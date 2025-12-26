Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz z Xinyu Wang? O której godzinie mecz w WTCC w Shenzhen?

Iga Świątek walczy w turnieju World Tennis Continental Cup w Shenzhen. Polka jest członkinią Drużyny Europy, która w dniach 26-28 grudnia rywalizuje z Drużyną Świata. W obu zespołach grają po dwóch mężczyzn i po dwie kobiety. Iga Świątek na otwarcie rywalizacji zagrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną. W drugim meczu w WTCC w Shenzhen mistrzyni Wimbledonu zagra z Chinką Xinyu Wang.

Iga Świątek i Xinyu Wang znają się jeszcze z czasów juniorskich. Polka pokonała Chinkę (7:5, 7:6) w półfinale juniorskiego Wimbledonu 2018, który wygrała. Jako seniorki zagrały tylko raz, a Polka rozgromiła Chinkę 6:0, 6:0 na paryskiej mączce w Roland Garros 2023.

Iga Świątek w Chinach jest bardzo popularna. Dlatego organizatorzy imprezy już od wielu miesięcy chwalili się, że polska gwiazda wystąpi w ich pokazowym turnieju. W mediach społecznościowych bardzo poetycko opisali naszą mistrzynię. "Sześć tytułów wielkoszlemowych. 25 triumfów w tourze. 125 tygodni na szczycie świata. Jednak to, co ją definiuje, to nie liczby, to rytm. Ta cisza i skupienie przed kolejnym wygrywającym uderzeniem. Do tego jej ciągle rosnąca kolekcja ręczników" - napisali Chińczycy, nawiązując dowcipnie do ręczników, które Iga zbierała dla rodziny i znajomych w czasie Wimbledonu. "Iga Świątek dołącza do Drużyny Europy, przynosząc do Shenzhen niezrównane skupienie, wybuchowe uderzenia i determinację mistrzyni. Zawodniczka, który wywiera presję punkt po punkcie" - rozpływają się w zachwytach Azjaci.

Iga Świątek zachwyciła na imprezie w Chinach! Zjawiskowa kreacja! [ZDJĘCIA]

Koleżanką Igi Świątek w drużynie jest Szwajcarka Belinda Bencic. - Bardzo lubię Belindę. Grałyśmy ze sobą dużo ciężkich meczów. Dlatego dobrze, że tym razem będę ją miała po swojej stronie - uśmiechała się Polka. Jej kolegami w Drużynie Europy będą Monakijczyk Valentin Vacherot i Włoch Fabio Cobolli, który w czasie Wimbledonu żartował ze słynnego makaronu z truskawkami, którym Polka zbulwersowała mieszkańców Italii. Będzie okazja przedyskutować kulinarne preferencje.

Iga Świątek dostała niesamowity prezent na Mikołajki! Ale niespodzianka!

A propos kuchni... Iga przed podróżą do Shenzhen nie ukrywała, że już nie może się doczekać chińskiego jedzenia.

- W Shenzhen nigdy nie byłam. Dlatego okazja, żeby zwiedzić nowe miasto, to wspaniała sprawa. Na pewno będę chciała zjeść dobre chińskie jedzenie i poznać jeszcze lepiej tamtejszą kulturę. Czasami próbuję chińskiej kuchni, ale myślę, że ta, którą mamy w Europie czy USA, nie jest taka sama jak w Chinach. Dlatego bardzo chcę spróbować tej oryginalnej. Szykuje się wspaniała impreza - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek w WTCC w Chinach? Gdzie oglądać turniej?

Mecz Iga Świątek - Qinyu Wang zostanie rozegrany w sobotę 27 grudnia ok. godziny 4.30 rano polskiego czasu. Pokazowe rozgrywki World Tennis Continental Cup z udziałem Igi Świątek można obejrzeć na antenie CANAL+ SPORT 2. Poniżej plan rozgrywek. Godziny meczów według czasu polskiego.

Piątek, 26 grudnia:

godz. 10:00: ceremonia otwarcia

potem: Belinda Bencic - Xinyu Wang

potem ok. godz. 11.30: Iga Świątek - Jelena Rybakina

Sobota, 27 grudnia:

godz. 3:00: Flavio Cobolli - Zhizhen Zhang

potem ok. godz. 4.30: Iga Świątek - Xinyu Wang

godz. 10:00: Valentin Vacherot - Andriej Rublow

potem: Belinda Bencic/Flavio Cobolli - Xinyu Wang/Zhizhen Zhang

Niedziela, 28 grudnia:

godz. 3:00: Valentin Vacherot - Zhizhen Zhang

potem: Belinda Bencic - Jelena Rybakina

godz. 10:00: Andriej Rublow - Flavio Cobolli

potem ok. godz. 11.20: Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie