Iga Świątek – Barbora Krejcikova: Polka w półfinale WTA w Seulu. Gładkie zwycięstwo z Krejcikovą

Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA w Seulu

Polska tenisistka w 1/4 finału rozprawiła się gładko z Braborą Krejcikovą

Przed nią kolejny mecz z Mayą Joint, który zadecyduje, czy wejdzie do wielkiego finału. Kiedy go rozegra?

WTA Seul: Iga Świątek w półfinale turnieju

Iga Świątek awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w Seulu. Najwyżej rozstawiona Polka pokonała w sobotę Czeszkę Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3. O finał zagra najprawdopodobniej ok godz. 10:00 czasu polskiego z Australijką Mayą Joint. Świątek, dla której jest to pierwszy start w Seulu, musiała zmierzyć się z napiętym harmonogramem po opóźnieniach spowodowanych deszczową pogodą.

W piątek nie odbył się żaden mecz singlowy, dlatego ćwierćfinały rozegrano w sobotę, bezpośrednio przed półfinałami. Polka przystąpiła jednak do gry z pełną koncentracją i od pierwszych piłek narzuciła rywalce swój rytm. Krejcikova, była wiceliderka rankingu, nie była w stanie odpowiedzieć na agresywną grę i mocne uderzenia Świątek. Pierwszy set trwał zaledwie 32 minuty i zakończył się wynikiem 6:0.

Fatalne wieści dla kibiców Igi Świątek! Mecz Polki przeniesiony. Okropne warunki w Seulu

W drugiej partii Czeszka, obecnie sklasyfikowana na 39. miejscu na świecie, próbowała odwrócić losy meczu, przełamując serwis Polki w dziewiątym gemie i zdobywając pierwszy punktowy sukces. Nie zdołała jednak utrzymać przewagi, a Świątek szybko odzyskała kontrolę. Trzy kolejne gemy zakończyły się zwycięstwem wiceliderki światowego rankingu, która zamknęła spotkanie wynikiem 6:3. Cały pojedynek trwał 86 minut.

Z kim Iga Świątek zagra w półfinale WTA Seul?

Była to szósta konfrontacja obu tenisistek. Świątek wygrała cztery razy, a Krejcikova triumfowała dwukrotnie – w finałach turniejów w Ostrawie (2022) i Dubaju (2023).

W walce o finał rywalką Polki będzie 19-letnia Maya Joint, obecnie 46. w rankingu WTA. Australijka, urodzona w Detroit, wygrała w tym roku turnieje w Rabacie i Eastbourne, a w Seulu w ćwierćfinale pokonała Dunkę Clarę Tauson 6:0, 6:3. Ze Świątek dotychczas nie grała.