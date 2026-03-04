Kiedy mecze Polaków w Indian Wells? Hurkacz, Majchrzak, Linette i Fręch grają w 1. rundzie!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-03-04 14:30

Piątka Polaków zagra w turniejach singla Indian Wells. Poza Igą Świątek, która rywalizację zacznie w 2. rundzie, w drabinkach są również Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Ta czwórka rywalizację zacznie w 1. rundzie. Sprawdź, kiedy grają Polacy w Indian Wells.

Hubert Hurkacz

i

Autor: Rick Rycroft/ Associated Press
  • Piątka Polaków, w tym Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magda Linette, rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju Indian Wells.
  • Iga Świątek zacznie od 2. rundy, natomiast pozostali Polacy zagrają w 1. rundzie.
  • Sprawdź, kiedy dokładnie Polacy wyjdą na kort i kto może zmierzyć się z samym Novakiem Djokovicem!

Turniej w Indian Wells z racji prestiżu nazywany jest piątym Wielkim Szlemem. Iga Świątek triumfowała w nim w latach 2022 i 2024. Rok temu mistrzowie byli dość sensacyjni. Kalifornijską pustynię podbili Mirra Andriejewa i Jack Draper, który wraca teraz do gry po długiej przerwie.

Iga Świątek rywalizację w Indian Wells zacznie w 2. rundzie. Pozostali Polacy rozpoczną zmagania od 1. rundy. Rywalką Magdaleny Fręch będzie kwalifikantka Storm Hunter. Jeśli Łodzianka zwycięży, to zagra z rozstawioną z numerem 12. Szwajcarką Belindą Bencic. Magda Linette natomiast zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krueger.

Iga Świątek o trudnym początku sezonu i treningach w Warszawie: "Poprawiłam kilka rzeczy"

Kamil Majchrzak zagra z potężnie serwującym Giovannim Mpetshim Perricardem. Jeśli pokona Francuza, to pierwszy raz w karierze zagra z Novakiem Djokovicem (nr 3). Hubert Hurkacz zacznie od spotkania z Amerykaninem Aleksandarem Kovacevicem. Dalej w drabince jest Francuz Corentin Moutet (nr 31), a w 3. rundzie... Djokovic lub jego pogromca.

Iga Świątek w okularach! Kibice przecierali oczy ze zdziwienia, zobaczcie zdjęcia!

Mecze 1. rundy zaplanowano na środę i czwartek. Magda Linette, Madgalena Fręch, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz zagrają pierwsze mecze w czwartek. Iga Świątek na pierwsze spotkanie poczeka do soboty.

Mecze Polaków w Indian Wells

1. runda

czwartek, 5 marca

  • Magdalena Fręch - Storm Hunter
  • Magda Linette - Ashlyn Krueger
  • Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic
  • Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard

2. runda

sobota, 7 marca

  • Iga Świątek - Kayla Day lub Francesca Jones
QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 30
Tenisista na tym zdjęciu to...
Carlos Alcaraz
Iga Świątek odpadła z Australian Open! Czołówka odjeżdża Polce!