Iga Świątek cudem uniknęła wojny i ataków na Dubaj! Cudowne zrządzenie losu. A gwiazdy tenisa są w pułapce

Iga Świątek cudem uniknęła wojny na Bliskim Wschodzie

Polska tenisistka i Aryna Sabalenka w ostatniej chwili wycofały się z turnieju w Dubaju

Teraz utknęło tam wielu tenisistów, którzy prawdopodobnie nie dolecą na Indian Wells

Gwiazdy tenisa utknęły w Dubaju! Ogromne problemy

Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad regionem Zatoki Perskiej po atakach USA i Izraela na Iran oraz odwetowych uderzeniach Teheranu w amerykańskie bazy, w tym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, doprowadziło do poważnych utrudnień logistycznych w świecie tenisa. Ponad 40 zawodników, działaczy i pracowników ATP utknęło w Dubaju i nie może wylecieć na kolejny turniej w Indian Wells.

Wśród tenisistów przebywających w Emiratach są m.in. Daniił Miedwiediew, Andriej Rublow i Tallon Griekspoor. Półfinały turnieju w Dubaju rozegrano w piątek, a finał z udziałem Miedwiediewa i Griekspoora miał odbyć się w sobotę w Aviation Club Tennis Centre. Ostatecznie Holender wycofał się przed meczem z powodu kontuzji ścięgna udowego, co dało Rosjaninowi 23. tytuł ATP. Wydarzenia sportowe zeszły jednak na dalszy plan wobec napiętej sytuacji w regionie.

Miedwiediew przyznał w rozmowie z portalem „Bolshe”, że nie wiadomo, kiedy zawodnicy będą mogli opuścić Dubaj. „Sytuacja jest niezwykła. Przestrzeń powietrzna jest zamknięta, nikt nie wie, kiedy będziemy mogli odlecieć. (…) Po prostu czekamy na to, co będzie się działo w najbliższych godzinach” – relacjonował były lider rankingu.

Według „Marki” władze ATP analizowały alternatywne trasy lądowe do Omanu lub Arabii Saudyjskiej, jednak zawodnicy nie zdecydowali się na taki krok. Ich udział w rozpoczynającym się w środę turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells stoi pod znakiem zapytania.

Jeszcze przed eskalacją konfliktu z rywalizacji w Dubaju wycofały się Iga Świątek i Aryna Sabalenka, co wywołało reakcję dyrektora turnieju Salaha Tahlaka, który apelował o surowsze kary za rezygnację z obowiązkowych imprez.

Według informacji przekazanych PAP Hubert Hurkacz opuścił ZEA bez przeszkód po odpadnięciu w pierwszej rundzie i dotarł do Indian Wells. W Dubaju na wczesnym etapie zakończył udział także Kamil Majchrzak i nie ma informacji o problemach z jego podróżą