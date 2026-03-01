WTA Merida: Kiedy finał Magdalena Fręch - Cristina Bucsa? O której godzinie finał w Meridzie?

Magdalena Fręch zagra w finale turnieju WTA 500 w Meridzie.

Rywalką Polki w finale będzie niespodziewanie Cristina Bucsa, reprezentantka Hiszpanii.

Sprawdź, kiedy Magda Fręch gra w finale i gdzie będzie transmisja.

Magdalena Fręch zagra w finale turnieju WTA w Meridzie. Polka awans wywalczyła, pokonując 6:2, 6:7, 6:3 Chinkę Shuai Zheng. To trzeci w karierze finał cyklu WTA Magdy Fręch. Oba wcześniejsze osiągnęła w 2024 roku. Najpierw w lipcu przegrała mecz o tytuł w imprezie rangi 250 w Pradze z Magdą Linette, a we wrześniu okazała się najlepsza w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie też odbywał się turniej rangi 500.

- Właściwie nie wiem, jak wygrałam ten mecz. Starałam się zachować spokój, ale nigdy nie jest łatwo, gdy marnuje się cztery piłki meczowe i trzeba grać kolejnego seta. W ostatnich minutach już brakowało mi sił - powiedziała Magdalena Fręch. Wcześniej w Meridzie pokonała kolejno: reprezentującą Uzbekistan Marię Timofiejewę 6:4, 7:6 (8-6), Hiszpankę Jessicę Bouzas Maneiro 6:0, 6:3 i Czeszkę Marie Bouzkovą 6:3, 4:6, 6:3.

Magdalena Fręch - Cristina Bucsa w finale WTA Merida

Rywalką Magdaleny Fręch w finale będzie Hiszpanka Cristina Bucsa, która niespodziewanie pokonała rozstawioną z numerem jeden Włoszkę Jasmine Paolini 7:5, 6:4. Na poziomie WTA Fręch z Bucsą jeszcze nie grała. W latach 2017-21 trzy razy mierzyły się w imprezach niższej rangi, a Polka odniosła dwa zwycięstwa. Mająca mołdawskie korzenie oraz zajmująca w rankingu 63. miejsce Bucsa zwyciężając z Paolini, pierwszy raz karierze pokonała rywalkę z czołowej dziesiątki zestawienia. Do finału imprezy WTA dotarła natomiast po raz drugi. W listopadzie w turnieju rangi 250 w Hong Kongu przegrała z Kanadyjką Victorią Mboko.

Magdalena Fręch za awans do finału turnieju WTA w Meridzie zarobiła już 114,5 tys. dolarów. W poniedziałkowym notowaniu rankingu znajdzie się co najmniej na 36. miejscu. Jeśli sięgnie po tytuł, wskoczył na 29. pozycję. Najwyżej w karierze notowana była na 22. miejscu.

Kiedy finał Fręch - Bucsa? O której godzinie finał WTA w Meridzie?

Mecz Magdalena Fręch - Cristina Bucsa w finale turnieju WTA w Meridzie zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek (1/2 marca). Początek finału Fręch - Bucsa o godzinie 24 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport 2.

