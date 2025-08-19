Iga Świątek i Casper Ruud w półfinale US Open! Zagrali dwa mecze niemal bez przerwy

Świątek/Ruud - McNally/Musetti 4:1, 4:2

To były naprawdę szalone godziny dla Igi Świątek. Polka wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati w poniedziałek, 18 sierpnia. Gdy ograła Jasmine Paolini, była godzina około 20:00 lokalnego czasu, a kolejny mecz miała zagrać... następnego dnia o godzinie 12:30! Warto w tym miejscu podkreślić, że tegoroczny mikst w US Open jest mocno okrojony jeśli chodzi o czas gry. Sety grane są do 4 wygranych setów, nie ma gry na przewagi, a do tego trzeci set to od razu super tie-break. To nie zmienia jednak faktu, że nie dość, że Polka w parze z Casperem Ruudem najpierw pokonała Madison Keys i Francesa Tiafoe 4:1, 4:3, aby... kilkanaście minut później zacząć kolejne spotkanie!

Polka i Norweg dobrze rozgrzani zagrali w ćwierćfinale miksta przeciwko Cathy McNally i Lorenzo Musettiemu (Amerykanka i Włoch swój mecz 1/8 finału zagrali tuż przed Polką i Norwegiem). Choć wynik może na to nie wskazywać, to ten mecz był zdecydowanie bardziej zacięty i częściej drżeliśmy o wynik. W najważniejszych momentach jednak więcej zimnej krwi zachowywali Świątek i Ruud, dzięki czemu udało się im wywalczyć awans do półfinału. Polka po rozegraniu trzech spotkań (oczywiście dwóch sporo krótszych) w niecałą dobę ma chwilę na odpoczynek, ale już kolejnego dnia czeka ją półfinał i ewentualny finał. Poniżej zapis relacji na żywo z obu spotkań.

