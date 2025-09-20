WTA Seul: PREMIE. Ile Iga Świątek zarobiła w turnieju w Korei Południowej?

Iga Świątek zagra w półfinale WTA w Seulu

Polska tenisistka pokonała Barborę Krejcikovą, a teraz zmierzy się z Mayą Joint

Ile Iga Świątek zarobiła w WTA Seul? Sprawdź premie i nagrody w naszym artykule!

WTA Seul: Iga Świątek w sobotę zagra w półfinale

Iga Świątek zapewniła sobie miejsce w półfinale turnieju WTA 500 rozgrywanego w Seulu, a wraz z nim kolejną pokaźną premię. Polka pokonała w sobotę Czeszkę Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3. Dla wiceliderki światowego rankingu jest to pierwszy start w stolicy Korei Południowej. Świątek rozpoczęła spotkanie w imponującym stylu – szybko narzuciła rywalce tempo i zakończyła pierwszego seta wynikiem 6:0.

W drugiej partii Krejcikova, była wiceliderka zestawienia WTA, starała się nawiązać walkę, jednak przewaga Polki była wyraźna. Mecz zakończył się po 86 minutach, a zwycięstwo oznaczało awans do najlepszej czwórki zawodów.

Iga Świątek – Barbora Krejcikova: Polka w półfinale WTA w Seulu. Gładkie zwycięstwo z Krejcikovą

W półfinale rywalką Świątek będzie 19-letnia Maya Joint. Australijka, która w tym roku wygrała turnieje w Rabacie i Eastbourne, zajmuje obecnie 46. miejsce w rankingu WTA. Dla młodej zawodniczki to jeden z największych sukcesów w karierze, a w Seulu pokonała już m.in. Dunkę Clarę Tauson.

WTA Seul: Premie, nagrody

Premia za półfinał dla Igi Świątek w wysokości 59 tysięcy dolarów to jednak dopiero początek. Zwycięstwo w kolejnym meczu przyniosłoby Świątek dodatkowe 130 punktów rankingowych i kolejne 42 tysiące dolarów (łącznie: 101 tysięcy dolarów). Natomiast triumf w całym turnieju wyceniony jest na łącznie 164 tysiące dolarów oraz komplet 500 punktów, co miałoby duże znaczenie w rywalizacji z liderką światowego rankingu Aryną Sabalenką.

WTA w Seulu: Premie za kolejne rundy

pierwsza runda: 11,3 tysiąca dolarów

druga runda: 15,7 tysiąca dolarów

ćwierćfinał: 28,7 tysiąca dolarów

półfinał: 59 tysięcy dolarów

awans do finału: 101 tysięcy dolarów

zwycięstwo w turnieju: 164 tysiące dolarów

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie