Fatalne wieści dla kibiców Igi Świątek! Mecz Polki przeniesiony. Okropne warunki w Seulu

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-19 10:17

Kibice Igi Świątek po jej porażce w US Open czekali z niecierpliwością na kolejny turniej z udziałem raszynianki. W Seulu niestety przez pogodę doszło do wielu zawirowań, które miały ogromny wpływ na dalszy rozwój rywalizacji. Polka w pierwszym meczu pokonała bez najmniejszych problemów Soranę Cirsteę. Drugi mecz 24-latka miała rozegrać około godziny 8:00 czasu polskiego z Barborą Krejcikovą. Niestety przez opady deszczu zmagania były przekładane, a ostatecznie przeniesione na sobotę

Iga Świątek

i

Autor: AP Photo/ Associated Press

Klamka zapadła w sprawie meczu Igi Świątek! Mecz przełożony

Kibice śledzący poczynania tenisistek w Seulu muszą uzbroić się w cierpliwość. Warunki atmosferyczne nie sprzyjają przez co mecz Clary Tauson z Mayą Joint nie rozpoczął się zgodnie z planem, co więcej został on usunięty z piątkowego terminarza. Taką samą decyzję organizatorzy podjęli w sprawie meczu Igi Świątek z Barborą Krejcikovą.

Pogoda wygrała w Seulu

Fani czekali na oficjalne informację związane z dalszą rywalizacją w Seulu. Już po przełożeniu pierwszego meczu z udziałem Clary Tauson prognozy nie były optymistyczne i wszyscy tylko czekali na oficjalną wiadomość od organizatorów w sprawie meczu raszynianki z Krejcikovą.

Super Sport SE Google News
QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...

Dobry początek Igi Świątek w Seulu. Deszcz największym rywalem Polki

Dwa ćwierćfinały, o których wspomnieliśmy wyżej zgodnie z przewidywaniami zostały przeniesione na sobotę. Mowa o meczach: Clara Tauson - Maya Joint oraz Iga Świątek - Barbora Krejcikova.

Godziny rozpoczęcia spotkań zostaną przekazane w osobnym komunikacie. Warto zaznaczyć, że pogoda w Seulu na sobotę i niedzielę jest już bardziej optymistyczna niż w ostatnich godzinach.

Świątek walczy o zwycięstwo w Seulu. Walczy o punkty do rankingu

Raszynianka w pierwszym spotkaniu bez problemu rozprawiła się z Soraną Cirsteą. 24-latka potrzebowała zaledwie dwóch setów, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Po meczu umieściła specjalny wpis w mediach społecznościowych.

Pierwszy mecz w Seulu. Dziękujemy za przybycie do nas dzisiaj! Do zobaczenia jutro - napisała Polka.

Koniec turnieju Korea Open Tennis Championships został zaplanowany na 21 września. Zwyciężczyni oprócz sumy 164 tys. dolarów otrzyma także 500 punktów do rankingu WTA. Jest to bardzo ważne dla Świątek z perspektywy powrotu na tron.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
TENIS
IGA ŚWIĄTEK
WTA