Świątek/Ruud - Keys/Tiafoe Witamy w relacji na żywo z meczu miksta Iga Świątek/Casper Ruud vs Madison Keys/Frences Tiafoe. Mecz zacznie się około 18:30, po spotkaniu Osaka/Monfils - McNally/Musetti. W meczu poprzedzającym występ świątek McNally i Musetti prowadzą 1:0 w setach. Trwa druga parta. McNally i Musetti wygrali swoje spotkanie, co oznacza, że za około 15 minut na korcie pojawi się Iga Świątek i Casper Ruud oraz Madison Keys i Frances Tiafoe. Świątek, Ruud, Keys i Tiafoe już na korcie! Zaczyna się rozgrzewka, a my przypomnimy zasady, które się mocno zmieniły. Pary rywalizują tylko do 4, a nie 6 wygranych gemów! Co więcej, nie ma gry na przewagi, więc gemy są zdecydowanie szybsze. Przy stanie 3:3 w gemach mamy rozgrywany tie-break, a przy 1:1 w setach nie mamy trzeciej partii, tylko od razu super tie-break. Zaczynamy! Serwuje Ruud. Nieźle zaczął Ruud, od dobrego serwisu, ale teraz jest już 30:30. 1:0 Gem Świątek/Ruud. Norweg posłał dwa potężne serwisy, po których returny Tiafoe lądowały na autach. Pierwszy gem dla zespołu Polki. Podwójny błąd Tiafoe, a później świetne zagranie Ruuda między dwójkę rywali. Już 0:30! Tiafoe w aut! 40:0 dla Ruuda i Świątek. Ruud nie wiadomo czemu biegł po piłkę lecącą w stronę Igi. Nieporozumienie i stracony punkt. Ale szansa na przełamanie jeszcze trzy! Ruud w siatkę, 30:40. I znów Ruud w aut. Ale pamiętajmy przy 40:40 nie trzeba zyskiwać przewagi. Kto wygra punkt, wygra gema. 2:0 Gem Świątek/Ruud, przełamanie! Tiafoe pomaga, kolejny podwójny błąd serwisowy! To przełamanie może amerykańską parę dużo kosztować. Teraz będzie serwować Świątek. Iga w aut, 30:30. Tiafoe w siatkę, blisko wysokiego prowadzenia pary polsko-norweskiej. 3:0 Gem Świątek/Ruud. Tiafoe znów w siatkę! Polka i Norweg prowadzą już 3:0 i są gema od wygrania seta. Dobrze zaczęło się przy serwisie Keys, amerykańska para miała już 30:0, ale Keys teraz popełniła podwójny błąd serwisowy. 30:15. 3:1 Gem Keys/Tiafoe. Piękny winner z forhendu Keys i jest pierwszy gem dla amerykańskiej pary. Ależ pięknie Ruud w samą końcówkę kortu! 40:0 i piłki setowe dla Polki i Norwega. 4:1 Gem i set Świątek/Ruud! Potężny serwis Ruuda, piłka prześlizgnęła się po rakiecie Tiafoe i nie wróciła na drugą stronę. Pierwszy set dla Polki i Norwega! Zaczynamy drugiego seta, serwuje Tiafoe. 4:1, 0:1 Gem Keys/Tiafoe. Keys kończy gema potężnym smeczem. Teraz Amerykanie zaczynają od prowadzenia. Świątek i Ruud mieli już 40:0, ale jeszcze Tiafoe ograł Polkę pod siatką. 40:15. Ruud w siatkę, 40:30. Coraz goręcej. 4:1, 1:1 Gem Świątek/Ruud. Dłuższa wymiana, Ruud trafia w samą linię i Tiafoe nie zdołał skierować piłki nad siatkę! Ale było blisko break-pointa dla Amerykanów. Tiafoe marnuje prostego smecza. 0:15. Już 0:30 przy podaniu Keys. Podwójny błąd serwisowy Keys! 0:40, aż cztery piłki dla Polki i Norwega na przełamanie. 4:1, 2:1 Gem Świątek/Ruud, przełamanie! Keys znów popełniła podwójny błąd serwisowy! Świetna okazja dla Świątek i Ruuda, aby zbliżyć się do wygrania tego meczu. Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek, 30:30. 4:1, 3:1 Gem Świątek/Ruud. Dwie szybkie piłki i Polka oraz Norweg są gema od wygrania meczu! Tiafoe trafia piłką pod siebie, jakby jej nie widział, albo nie spodziewał się rotacji. 15:15. 4:1, 3:2 Gem Keys/Tiafoe. Teraz bez zagrożeń dla amerykańskiej pary, gem wygrany pewnie, do 15. Ale teraz Ruud będzie serwował po zwycięstwo. Świątek trafiła prosto w Keys. Polka przeprosiła, ale punkt jest. 30:0. Keys w aut, 40:0, piłki meczowe! 4:1, 4:2 Gem, set i mecz Świątek/Ruud. Piękny wolej Igi Świątek w sam narożnik, nad Madison Keys i Polka z Norwegiem wchodzą no ćwierćfinału miksta US Open! Nie kończymy jednak tej relacji! Dosłownie za kilka minut Świątek i Ruud zagrają... mecz ćwierćfinałowy przeciwko McNally i Musettiemu! Zostańcie z nami. No i mamy to - Catherine McNally i Lorenzo Musetti oraz Iga Świątek i Casper Ruud wchodzą na kort. Warto przypomnieć, że McNally i Musetti grali swój mecz 1/8 finału tuż przed Polką i Norwegiem. Zaczynamy ćwierćfinał Świątek/Ruud - McNally/Musetti! Serwuje Casper Ruud. 1:0 Gem Świątek/Ruud. Błyskawiczny gem dla polsko-norweskiej pary, nawet nie oddali punktu rywalom. 1:1 Gem McNally/Musetti. Świetnie serwował Włoch i asem zakończył gema, też wygranego do zera. Teraz serwować będzie Iga. Świetnie Musetti pod siatką, Iga ledwo dobiegła do piłki, ale zaraz potem i tak Włoch zagrał potężnego smecza. 