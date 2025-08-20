Iga Świątek posprzeczała się ze swoim partnerem o to, kto do kogo pierwszy zagadał!

Niesamowita Iga Świątek zaledwie kilkanaście godzin po wygranym finale turnieju WTA w Cincinnati zagrała już w turnieju miksta US Open. I to jak zagrała! Polka i jej norweski partner Casper Ruud w porywającym stylu wygrali dwa mecze, pokonując najpierw 4:1, 4:2 parę Madison Keys/Frances Tiafoe a potem 4:1, 4:2 duet Caty McNally/Lorenzo Musetti. - Iga jedzie zwycięskim pociągiem, a ja po prostu do niego wsiadłem - żartował Casper Ruud.

Nowy partner Igi Świątek pęka z dumy: Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy!

Po jednym z meczów Polka i Norweg rozbawili nowojorską publiczność zabawną sprzeczką, o to kto do kogo pierwszy napisał z propozycją wspólnego występu w turnieju miksta US Open.

Iga Świątek i Casper Ruud w półfinale US Open! Zagrali dwa mecze niemal bez przerwy

- Myślałem sobie, że może jakby Iga chciała ze mną zagrać, to byłbym chętny, a potem ona naprawdę napisała do mnie i zapytała, czy chcę zagrać - zaczął Casper Ruud. - Co?! Nie! To ty do mnie napisałeś! - zaprotestowała zdziwiona Iga Świątek. - Nie. Myślę, że to ty do mnie napisałaś - odparł zdumiony i rozbawiony Norweg. - To niemożliwe, bo kiedy twój agent pytał mojego agenta, który potem zapytał mnie, nie miałam pojęcia, na co się piszę. Pomyślałam wtedy: OK, chcę zagrać z Casperem, ale nie wiedziałam, jak ten turniej będzie wyglądał, więc to musiałaś być ty! - nie dawała za wygraną Iga.

Potem był dalszy ciąg tej komicznej sprzeczki na Instagramie. "Tak bardzo się ciesze, że to mnie napisałaś" - skomentowała posta Polki Norweg, dodając wymownego emotikona.

Kiedy Iga Świątek gra półfinał miksta US Open? O której godzinie?

Iga Świątek i Casper Ruud są już w półfinale, a o finał zagrają z parą Jessica Pegula/Jack Drapper. Niestety ten mecz zostanie rozegrany o godzinie 1 w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1.

