Były trener Igi Świątek wprost o zarobkach! Ujawnił kwoty. "Mogę to szczerze powiedzieć"

Piotr Sierzputowski był trenerem Igi Świątek na początku jej wielkiej kariery.

Doprowadził ją m.in. do pierwszego triumfu w Wielkim Szlemie!

Ile zarabiają trenerzy Świątek i innych gwiazd tenisa? Sierzputowski zdradził nieznane wcześniej szczegóły!

Cała prawda o zarobkach. Były trener Świątek ujawnia

Iga Świątek i Piotr Sierzputowski współpracowali przez kilka lat aż do końca 2021 roku. To wtedy na stanowisku trenera polskiej gwiazdy doszło do zmiany, a nowym szkoleniowcem został Tomasz Wiktorowski. Obecnie od ponad roku główną postacią w sztabie Świątek jest Belg Wim Fissette. Jej pierwszy seniorski trener otworzył się z kolei medialnie i po Australian Open, gdy był ekspertem Eurosportu, tym razem wystąpił w programie Marka Furjana i Dawida Celta na kanale "Break Point". Nie zabrakło ciekawych wątków!

Sierzputowski prowadził bowiem nie tylko Świątek, lecz także m.in. Amerykankę Shelby Rogers. Po opowieściach dotyczących tych ciekawych współprac, na sam koniec rozmowy poruszono wątek zarobków trenerów w zawodowym tenisie. Były trener Igi zdradził sporo szczegółów.

- Mogę to szczerze powiedzieć. Wiem, jakie są widełki TOP 200, czyli u zawodników, którzy zarabiają pieniądze - rozpoczął i wyjaśnił, że większość trenerów rozlicza się z zawodnikami tygodniowo.

- 1500 dolarów tygodniowo, może czasami 1250 dolarów tygodniowo. To najniższa wypłata, o jakiej słyszałem. Do tego doliczamy wszystkie koszty, zakwaterowanie, jedzenie, wszystko jest pokryte. To baza, o której mówimy - zdradził Sierzputowski.

A jaka jest górna granica trenerskich zarobków w tenisie? O tym także opowiedział.

- Nie słyszałem więcej niż o 12 tysiącach dolarów [tygodniowo - red.]. To już duże pieniądze, ale mówimy o trenerach, którzy kiedyś byli zawodnikami, a ich stan konta wygląda inaczej. To osoby, które za tysiąc dolarów nie pojadą na turniej - podkreślił i dodał, że średnia w WTA wynosi "2-3 tysiące dolarów".

Jego zdaniem trenerzy tenisistów zarabiają nawet 20-30 procent więcej, a wszystko ze względu na wyższe nagrody w turniejach ATP. Co więcej, zawodowi szkoleniowcy mają zapewnione także bonusy od nagród. Te mogą wynieść nawet 30 procent, ale średnia to 6-7 proc..