30:30. Iga w aut! dwa break-pointy dla Musettiego i McNally. 30:40. Pierwszy break-point obroniony, Musetti w aut. Decydujący punkt. 2:1 Gem Świątek/Ruud. Uff! McNally w aut i tym samym Świątek i Ruud obronili się przed przełamaniem. Piękna akcja Świątek i Ruuda! Musetti w końcu zmuszony do błędu. 15:30. Ależ świetnie Ruud przeciął uderzenie McNally! 40:30 dla Świątek i Ruuda, dwie szanse na przełamanie. 3:1 Gem Świątek/Ruud, przełamanie! Potężnie Ruud przez środek, między rywalami i jest przełamanie! Niestety, dwa szybkie punkty dla amerykańsko-włoskiej pary. 0:30. Ależ teraz potężnie Ruud, McNally nie dała rady tego dobrze zgasić, za bardzo do dołu odebrała i trafiła w siatkę. 30:30. Świątek znów uderzyła w kierunku rywalki i musiała przepraszać. Ale znów przyniosło to efekt. 40:30 i piłki setowe! 4:1 Gem i set Świątek/Ruus! Ależ błąd Musettiego! Miał teoretycznie prostą piłkę pod siatką, ale trafił w aut! Zaczynamy drugiego seta! Musetti miał Ruuda na widelcu, ale sam popełnił błąd i zagrał w siatkę. 30:30. Podwójny błąd serwisowy Włocha! Break-point dla Polki i Norwega. Ajj, Ruud w siatkę! 40:40, decydujący punkt. Przypominamy, że nie ma gry na przewagi. 4:1, 1:1 Gem McNally/Musetti. Ruud poszedł w prawo, Musetti zagrał w jego lewo i Włoch z Amerykanką obronili się przed przełamaniem! Potężny return Musettiego. 0:15. Podwójny błąd Ruuda. 30:30. 4:1, 1:1 Gem Świątek/Ruud. Musetti świetnie obronił atak na ciało najpierw od Świątek, później od Ruuda, ale w końcu Norweg domknął punkt smeczem. Nie było łatwo, ale jest gem! Pięknie Świątek minęła Musettiego! 30:30. 4:1, 1:2 Gem McNally/Musetti. Piękna wymiana, ale w kluczowym momencie Iga zagrała w siatkę! Szkoda, bo była szansa na doprowadzenie do 40:40 i szansy na przełamanie. Zobacz galerię 6 zdjęć A tak wyglądał mecz Świąte/Ruud - Keys/Tiafoe. Już wydawało się, ze przy podaniu Świątek wygrają do zera, ale Musetti świetnie stop wolejem ograł Polkę. 40:15. 4:1, 2:2 Gem Świątek/Ruud. Ale po chwili Polka i Norweg już domykają gema, po świetnym zagraniu Ruuda. Ależ wspaniała wymiana! Obie pary walczyły pod siatką, wymiana była bardzo zacięta, ale w końcu McNally wyrzuciła na aut przy odbiorze trudnej piłki! 15:30. Wspaniałe zagranie Igi! Bardzo niskie, płaskie, tuż nad siatką i ominęła McNally. 15:40 i trzy szanse na przełamanie! Ajjj, Świątek poszła na wymianę z Musettim i w końcu "pękła", wyrzuciła na aut. 30:40. Teraz świetny smecz McNally. 40:40, decydujący punkt. 4:1, 3:2 Gem Świątek/Ruud, przełamanie! Świątek była wyrzucona w głąb kortu, Ruud świetnie przesunął się do środka i przeciął zagranie McNally, która nie zobaczyła jego ruchu i nie wykorzystała zostawionego przez niego miejsca. Polka i Norweg krok od awansu do półfinału! 15:0, Ruud trafia w samą linię po prostej, mijając McNally. Musetti zagrywał wychylony bardzo do tyłu, ale Świątek źle odbiła i wyrzuca daleko w aut. 15:15. Ale spaprał Ruud! Potężny smecz w aut. 15:30. Teraz Norweg świetnie! Od razu po returnie Amerykanki zmienił kierunek i zagrał w Musettiego, który zaskoczony nie przebił na drugą stronę. 30:30. 40:30, Musetti w aut po świetnym Ruuda! Piłka meczowa dla Polki i Norwega. 4:1, 4:2 Gem, set i mecz Świątek/Ruud! Potężny serwis na środek, McNally nie przebija na drugą stronę! Polka i Norweg są już w półfinale! Teraz to już wszystko z naszej strony, zapraszamy na kolejne relacje na żywo na supersport.se.pl!

Iga Świątek w najlepszy możliwy sposób pokazała, że wygrana na Wimbledonie nie była jednorazowym wyskokiem formy. Wszystko wskazuje na to, że Polka kryzys z pierwszej części sezonu ma już za sobą i fani mogą liczyć na dobre wyniki pod koniec roku. Wiceliderka rankingu WTA właśnie wygrała niezwykle prestiżowy turnieju WTA Masters 1000 w Cincinnati, ale kompletnie nie ma czasu świętować tego zwycięstwa, bo właśnie... zaczyna się US Open, w którym Polka bierze udział. Oczywiście, nie mowa o grze indywidualnej, do której Świątek miałaby jeszcze trochę czasu, ale o mikście, z którego – mimo dotarcia do finału w Cincinnati – się nie wycofała.

Jej partnerem do gry został Casper Ruud, a rywalami w 1/8 finału (mikst nie jest tak licznie obsadzony i już w pierwszym meczu walczy się o wejście do ćwierćfinału) będą Madison Keys (triumfatorka Australian Open z tego roku) i Frances Tiafoe. Pozostaje mieć nadzieję, że decyzja Igi Świątek nie wpłynie negatywnie na jej postawę w turnieju indywidualnym!