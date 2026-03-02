Iga Świątek i Casper Ruud grają miksta w Indian Wells. Kiedy Tie-Break Tens? GODZINA i TRANSMISJA

- Iga Świątek i Casper Ruud ponownie połączą siły w pokazowym turnieju miksta Tie-Break Tens w Indian Wells.
- Osiem gwiazdorskich duetów, w tym broniący tytułu Rybakina/Fritz, zmierzy się w meczach do 10 punktów.
- Zwycięzcy przekażą 200 tys. dolarów na cel charytatywny.
- Sprawdź, gdzie oglądać turniej miksta w Indian Wells i o której godzinie zacznie się transmisja.
Para Iga Świątek/Casper Ruud to jeden z ośmiu gwiazdorskich duetów, które zagrają w turnieju. Tytułu bronią Jelena Rybakina i Taylor Fritz. Zasady są proste. Mecze rozgrywane są do zaledwie 10 punktów, a zwycięzcy przechodzą do kolejnej rundy. Wszystko potrwa zaledwie kilka godzin. Triumfatorzy zgarną 200 tys. dol., ale przekażą te pieniądze na cel charytatywny.
Tie-Break Tens 2026. Lista uczestników:
- Iga Świątek i Casper Ruud
- Mirra Andriejewa i Daniił Miedwiediew
- Emma Navarro i Ben Shelton
- Jasmine Paolini i Matteo Berrettini
- Jessica Pegula i Tommy Paul
- Amanda Anisimova i Andriej Rublow
- Leyla Fernandez i Felix Auger-Aliassime
- Jelena Rybakina i Taylor Fritz
Iga Świątek posprzeczała się ze swoim partnerem o to, kto do kogo pierwszy zagadał!
W poprzednich edycjach Tie-Break Tens Świątek łączyła siły z Hubertem Hurkaczem. Teraz zagra z Norwegiem Casperem Ruudem, z którym stworzyła zabójczą mieszankę w ostatnim US Open, dochodząc do finału. Iga i Casper darzą się dużą sympatią i nie szczędzili sobie komplementów.
- Jest bardzo skromny i miły, a do tego to prawdziwy dżentelmen - mówiła Polka o Norwegu.
- Myślę, że między nami jest dobra chemia. Jesteśmy podobnymi ludźmi - stwierdził Ruud.
- Dzieci Rafy - dodała ze śmiechem Iga.
Wielkim idolem obojga jest słynny Rafael Nadal. Casper Ruud jako nastolatek długo trenował w akademii Hiszpana na Majorce, a Iga Świątek zawsze podkreślała, że "Król Mączki" jest dla niej wzorem do naśladowania.
Kiedy Tie-Break Tens w Indian Wells? O której godzinie i gdzie transmisja?
Turniej Tie-Break Tens rozpocznie się w środę 4 marca o godzinie 4 rano polskiego czasu. Transmisja dostępna będzie na kanale turnieju na YouTube. Po pokazowym turnieju miksta ruszą już turnieje WTA i ATP. Iga Świątek pierwszy mecz zagra w piątek albo w sobotę (6/7 marca).