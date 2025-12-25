Dariusz Szpakowski wydał wyrok w sprawie Igi Świątek. Nie wahał się nawet przez moment

Legenda dziennikarstwa zapytana o wydarzenie roku. Szpakowski bez wahania wskazał wyczyn Igi Świątek

Dariusz Szpakowski z pewnością jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dziennikarstwa sportowego. Jednak żaden komentator nie ma możliwości, aby wyspecjalizować się w komentowaniu wszystkich, nawet najważniejszych dyscyplin. Szpakowski znany jest oczywiście z komentowania zawodów piłkarskich, ale to nie znaczy, że nie śledzi innych dyscyplin. Legendarny dziennikarz jest oczywiście na bieżąco choćby z wyczynami Igi Świątek, choć nie komentował jej zmagań. Zapytany o to, czy nie szkoda mu, że nie miał okazji komentować jej dokonań, odparł wprost. – Nie no, wie pan, wszystkiego się nie da komentować – powiedział Dariusz Szpakowski w rozmowie z portalem Sport.pl, przypomniał jednak, że w przeszłości komentował... zawody, w których udział brał jej ojciec. – Ale muszę przypomnieć, że kiedyś komentowałem występy taty Igi Świątek – zauważył.

Szpakowski komentuje bowiem często zawody wioślarskie na najważniejszych imprezach. A właśnie w tym sporcie startował na igrzyskach olimpijskich Tomasz Świątek. – Pamiętam, jak na igrzyskach olimpijskich Seul 1988 nasza wioślarska czwórka podwójna z Tomaszem Świątkiem w składzie wystąpiła w finale B. To był przedsmak "Dominatorów" i "Terminatorów" z czwórki podwójnej, którzy wygrywali wszystko na przełomie XX i XXI wieku. W każdym razie coś wspólnego z Igą Świątek jednak mam – ocenił 74-latek.

Szpakowski w rozmowie z portalem został zapytany też o to, co jego zdaniem było najważniejszym wydarzeniem w sporcie w 2025 roku, który właśnie mija. Dziennikarz TVP Sport nie miał wątpliwości, że jeden z sukcesów właśnie Igi Świątek. – Kandydatura jest oczywista: to Iga Świątek wygrywająca Wimbledon – powiedział krótko i na temat Dariusz Szpakowski.

