkę. Trzy szanse na przełamanie.
1:0
PRZEŁAMANIE DLA IGI ŚWIĄTEK!
Wielkie chmury nad Seulem. Oby tylko nie padało!
1:0
Cierpliwie gra Iga Świątek. Joint wyrzuca kolejny forhend. Dużo niewymuszonych błędów. 15:0.
1:0
I psuje jedną piłkę Iga Świątek. Pierwszy punkt w meczu dla Australijki.
1:0
No i kolejny błąd Polki. 30:30
1:0
Świetnie wchodzi w kort Świątek i wykorzystuje przewagę sytuacji forhendem. 40:30
2:0
Dobry serwis na koniec drugiego gema. Iga Świątek powiększa prowadzenie.
2:0
Pięknie wywiera presję Iga Świątek. Czuć różnicę poziomów i przede wszystkim doświadczenia. 15:0 przy podaniu Australijki.
2:0
Pięknie przesuwa się Iga Świątek. Piękny forhend przy powtórzonym punkcie po błędzie sędziów liniowych.
2:0
Trzy piłki na przełamanie. Przy pierwszej Świątek zagrywa w siatkę.
3:0
Wyrzuca Maya Joint swój forhend i jest trzeci gem dla Polki. Kolejne przełamanie.
3:0
Wyrzuca kolejny forhend Iga Świątek. 0:15 przy swoim serwisie.
3:0
Świetnie w linię zagrywa Świątek. Błąd Joint.
3:0
Fenomenalny serwis Igi Świątek. 30:15
3:0
Łatwo oddaje kolejny punkt Joint. Polka daje pograć Australijce, a ta popełnia błędy. 40:30
3:0
Teraz Iga myli się z bekhendu. 40:40
4:0
Rewelacyjnie przygotowała sobie akcję Iga Świątek. Brawo!
4:0
To może być błyskawiczny set w wykonaniu Igi Świątek! 15:0 przy podaniu Australijki.
4:0
Oj, pomyliła się mocno Świątek. 30:15
4:0
Joint atakuje do siatki, ale świetnie pod nogi zagrywa Polka. 40:15. Dwie piłki na przełamanie.
5:0
Fenomenalnie! Iga Świątek za moment będzie serwowała po zwycięstwo w pierwszym secie.
Ciemne chmury pojawiają się nad kortem.
5:0
Joint szczęśliwie zagrała o taśmę, ale Iga dobiegła do piłki. Ładny wolej Polki. 15:0
5:0
Świetny serwis Polki. 30:0
5:0
Piłka setowa dla Igi.
6:0
SET DLA IGI ŚWIĄTEK!
0:0
ZACZYNAMY DRUGIEGO SETA!
0:0
Duże brawa na korcie dla Joint. Piękna akcja w jej wykonaniu. Porozrzucała Polkę na korcie znakomicie.
0:0
Za wolny return Świątek i po przekątnej gra Joint.
0:1
Wyrzuca return Polka. Pierwszy gem dla Joint.
0:1
Bekhend wyrzucony na aut przez Joint. 15:0 dla Świątek przy swoim podaniu.
0:1
Smecz zza kortu? Iga Świątek świetnie się dziś bawi! 40:0
0:1
Odgryza się Joint. Polka zepchnięta do defensywy i wyrzuca piłkę na aut. 40:15
1:1
Gem dla Igi Świątek.
1:1
Niewymuszony błąd Świątek. 0:15.
1:1
30:30. Kolejny niewymuszony błąd Joint.
1:1
Minimalnie mija narożnik kortu Joint. 40:30. Szansa na przełamanie dla Polki.
2:1
Dłuższa wymiana. Iga Świątek dużo pobiegała i w końcu Joint się pomyliła. Bekhend w siatkę. Przełamanie dla Polki.
2:1
15:0. Joint znowu w siatkę.
2:1
Nieudany skrót Świątek. Joint dobiega i pewnie forhendem kończy akcję. 15:15
2:1
Świetny serwis Polki. 30:15.
2:1
40:40. Fenomenalny return z forhendu. Równowaga.
2:1
Szansa na przełamanie dla Joint!
2:1
Druga piłka na przełamanie.
2:1
Świetny serwis Świątek!
2:1
Przewaga Świątek.
3:1
Joint wyrzuca return na aut i Polka ma trzeciego gema w drugim secie. Świątek utrzymała podanie, choć były problemy.
3:1
Bezradna Joint wyrzuca rakietę z rąk. Kolejny aut. 30:0 przy swoim podaniu.
3:1
Trzy szanse na przełamanie dla Polki.
4:1
Gem dla Świątek!
4:1
0:15. Podwójny błąd serwisowy Świątek.
4:1
Świątek wyrzuca piłkę i Joint ma szansę wygrać drugiego gema w meczu.
4:1
As serwisowy Świątek. Nie będzie przełamania, a przynajmniej nie teraz.
4:1
Przewaga dla Joint. Polka zagrała w siatkę. Kolejna szansa na przełamanie.
4:2
Fenomenalnie rozegrała to Joint. Przy drugim serwisie Polki weszła mocno w kort i smeczem odbiera jedno przełamanie.
4:2
Aut Joint. Po 15.
4:2
30:15. I kolejny aut Australijki. Tym razem z forhendu.
4:2
Dwie szanse na przełamanie dla Świątek. 40:15
4:2
Bekhend wyrzucony na aut. 40:30
5:2
Baaaardzo długa wymiana. Dużo biegania po korcie. Joint w końcu się myli. Polka za moment będzie serwowała po finał.
5:2
Świetnie zrobiła wszystko Joint, ale smecz wędruje w aut.
5:2
Bekhend w aut. Dwie piłki od finału!
5:2
PIŁKA MECZOWA DLA IGI ŚWIĄTEK!
5:2
Bekhend wyrzucony w aut. 40:15
6:2
GEM! SET! MECZ! Iga Świątek w wielkim finale turnieju WTA w Seulu.