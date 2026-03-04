Kiedy mecze Polaków w Indian Wells? Hurkacz, Majchrzak, Linette i Fręch grają w 1. rundzie!

Piątka Polaków, w tym Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magda Linette, rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju Indian Wells.

Iga Świątek zacznie od 2. rundy, natomiast pozostali Polacy zagrają w 1. rundzie.

Sprawdź, kiedy dokładnie Polacy wyjdą na kort i kto może zmierzyć się z samym Novakiem Djokovicem!

Turniej w Indian Wells z racji prestiżu nazywany jest piątym Wielkim Szlemem. Iga Świątek triumfowała w nim w latach 2022 i 2024. Rok temu mistrzowie byli dość sensacyjni. Kalifornijską pustynię podbili Mirra Andriejewa i Jack Draper, który wraca teraz do gry po długiej przerwie.

Iga Świątek rywalizację w Indian Wells zacznie w 2. rundzie. Pozostali Polacy rozpoczną zmagania od 1. rundy. Rywalką Magdaleny Fręch będzie kwalifikantka Storm Hunter. Jeśli Łodzianka zwycięży, to zagra z rozstawioną z numerem 12. Szwajcarką Belindą Bencic. Magda Linette natomiast zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krueger.

Kamil Majchrzak zagra z potężnie serwującym Giovannim Mpetshim Perricardem. Jeśli pokona Francuza, to pierwszy raz w karierze zagra z Novakiem Djokovicem (nr 3). Hubert Hurkacz zacznie od spotkania z Amerykaninem Aleksandarem Kovacevicem. Dalej w drabince jest Francuz Corentin Moutet (nr 31), a w 3. rundzie... Djokovic lub jego pogromca.

Mecze 1. rundy zaplanowano na środę i czwartek. Magda Linette, Madgalena Fręch, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz zagrają pierwsze mecze w czwartek. Iga Świątek na pierwsze spotkanie poczeka do soboty.

Mecze Polaków w Indian Wells

1. runda

czwartek, 5 marca

Magdalena Fręch - Storm Hunter

Magda Linette - Ashlyn Krueger

Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic

Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard

2. runda

sobota, 7 marca

Iga Świątek - Kayla Day lub Francesca Jones

